La sabiduría de Tom Hanks para los actores y vecinos durante la pandemia

Nota del editor: Este ensayo es parte de una columna llamada The Wisdom Project por David Allan, director editorial de CNN Features. La serie trata sobre aplicar a la vida la sabiduría y la filosofía que se encuentran en todas partes, desde textos antiguos hasta la cultura pop. Puedes seguir a David en @davidgallan.

(CNN) — ¿Sigues pensando en películas que hablan de nuestras vidas de encierro/bloqueo/confinamiento en el hogar/cuarentena en este momento?

Las películas pueden ayudarnos a darle sentido a este momento. Cuando la vida parece más extraña que la misma ficción, tenemos películas que nos muestran metáforas y representaciones que hablan de nuestra nueva realidad. Y dado el estado de las producciones suspendidas de los estudios de cine en este momento, podría pasar un año antes de que veamos nuestra primera película o serie de televisión covid-19.

Sigo pensando en el “Groundhog Day” y cómo la monotonía de estos días provoca desesperación antes de inspirar a la superación personal. O el ingenio desesperado de “The Martian “, que dejó de valerse por sí mismo.

Y obviamente, están las películas de miedo hacia la pandemia como “Contagion”, “Outbreak”, “Night of the Living Dead”, “28 Weeks Later”, “Night of the Comet” y “World War Z”. Tal vez las adaptaciones de Stephen King como “The Shining”, “Misery” o “The Stand” (una miniserie de TV) le hable a su experiencia.

¿Pero nos están ayudando esas películas?

Las películas que necesitamos ahora, diría, son películas de Tom Hanks. Hanks es ahora el “canario famoso en la mina de carbón para el coronavirus“, como se describió a sí mismo mientras presentaba el reciente episodio “Saturday Night Live at Home”. Hanks fue la primera gran celebridad conocida en contraer y luego recuperarse de covid-19, lo que hace que el diagnóstico sea un poco menos aterrador.

El dos veces ganador (“Forrest Gump” y “Filadelfia”) y seis veces nominado al Oscar, Hanks tiene un largo y variado trabajo que contienen sabiduría y mensajes de lucha, enfrentando el peligro y la esperanza. También encarna una cualidad de hombre común que lo hace más identificable y simpático que muchas otras estrellas de su perfil que prefieren roles de héroes más clásicos.

Dicho esto, los nominados a la película Hanks más inspiradora y útil durante una pandemia son…

‘Cast Away’

“Cast Away” es una historia de valor y esperanza. Saldremos de esta isla. Pero también nos convertiremos en personas diferentes luego de esta experiencia, más fuertes pero quizás más tristes. Ciertas personas y lugares que damos por sentados pueden tener un mayor significado para nosotros una vez que nos volvemos a reunir con ellos o, lo que es más devastador, si los perdemos. Lo inverso también puede ser profundo, ya que aprendemos sin lo que podemos vivir.

Necesitamos aprovechar esta experiencia de coronavirus un día a la vez, nos recuerda la película, y nunca perder la esperanza. “Sé lo que tengo que hacer ahora”, dice el personaje de Hanks, Chuck Noland, después de regresar después de cuatro años solo en una isla. “Tengo que seguir respirando porque mañana saldrá el sol. ¿Quién sabe qué podría traer la marea?”.

‘Forrest Gump’

“Gump” es un cuento de hadas de casualidad, de no saber cómo se desarrollará la historia y nuestro lugar en ella. La vida está llena de eventos variados e inesperados, “como una caja de chocolates”. Todos somos Gump en este momento, viviendo una historia única, sin darnos cuenta de su resultado.

Las virtudes de Forrest Gump también son útiles ahora. El personaje principal “puede no ser un hombre inteligente”, pero es un hombre de principios, decente y honesto. No es del tipo que pensarías que acapararía papel higiénico. Ayuda a otros como puede. Gump cuida a sus seres queridos enfermos o heridos y honra sus fallecimientos. Y para un personaje con un coeficiente intelectual de 75, es bastante filosófico sobre la vida y sus altibajos.

Gump también es simple. Aprecia los pequeños placeres. No le preocupa mucho. Él acepta sus circunstancias. El es optimista. La disposición de Gump es que las cosas van a salir bien, o al menos deberían.

También nos recuerda salir a correr. A veces, para despejar nuestras mentes o mantenernos en forma, es simplemente lo mejor.

‘Apollo 13’

¿Te sientes atrapado en un espacio pequeño, flotando alrededor del lado oscuro de la luna, preocupado por perder servicios básicos como la electricidad y la comunicación? ¿Las tensiones son altas a veces entre tu y tus compañeros?

Eso puede describir dónde estás con el confinamiento tanto como se describe en la difícil situación de tres astronautas que, hace 50 años, esta semana, se aventuraron en una misión fallida a la luna.

El comandante de la misión de esa misión era Jim Lovell, interpretado por Hanks.

Sobrevivir a esta experiencia difícil también puede ser una de las partes más memorables de tu vida. Y puedes ser un héroe, una de las personas que ayuda a mantener unida a su familia o su negocio o la cordura cuando todo se pone difícil.

Y recuerde que hay profesionales que trabajan en el problema, ya sea para buscar una vacuna o para brindarnos la orientación de salud adecuada. Al igual que la NASA y la tripulación del Apolo 13, los expertos y nosotros mismos nos llevaremos de vuelta a la Tierra que anhelamos.

Mientras tanto, resuelva los problemas a medida que surjan.

Sí, “Houston, tenemos un problema”, dijo Lovell. Pero si confiamos el uno en el otro y usamos nuestras cabezas, superaremos esto.

‘Philadelphia’

Un virus mortal. Más preguntas aterradoras que respuestas tranquilizadoras. La ignorancia es nuestro enemigo. El amor es más poderoso que el miedo. Estas frases parecen encajar tanto en el estado del mundo como en esta película en la que el personaje de Hanks, Andrew Beckett, es despedido en el pico de la crisis del SIDA después de mostrar signos de la enfermedad.

Él se defiende, por supuesto. No dejará que la discriminación y el miedo sean su ruina. Y usa su brillante mente legal para negociar la locura. Beckett tiene una línea que usa para estabilizarse del pánico en una escena: “Cada problema tiene una solución”, un buen lema para adoptar en estos días.

Pero, lo que hizo que esta película fuera tan poderosa cuando se estrenó en 1993 fue su humanidad. Representa la epidemia del SIDA a través de Hanks, nuestro héroe moribundo, de una manera personal, empática y profunda. Es más que una película sobre pérdida o justicia, ya que lleva a casa el tema de la conexión y la comunidad en medio de una crisis global.

‘A Beautiful Day in the Neighborhood’

Uno de los legados del presentador de televisión Fred Rogers fue su misión de ayudar a los niños a negociar con sus emociones internas y sus relaciones externas.

En la película, Hanks interpreta a Rogers como un personaje tranquilo y de beatífico caracter que viene en ayuda de un hombre adulto, un escritor con una relación complicada y problemática con su padre moribundo.

No importa cuáles sean sus circunstancias en medio de esta pandemia, sin duda está negociando emociones internas (las suyas o las de sus familiares y amigos) y relaciones externas, en difíciles circunstancias.

“A Beautiful Day” muestra cómo hacer esto: escuchando y conectando, a través de la empatía, la atención plena e incluso la gratitud. Al igual que la representación de Hanks, podemos reducir la velocidad, profundizar y conectarnos de formas más profundas de lo que estamos acostumbrados. Incluso, podemos encontrar formas de agradecer esta oportunidad inusual de crecer y conectarnos en este momento.

Hay otras lecciones que Rogers y la película ofrecen en este momento desafiante.

La filosofía que guió el programa para niños de PBS “El vecindario del Sr. Roger” fue el llamado espiritual de su creador a “amar a su prójimo”, una referencia a una de las citas más conocidas del Nuevo Testamento. La noción de amar y cuidar a los demás como lo harías por ti mismo es un principio básico de la fe cristiana, conocida como la Regla de Oro.

Ahora es el momento de cuidarse unos a otros, preguntar cómo estamos, ser apoyo e, incluso, en el sentido más literal, ser un buen vecino.

La película también contiene una lección sobre cómo enfrentar la muerte, la más triste de todas las repercusiones de esta pandemia. En un momento de incomodidad tácita alrededor del lecho de muerte del padre del escritor, el Sr. Rogers habla.

“Sabes, la muerte es algo de lo que muchos de nosotros nos sentimos incómodos”, dice Hanks en la película, parafraseando las líneas que dijo el mismo Rogers. “Pero morir es ser humano. Y cualquier cosa humana es mencionable. Cualquier cosa mencionable es manejable”.

Más del canon de Hanks

Y el ganador es … “Cast Away ” O ” A Beautiful Day in the Neighborhood.” o cualquier otra película que hable de su experiencia actual para hacer frente a las dificultades y pérdidas de la pandemia.

Todos estamos en esta crisis de coronavirus juntos, pero lo estamos experimentando de diferentes maneras. Y afortunadamente hay una película de Tom Hanks para todos ellos. Otras nominados incluyen:

• “Toy Story”: encuentra la fuerza para conectarte con amigos y familiares

• “Big”: juega con tus fortalezas personales y apóyate en amigos para administrar el día a día

• “The Money Pit”: encuentra algo de humor en tus preocupaciones financieras

• “Catch Me If You Can”: ¿Perseverando por evadir el coronavirus, se indentifican?

• “The Polar Express”: porque la Navidad anima a la mayoría de las personas

• “Joe Versus the Volcano”: cómo un roce con la muerte puede vigorizar la vida

• “You’ve Got Mail”: conéctate y quizás encuentras el amor, incluso si te mantienes físicamente distante

• “Captain Phillips”: persevera y nunca pierdas la esperanza, incluso cuando temes por tu vida

• “Sully”: mantén la calma, actúa rápidamente..

• “Bridge of Spies”: parafraseando una cita repetida: no se preocupe, porque no ayudará

• “Sleepless in Seattle”: prioriza el sueño

• “Saving Private Ryan”: mantente enfocado incluso cuando tengas más miedo

• “The Terminal”: No, no puedes viajar a ningún lado, pero puedes sacar el máximo provecho de donde estás