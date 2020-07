Los estadounidenses deben unirse contra el covid-19 para evitar llegar hasta los 100.000 casos diarios, advierte experto

Florida registra repunte de contagios de covid-19 en jóvenes 2:11

(CNN) — Los aumentos repentinos en las nuevas infecciones por covid-19 han pausado o revertido los planes de reapertura en al menos 19 estados de Estados Unidos, mientras el principal experto de enfermedades infecciosas del país ofreció una advertencia sombría: los estadounidenses deben tomar medidas razonables para frenar la propagación o arriesgarse a ver 100.000 nuevos casos por día.

“Ahora tenemos 40.000 casos al día. No me sorprendería si aumentamos a 100.000 al día si esto no se soluciona”, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en la audiencia de la Comisión de Educación, Trabajo y Pensiones (HELP) del Senado.

Darle la vuelta requerirá un esfuerzo coordinado y de colaboración, dijo en la audiencia, no las “respuestas dispares” que la nación ha mostrado hasta ahora.

Pero sin un fuerte liderazgo nacional, esa coordinación puede depender de alcaldes y gobernadores, según el Dr. William Haseltine, exejecutivo de biotecnología y profesor de las escuelas de Medicina y Salud Pública de Harvard.

“Esta situación ahora es muy sombría y empeora día a día”, dijo. “De ahora en adelante, saben que está en su patio trasero y es su trabajo cuidarlo si nadie más lo hace”.

La mayor parte de Estados Unidos tiene la pandemia en su patio trasero, y solo dos estados muestran una tendencia a la baja en los casos de la semana pasada. El aumento se produce cuando los estadounidenses fatigados por las restricciones se reúnen cada vez más en grandes grupos para la recreación de verano.

Las precauciones como el distanciamiento social y el uso de tapabocas están destinadas a ayudar a las personas a “divertirse dentro de las pautas de seguridad”, dijo Fauci.

“No deberíamos considerar los esfuerzos de salud pública como una obstrucción para la apertura. Debemos considerarlo como un vehículo para la apertura”, dijo.

Cambiar la tendencia significa más máscaras y menos bares

Las medidas que los expertos en salud plantean para frenar el virus son especialmente importantes considerando que más del 90% del país no ha experimentado el virus, lo que significa que la inmunidad colectiva aún podría estar a años de distancia, dijo el Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), a la comisión HELP del Senado el martes.

Tanto Redfield como Fauci enfatizaron en la importancia del uso generalizado de mascarilla, que los expertos han alentado durante meses, incluso cuando el presidente Donald Trump los ha dejado de lado notablemente.

Un entorno con máscaras universales es “fundamentalmente lo más importante que podemos hacer”, dijo Redfield.

Lo que la gente no debería hacer en esta pandemia, dijo Fauci el martes, es ir al bar.

“Los bares: realmente no está bien, realmente no está bien. La congregación en un bar, en el interior, es una mala noticia. Realmente tenemos que detener eso”, dijo Fauci el martes.

Sin esas medidas, dijo Fauci, Estados Unidos seguirá teniendo problemas.

“Claramente, no tenemos el control total en este momento”, dijo. “Los números hablan por sí solos.”

California y la Florida trazan caminos distintos para tratar el pico de casos

Funcionarios en California y la Florida, dos estados donde los casos de coronavirus están saltando, están adoptando diferentes enfoques para reabrir en medio de picos en las infecciones.

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo a periodistas que no hay vuelta atrás a medidas más estrictas, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, insinuó que el miércoles endurecerá las restricciones este fin de semana del Día de la Independencia, especialmente en las playas.

A medida que se acerca el fin de semana festivo, Newsom advirtió que las reuniones familiares, donde los hogares tienden a bajar la guardia y se encuentran con la familia extendida, son la mayor preocupación.

“No se trata solo de los bares, no solo por la gente protestando en la calle y cosas así”, dijo Newsom.

Newsom ordenó el cierre de bares en siete condados durante el fin de semana y dijo que anunciará más restricciones el miércoles.

El gobernador ha prometido en repetidas ocasiones que la reapertura del estado viene con la capacidad de “alternar” si es necesario.

Respondiendo a la pregunta de un periodista sobre el cierre de las playas en el condado de Los Ángeles durante el fin de semana del Día de la Independencia, el gobernador insinuó que las playas estatales podrían ser parte de su anuncio.

En la Florida, DeSantis aseguró a los periodistas que su estado puede lidiar con el aumento en los casos y que no es necesario cerrar las tiendas y restaurantes.

“No vamos a volver a cerrar cosas”, dijo. “Quiero decir, la gente que va a los negocios no es lo que impulsa [el virus]”.

El mensaje de DeSantis a la población en la Florida, particularmente a los más jóvenes, fue: proteger a los vulnerables.

“Tú tienes la responsabilidad de no tener contacto cercano con personas que podrían ser más vulnerables”, dijo.

Muchos casos no se detectan

Los casos en la Florida han aumentado más del 50% desde la semana pasada, y los expertos han advertido que el estado podría convertirse en el próximo epicentro, similar a Nueva York en la primavera.

Pero DeSantis dijo que rechazó las predicciones de los expertos y agregó que el estado puede manejar lo que venga.

“La gente predijo 400.000 personas hospitalizadas, pero nunca llegaron”, le dijo a Randi Kaye de CNN. Si bien los casos están aumentando, dijo que el porcentaje de pruebas que dan positivo sigue siendo “bajo” en un 10% a 15%.

Pero el Dr. Mark McClellan, de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) dijo el martes que los números de casos reales pueden ser más altos que los reportados, y que el número de casos nuevos ya puede ser de 100.000 por día.

“Recuerda, muchos casos pasan desapercibidos porque no todos pueden hacerse la prueba”, dijo McClellan a Jim Acosta en “The Situation Room”.

Y predice que las cosas empeorarán antes de que mejoren.

“Esto realmente enfatiza la importancia de dar pasos más allá, usar máscaras, pausar la reapertura, dar pasos antes del 4 de julio para evitar grandes multitudes”, dijo McClellan.

