Asamblea Nacional de El Salvador aprueba uso de préstamo del FMl para atender emergencia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Imagen de archivo. (Crédito: MARVIN RECINOS/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — La Asamblea Nacional de El Salvador autorizó por 77 sobre 84 votos el uso de US$ 389 millones de un préstamo del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno pueda atender la emergencia causada por las lluvias torrenciales, así como también la pandemia de coronavirus, luego de varios meses de disputa.

El presidente Nayib Bukele había lanzado duras críticas contra los diputados en las últimas semanas por no ratificar esos fondos. Este domingo los llamó “perversos” y dijo que daban “asco” porque, en su opinión, no le daban los recursos necesarios.

“Los discursos del presidente solo siembran odio. No es adecuado que entre funcionarios se usen ese tipo de calificativos”, aseguró Leonardo Bonilla, diputado no partidario.

“Escuchamos un discurso de odio y confrontación en la peor noche de esta emergencia y en el peor lugar. El Salvador y los salvadoreños no merecemos esto”, asegura Erick Salguero, presidente de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

MIRA: La tormenta tropical Amanda deja 11 muertos en El Salvador

El mandatario salvadoreño reclama a la Asamblea y a la Corte Suprema de Justicia porque ante la emergencia por coronavirus decretó emergencia nacional pero los magistrados suspendieron la vigencia mientras estudian si sus decretos invadían atribuciones de los diputados.

“Tenemos dos emergencias nacionales, quieran o no quieran, es la realidad y ante la realidad no hay sentencia de la Sala de lo Constitucional que valga, no hay decreto de los diputados que valga. Además ellos no van a gobernar por decreto” aseguró Bukele.

Bukele también anunció que la reconstrucción de viviendas comenzará con al menos 50 que fueron destruidas en la comunidad Nuevo Israel, en San Salvador por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Amanda, que luego se degradó a depresión tropical.

De acuerdo con Bukele, los trabajos comenzarán una vez termine el mal tiempo, que según los pronósticos, se extenderá al menos hasta el martes. “En 24 horas cayó la misma cantidad de agua que en un mes”, explicó el presidente.

MIRA: ¿Salvador o autoritario? El presidente millennial de El Salvador desafía a las cortes y al Congreso en la respuesta al coronavirus

El mandatario anunció además que se invertirán hasta US$ 10.000 por casa y delegó el trabajo al Ministerio de Obras Públicas. “Las casas se harán, las que sean necesarias”, aseguró Bukele en conferencia de prensa frente a la comunidad Nuevo Israel, una de las más afectadas por las torrenciales lluvias.

Bukele aseguró que se contabilizan once fallecidos y adelantó que el número de víctimas podría ascender ya que hay varias personas desaparecidas. Además, calculó los daños en US$ 200 millones hasta ahora, aunque aclaró que aún trabajan para cuantificar la magnitud de las pérdidas.