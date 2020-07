¿Qué es seguro y qué no para disfrutar este 4 de Julio en medio de la pandemia?

Covid-19 reduce celebración del 4 de Julio en Washington 2:01

(CNN) –– Ya está aquí el 4 de Julio, y aunque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pasar el día en la playa o en la piscina con amigos, este año la celebración será un poco diferente.

La pandemia de coronavirus no ha dado tregua, y los números se han disparado en los tres estados más poblados de Estados Unidos, los cuales marcaron récords en los casos nuevos de coronavirus.

Y aunque esto no significa necesariamente cancelar tus planes para este día, hay medidas que puedes tomar si quieres mantenerte sano y cuidar a los demás durante este fin de semana festivo:

Ir a un restaurante o café

Restaurantes y bares en todo el país han reabierto al público. Si bien esa opción existe, es importante saber que comer fuera de casa aumentará tu riesgo de exposición al coronavirus.

Si aún así decides comer en un restaurante o café para celebrar el 4 de Julio, hay algunas precauciones que puedes tomar.

Deberías sentarte en una mesa con mínimo 2 metros de distancia de las demás. Aunque esto no eliminará por completo el riesgo de infección ––los ventiladores y el aire acondicionado pueden permitir que las partículas respiratorias del estornudo o la tos de alguien viajen más––, creará cierta distancia de otros clientes.

Es mejor acudir restaurantes que obliguen a sus empleados a usar mascarillas. Si bien eso agrega una capa de protección, igual existe el riesgo de los otros clientes que no pueden utilizar máscaras mientras comen y hablan.

Otro consejo es visitar lugares que ofrecen menús libres de contacto a los que puedes acceder desde el teléfono, que tienen mesas rodeadas de barreras protectoras, como plexiglás o pantallas.

Además, comer al aire libre es más seguro que comer en interiores. Mantener la protección ocular a través de anteojos, y el uso intermitente de mascarillas entre los bocados y sorbos también disminuiría el riesgo de contagio.

Es importante recordar que cuanto más tiempo alguien se expone a una persona infectada mayor es el riesgo, por lo que también es una buena idea pasar el menor tiempo posible en el restaurante.

Reservar una casa o cabaña de alquiler

Aunque un fin de semana festivo puede significar un viaje de una noche o una escapada, en medio de una pandemia a muchas personas les preocupa el riesgo de quedarse en una habitación de hotel, casa de alquiler o cabaña en el bosque.

La pauta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) es clara acerca de que viajar aumenta tus posibilidades de contraer o propagar el covid-19. Sin embargo, muchos hoteles y compañías de alquiler han establecido nuevas reglas y procedimientos de saneamiento.

No importa qué tipo de estadía estés planeando, la principal preocupación es entrar en contacto cercano (menos de 2 metros) con una persona infectada que puede o no presentar síntomas.

Otro consejo es minimizar tu contacto con superficies ––mesas, sillas, lavabos, fundas–– que no se han limpiado ni desinfectado.

Utiliza un recubrimiento facial y practica el distanciamiento social en áreas comunes. Minimiza el tiempo en espacios cerrados y menos ventilados, como los ascensores. También evitar tocar superficies “de alto contacto” en espacios compartidos, como el botón del elevador, las manijas de las puertas y las mesas y sillas de comedor.

Ir a una playa o piscina

Es julio y el calor del verano puede ser brutal. ¿Hay algo mejor que jugar en la playa o lanzarse a la piscina?

Como se considera que el riesgo de infección es menor al aire libre, donde el viento ayuda a expulsar el virus, puedes divertirte sin miedo, siempre que mantengas las medidas de distanciamiento social.

Antes de salir, es una buena idea averiguar si la piscina o la playa a la que vas implementa protocolos de seguridad, como reglas de distanciamiento social o restricciones a la cantidad de personas que tienen acceso al mismo tiempo. Si resulta que la playa o la piscina están demasiado llenas para mantenerse todo el tiempo a por lo menos 2 metros de distancia de otras personas, puede ser más seguro aplazar el viaje para otro día.

Lleva tus propias toallitas desinfectantes para limpiar las sillas compartidas o los juguetes para la piscina, y usa una máscara facial cuando no estés en el agua.

Ya sea que esté dentro o fuera del agua, permanece distanciado de los demás. No nades lo suficientemente cerca de otras personas como para entrar en contacto con su saliva o aliento.

Tampoco te suenes la nariz ni escupas en la piscina o cerca de otra persona. Si puedes, sal del agua y usa un pañuelo para toser o estornudar, luego lávate las manos.

Planear un asado

Dependiendo del estado, pueden existir regulaciones y límites sobre cuántas personas pueden asistir a una reunión social.

Recuerda que entre más personas estén en contacto contigo, mayor es el riesgo de infectarse. Si vas a invitar a amigos o familiares con quienes no te has aislado, hay algunas precauciones que puedes tomar para que tu comida al aire libre sea más segura.

Un consejo es que todos traigan su propia comida y utensilios de plástico, esto significa que no habrá un tazón compartido de papas fritas. Los perros calientes y las hamburguesas deben ir directamente de la parrilla al plato de una persona, no a una gran bandeja de comida. Los distintos hogares deben sentarse juntos, separados unos de los otros.

Si tienes mucha gente que va a asistir, también es una buena idea usar una mascarilla.

Si los invitados no tienen otra opción que entrar a tu casa para usar el baño, asegúrate de que todas las puertas que van al lavabo estén abiertas para que nadie deba tocar ninguna otra manija. Pide a los invitados que usen un trozo de pañuelo para abrir y cerrar la puerta del baño y recuérdales cerrar la tapa del inodoro antes de descargarlo.

Volar fuera del estado donde vives

Para cualquiera que viaje fuera de su estado este fin de semana festivo, las cosas serán muy diferentes a antes de la pandemia. Si te diriges al aeropuerto, puedes tomar varias precauciones para que tu viaje sea seguro.

Antes de llegar, empaca un desinfectante para manos y úsalo para limpiarte las manos con la mayor frecuencia posible durante tu viaje. Al pasar por las ventanillas de boletos y por los controles de seguridad, intenta tocar la menor cantidad de superficies posible y utiliza una máscara todo el tiempo.

Una vez que estés dentro y te dirijas a tu puerta de embarque, evita las zonas abarrotadas. Si tienes tiempo, no uses el tren que transporta a los pasajeros entre las terminales y opta por caminar.

En el avión, puedes intentar elegir un asiento junto a la ventana, lo que podría reducir tu exposición a los pasajeros caminan por el pasillo. Luego prende el dispositivo que dispara aire frío hacia tu asiento, tan alto como pueda.

Ir de campamento

Esta suele ser la época en que los campistas están en auge ––desde mochileros hasta personas que viajan en una casa rodante––, pero este año, los parques estatales y nacionales en todo Estados Unidos han estado cerrados.

A medida que las cosas comienzan a reabrirse, muchas personas están considerando ir de campamento este fin de semana festivo. Si eso hace parte de tu plan, aquí hay algunas recomendaciones que puedes tomar para mantenerte a salvo.

La mejor idea es encontrar un campamento que tenga poca gente ––o nadie más–– a tu alrededor. Si hay otros campistas cerca de ti, mantén siempre el distanciamiento social y use una máscara. Establece tu campamento ––incluyendo áreas para dormir, comer y hacer fogatas–– de manera que estés lo más lejos posible de los campamentos cercanos que albergan a personas de diferentes hogares.

Lleva tu propio jabón, desinfectantes de superficies, desinfectante de manos, toallas de papel y papel higiénico. Evita los deportes de contacto, como las canchas de baloncesto al aire libre.

A diferencia de los hoteles o casas de alquiler, los campamentos generalmente solo tienen baños compartidos que pueden exponerte a un mayor riesgo de transmisión. Evita tocar tantas superficies como sea posible y usa un pañuelo o una toallita para abrir puestos o puertas. Cierra el asiento del inodoro cuando descargues e inmediatamente lávate las manos después de tocar cualquier superficie.

Observar fuegos artificiales en el parque

Los fuegos artificiales son posiblemente la mejor parte del 4 de Julio. Pero este año, reunirse en el parque o la playa para ver estos espectáculos increíbles es más peligroso de lo habitual.

Quedarse en casa y encender tus propios fuegos artificiales si vives en un estado donde eso está permitido y además tienes el espacio para hacerlo probablemente es la mejor idea. Pero si prefieres ir al parque o la playa para observarlos, hay algunos pasos que debe seguir para mantenerte seguro.

Como siempre, utiliza una máscara cuando estés cerca de personas. Mantén el distanciamiento social y evita ir si el lugar está demasiado lleno. Lleva tus propias sillas o mantas, y lávate las manos si tocas cualquier tipo de superficie compartida.

Aunque este puede parecer un poco diferente de lo habitual, eso no significa que no puedas disfrutar el fin de semana festivo con amigos y familiares. Solo mantente a salvo, no solo por ti, sino por todos los que te rodean.

