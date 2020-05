11 palabras de John Oliver que exponen la hipocresía fundamental de Fox News

Maryland compra miles de pruebas de covid-19 a Corea del Sur 0:34

(CNN) — John Oliver de HBO dedicó el domingo por la noche los 21 minutos que dura su programa a una profunda inmersión en la información falsa que Fox News y otros medios conservadores venden sobre el coronavirus, y los impactos que esas falsedades están teniendo sobre el presidente Donald Trump y su toma de decisiones.

Es una exposición deslumbrante, como lo expresa Oliver, de cómo “el ciclo de retroalimentación entre Fox y Trump se ha adelantado mucho a la ciencia”. (Puedes –y debes ver– todo el segmento aquí.)

Pero hubo una cosa –en realidad una oración de 11 palabras– que realmente me llamó la atención en el segmento de Oliver. Y fue esto, cuando estaba hablando de la cobertura de coronavirus de Fox News:

“Ellos solo fingen creer estas cosas en la televisión por dinero”.

El punto de Oliver era que incluso cuando muchos presentadores de Fox News estaban impulsando la idea de que el coronavirus es menos virulento que la gripe y que es producto de medios hiperpartidistas que intentan “atrapar” a Trump, la compañía advirtió a sus empleados que se quedarán en casa para “reducir la huella de personal en nuestra sede en Nueva York“.

¿Por qué el contraste entre lo que sus conductores promueven y la orientación interna que se brinda al personal? Porque, como señala acertadamente Oliver, Fox News está en el negocio de vender cierto tipo de noticias a su base de espectadores en gran medida conservadora (y muy grande). Y esa “noticia” está, en general, centrada en la idea de que los principales medios de comunicación están confabulados con los demócratas para dañar, asustar y maltratar al ciudadano y la ciudadano promedio.

O, como lo expresó Oliver: “Muchos en los medios conservadores han encontrado fácil incorporar este virus en narrativas que han estado construyendo cuidadosamente durante décadas”.

Entonces, cuando las muertes por coronavirus comenzaron a aumentar en todo el mundo, y quedó claro que las esperanzas de limitar la propagación comunitaria en Estados Unidos eran en vano, simplemente era demasiado tentador para Fox News. Interpretaron la historia del coronavirus, de la misma forma que lo hacen con prácticamente cualquier otra historia, como una acusación de los medios y sus prejuicios. Mira, la verdadera historia aquí –lo que los principales medios no te están contando– ¡es que todo esto está sobrevalorado! ¡Esto es como un virus de la gripe! La hidroxicloroquina lo eliminará de todos modos. Y sigue y sigue y sigue.

Es por eso que los televidentes de Fox News tienen una visión muy diferente del coronavirus (sus orígenes, la búsqueda de una vacuna, etc.) que los que no son televidentes de Fox.

En una encuesta reciente de Pew, el 51% de los televidentes de Fox News dijeron que tomaría un año o más para que la vacuna esté disponible, mientras que el 78% de los espectadores de MSNBC dijeron que tomaría más de un año para una vacuna. Casi 6 de cada 10 televidentes de CNN dijeron lo mismo. (No se espera una vacuna durante al menos otro año). Esa misma encuesta mostró que solo el 37% de los televidentes de Fox News dijeron que el virus provenía de la naturaleza, mientras que el 66% de los televidentes de MSNBC y el 52% de los observadores de CNN dijeron eso. (Para aquellos de ustedes que hacen notar que el coronavirus puede haberse producido en un laboratorio, diría esto: Sabemos que los funcionarios de inteligencia de EE. UU. están investigando esa posibilidad. También sabemos que han advertido que es demasiado temprano en la investigación para sacar conclusiones).

La verdad aquí es que Fox News sabe exactamente lo que está haciendo. El canal, o realmente, el difunto Roger Ailes, ha creado una marca que gira en torno a la desconfianza de sus espectadores en pilares sociales como el gobierno, el sistema educativo y, sí, los medios de comunicación. Cada historia, y quiero decir cada historia, se canaliza a través de esa lente.

Mira cómo Fox News ha estado cubriendo las recientes protestas en los estados de todo el país sobre las pautas de cuarentena de los gobernadores. Aquí está la presentadora de Fox, Jeanine Pirro, durante una entrevista reciente en el programa de Sean Hannity:

“Ellos quieren mantenernos alejados de las iglesias y las sinagogas. Ellos quieren asegurarse de que no volvamos al trabajo. Ellos no lo entienden. El espíritu es demasiado fuerte y los estadounidenses no lo van a aceptar”.

¿Quienes son ellos? Pirro nunca lo dice. No necesita hacerlo, porque la audiencia de Fox ya sabe quiénes son “ellos”: las élites, los medios, los demócratas, el grupo de poder establecido.

O este tuit de la presentadora de Fox News Laura Ingraham en apoyo de los manifestantes: “Es hora de recuperar su libertad”.

¿Recuperarlo de quién? Tampoco Ingraham lo dice. Pero ella, como Pirro, sabe que la audiencia llenará los vacíos.

La parte más nociva de todo esto, y es donde las 11 palabras de Oliver golpean directamente, es que Fox News está cubriendo la historia de esta manera, no porque se relaciona con hechos conocidos o porque creen que es la narrativa “real”, sino más bien porque saben que cubrir la pandemia de coronavirus de esta manera significa más espectadores y más dinero para vender anuncios.

¿Por qué? Porque Fox News ha pasado años condicionando a sus televidentes habituales a creer que cualquier cosa que digan “los medios” –o cualquier otra institución establecida (aparte de ellos), por supuesto– no deben estar diciendo la verdad completa sobre nada. Y que la razón por la cual el grupo de poder establecido no dice la verdad es porque la verdad es de alguna manera mala para ellos.

Es un ciclo increíblemente vicioso, y lo ha sido durante mucho tiempo. Pero nunca ha sido tan claro como lo es ahora.