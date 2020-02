A Trump no le gustó que “Parasite”, un filme de Corea del Sur, ganara el Oscar a la mejor película

"Parasite" hace historia en los Oscar 1:54

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó el jueves de que la ganadora a mejor película en los Premios de la Academia fuera Parasite, un filme de Corea del Sur.

“Cuán malos fueron los Premios de la Academia este año, ¿vieron? ‘Y el ganador es … una película de Corea del Sur'”, dijo Trump, haciéndose pasar por un locutor, en un mitin en Colorado.

“¿De qué demonios se trató todo eso? Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur con el comercio, ¿y además les dan la mejor película del año?”, cuestionó.

Parasite fue la primera película en idioma extranjero en ganar como mejor película en los Premios de la Academia. También ganó premios por dirección y guión original.

Trump, sin embargo, no estaba impresionado. Parecía más interesado en las películas estadounidenses que se habían hecho hace más de 70 años.

“Estoy esperando algo como, recuperemos Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind), ¿podemos recuperar Lo que el viento se llevó, por favor? Sunset Boulevard, tantas películas geniales”, continuó.

Trump dijo que no sabía si Parasite era una buena película. “Pensé que era la mejor película extranjera, la mejor película extranjera. No, fue la mejor. ¿Había sucedido esto antes?”, preguntó.

Neon, el distribuidor estadounidense de Parasite, respondió a las críticas de Trump en Twitter.

“Es comprensible, no puede leer”, escribió la compañía.

Trump tampoco se mostró como seguidor de Brad Pitt, cuyo discurso, al recibir el premio al mejor actor secundario, se desvió hacia la política cuando mencionó la ausencia de John Bolton en el juicio político contra el presidente en el Senado.

“Nunca fui un gran admirador suyo”, dijo Trump. “Se levantó, dijo una declaración de pequeño sabio. Pequeño sabio, es un pequeño sabio”.

Pitt bromeó durante su discurso de aceptación acerca de cómo el Senado votó en contra de permitir testigos durante el juicio, que había concluido la semana previa.

“Me dijeron que solo tenía 45 segundos aquí, que es 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana”, dijo Pitt. “Estoy pensando que quizás Quentin (Tarantino) podría hacer una película al respecto y en el final los adultos harían lo correcto”.

