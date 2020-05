5 razones por las que es posible que aún no hayas recibido tu dinero de estímulo económico por coronavirus

Así se repartirá el paquete de estímulo por pandemia en EE.UU. 2:32

Washington (CNN) — A unos 80 millones de personas se les ha enviado sus pagos de estímulo económico por el coronavirus esta semana, pero si no fuiste uno de ellos, no significa que no recibirás el dinero.

Eres uno de los aproximadamente 60 millones de personas que todavía esperan el dinero. Alrededor del 90% de los estadounidenses son elegibles para los pagos, que van reduciéndose gradualmente para los que tienen ingresos altos, según un cálculo del Centro de Política Fiscal.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) empezó a enviar el dinero a las personas a las que podría llegar más rápido. Se trataba de cualquier persona que ya tenía información de depósito directo en el archivo de la agencia porque debían recibir un reembolso en sus declaraciones de impuestos federales de 2018 o 2019.

Otros, como los beneficiarios del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario, deberían recibir los pagos automáticamente pronto, dijo el IRS esta semana.

Reserva Federal de EE.UU. impulsará la economía

Luego, la agencia comenzará a enviar cheques en papel, con la firma del presidente Donald Trump, a quienes no hayan autorizado un depósito directo en los últimos dos años. Este miércoles, funcionarios del IRS dijeron que esos controles deberían comenzar a salir la próxima semana, según un asistente demócrata del Congreso. Pero la agencia solo puede procesar aproximadamente 5 millones de cheques por semana, por lo que pueden pasar meses antes de que se envíen todos.

Aquí hay cinco razones por las cuales es posible que aún no hayas recibido tu dinero:

1. No recibiste un reembolso de impuestos federales en 2018 o 2019

Incluso si presentaste tus impuestos de 2018 o 2019 electrónicamente, eso no significa que el IRS pueda depositar directamente el dinero en tu cuenta bancaria. También debes haber recibido un reembolso en esos años mediante depósito directo para que el dinero se entregue automáticamente.

El IRS no está utilizando la información de la cuenta bancaria que podrías haber utilizado para retirar de tu cuenta si debía dinero.

2. Tu reembolso fue a una cuenta bancaria anterior

Si no recibiste un reembolso en 2019, o aún no lo has presentado, el IRS utilizará la información de la cuenta bancaria utilizada para enviarte un reembolso para el año fiscal 2018.

Algunas personas le dijeron a CNN que el dinero fue enviado a una cuenta que ya cerraron y que el banco transfirió el dinero al IRS. En ese caso, el pago probablemente vendrá más tarde mediante un cheque por correo.

Una nueva herramienta en línea del IRS, llamada Get My Payment, te permite ingresar nueva información de la cuenta bancaria, pero solo es útil si la agencia aún no tiene una cuenta registrada en una declaración de impuestos de 2018 o 2019 y todavía no procesó tu pago de estímulo.

Presentar una declaración de 2019 ahora, si aún no lo has hecho, es la única forma de actualizar la información de depósito directo que el IRS tiene en el archivo de una declaración de 2018. El Día de los Impuestos pasó del tradicional 15 de abril al 15 de julio de este año para darles más tiempo a los contribuyentes.

Senado de EE.UU. aprueba plan de estímulo por coronavirus 3:11

3. Tu reembolso fue a una cuenta temporal establecida por un preparador de impuestos

Puede que ni siquiera te des cuenta, pero a veces los preparadores de impuestos configuran una cuenta temporal y ahí es donde se deposita primero tu reembolso de impuestos. Ellos sacan su cobro y luego transfieren el dinero restante a tu cuenta bancaria o tarjeta de débito. A veces esto es en forma de un préstamo avanzado.

Puede tomar más tiempo para que recibas tu dinero de estímulo si ese es el caso. Cuando se enviaron los pagos de estímulo en 2008, esta falla afectó a unos 20 millones de personas. Pero finalmente recibieron el dinero mediante un cheque en papel.

Algunas personas que usaron preparadores de impuestos populares como TurboTax y H&R Block y recibieron un reembolso en una tarjeta de débito le dijeron a CNN que la herramienta del IRS no pudo confirmar el estado de su pago cuando revisaron esta semana.

H&R Block dijo en su sitio web que todavía está esperando respuestas del IRS, pero que algunas personas que han usado su tarjeta de débito Emerald verán su dinero de estímulo transferido allí.

TurboTax dijo que el IRS tiene la información bancaria adecuada para todos sus declarantes y que cualquiera de sus clientes que son elegibles para un pago de estímulo y que les fue transferido su reembolso a una tarjeta de débito recibirán su pago sin demoras ni tarifas.

4. Presentaste una declaración en papel en 2019

La mayoría de las personas presenta electrónicamente, pero algunas aún envían declaraciones en papel.

En medio de la pandemia de coronavirus, el IRS tiene muchos empleados trabajando de forma remota y ha dejado de procesar devoluciones de papel hasta que sus centros puedan reabrir.

Si no recibiste un reembolso depositado directamente en 2018 y presentaste una declaración en papel para 2019, puedes esperar un cheque en papel con tu dinero de estímulo.

Vivo en EE.UU., ¿puedo sacar dinero de mi cuenta de retiro privada? 4:17

5. Normalmente no se requiere que presentes una declaración de impuestos

Hay millones de personas de bajos ingresos que normalmente no están obligados a presentar declaraciones de impuestos que deberán tomar alguna medida antes de recibir su dinero de estímulo.

Generalmente, se trata de personas que no ganaron más de US$ 12.200 el año pasado o parejas casadas que no ganaron más de US$ 24.400.

Pero no tendrán que presentar un formulario completamente nuevo, como sugirió la orientación anterior del IRS. En su lugar, el IRS creó una herramienta en línea para los no declarantes que solicita información básica que incluye nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social para la persona que presenta la declaración y sus dependientes. No tendrán que proporcionar ninguna información de ingresos.

La herramienta te permite ingresar información de la cuenta bancaria para un depósito directo o una dirección para recibir un cheque en papel.

¿Cómo verificar tu estado con en el IRS?

El miércoles, el IRS lanzó una herramienta en línea que permite a las personas verificar el estado de su pago. Si bien muchas personas estaban contentas de ver que el dinero había sido transferido a su cuenta bancaria, otros le dijeron a CNN que estaban frustrados al saber que su estado de pago no estaba disponible.

Tus estados pueden actualizarse de la noche a la mañana, ya que la herramienta se actualiza diariamente. Pero de lo contrario, esas personas no tienen más opción que seguir revisando. En su sitio web, el IRS dice explícitamente que no llames a preguntar sobre los pagos.

La agencia se está moviendo mucho más rápido que la última vez que entregó pagos de estímulo en 2008. El dinero del coronavirus fue autorizado por el paquete de estímulo del Congreso de US$ 2,2 billones que se promulgó hace tres semanas.

La herramienta del IRS puede indicar que una persona es elegible para el pago, pero que no tiene información de depósito directo en el archivo. En ese caso, uno puede ingresar la información de su cuenta bancaria para recibir el dinero más rápidamente, en lugar de esperar un cheque por correo.

— Lauren Fox de CNN contribuyó a esta historia.