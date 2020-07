Análisis | Trump ofrece negación y engaño a medida que la crisis pandémica por el coronavirus supera a su presidencia

Alcalde de Miami prevé decisiones drásticas por el covid-19 4:02

(CNN) — Rara vez un presidente ha demostrado ser tan desigual en una trágica emergencia nacional.

Cientos de estadounidenses mueren a diario y decenas de miles se contagian de un virus único en el siglo. Los estados y las ciudades están cerrando nuevamente, amenazando con desencadenar una nueva y ruinosa crisis económica. Los médicos y las enfermeras carecen de suficiente equipo de protección mientras luchan contra el patógeno mortal. Y con las pruebas inundadas por oleadas de enfermedades, un alto funcionario advierte sobre “el momento más difícil” para la salud pública de Estados Unidos este invierno.

Sin embargo, esto es lo que piensa Donald Trump: Joe Biden no reparó las carreteras y los puentes del país, multitudes de moteros y navegantes con sombreros MAGA (Make America Great Again, su eslogan de campaña) demuestran que las encuestas electorales están mal y el muro fronterizo está casi terminado (excepto que no lo está). Ah, y por cierto, ¿dónde está Hunter Biden?

Trump se equivocó varias veces este martes, ya que Estados Unidos estableció otro récord de un solo día de nuevos contagios de coronavirus, con 67.417 casos. Florida, ahora el epicentro mundial del nuevo coronavirus, registró el mayor número de muertes por covid-19, y Texas rompió su récord de nuevos casos diarios. El martes, se informaron otras 900 muertes, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, pero el presidente Trump solo ofreció negación y engaño en una aparición en la Casa Blanca que, incluso para sus estándares, era un desastre lleno de quejas y divagaciones.

Lo que se necesita de Trump y su administración es un plan para abordar el desafío nacional más implacable desde la Segunda Guerra Mundial, palabras de consuelo para recordar a los 136.000 estadounidenses que ya están muertos y los miles destinados a morir, y la retórica para convocar la voluntad de triunfar sobre este enemigo invisible.

Todo lo que Trump pudo ofrecer el martes fue autocompasión, incoherencia e indiferencia. Se presentó como un líder que vivía en una dimensión diferente de su gente y su miedo y sufrimiento e incertidumbre sobre lo que traerán los próximos meses.

Este es un presidente que, evidentemente, no ha logrado vencer al virus y hace mucho tiempo que dejó de intentar sacar al país de la oscuridad. Trump recurre a jactarse de los pasos no concluyentes que tomó hace meses, como limitar los viajes desde China, que no tienen relevancia para el momento actual, y se queja de que no está obteniendo suficiente crédito por su desempeño.

También está minando divisiones políticas que cree que lo ayudaron en el pasado. En una entrevista con CBS, este martes, insistió en que más personas blancas que negras son asesinadas por la violencia policial, lo que representa un insulto al alma nacional sobre la raza después de la muerte de George Floyd.

“Podríamos continuar durante días”, dijo Trump en un momento de su diatriba del martes, y durante un tiempo pareció que podría hacerlo en el calor de julio en el Jardín de las Rosas, donde los periodistas se sentaron con máscaras, socialmente distanciados y en un desconcertante silencio.

Trump y el coronavirus: promesas y realidades 3:05

Trump desvía su guión de China

El punto aparente de la aparición de Trump en el Jardín de las Rosas fue revelar un aluvión de nuevas medidas para castigar a China por su represión de las libertades en Hong Kong, lo que le dio al presidente una nueva oportunidad de fulminar contra Beijing por enviar una “plaga” a Estados Unidos a pesar de sus elogios anteriores sobre cómo el presidente Xi Jinping había manejado la pandemia.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que la sesión se convirtiera en el tipo de actuación negativa al estilo de evento político por la que Trump se queja, con eventos de campaña normales severamente restringidos por la pandemia.

Atacó a Biden por el crimen, el comercio, por China, por la infraestructura, la economía, por los militares, y en un momento sugirió que cientos de miles podrían estar muertos si el ex vicepresidente hubiera estado a cargo cuando el coronavirus atacó. Curiosamente, Trump también criticó al casi seguro candidato presidencial demócrata por su papel en la movilización de la administración Obama contra el virus H1N1, que fue mucho más eficiente y costó decenas de miles de vidas menos que los pasos en falso de Trump en los últimos meses.

Trump ha estado acusando a Biden de tener una discapacidad mental y no es apto para la Oficina Oval. Pero a veces, era el presidente quien parecía desviarse hacia la confusión y la incoherencia. En un momento, pareció argumentar que el voto de Biden, su rival, para firmar el acuerdo climático de París llevaría a la construcción de edificios de oficinas estadounidenses sin ventanas. Y sugirió que Biden ni siquiera sabría cómo definir la palabra “carbono”.

En otro giro extraordinario, el martes, la Casa Blanca intensificó lo que ahora es un asalto frontal completo contra el principal especialista en enfermedades infecciosas del Gobierno, el Dr. Anthony Fauci, quien ha estado diciendo la verdad sobre el giro terrible que ha tomado una pandemia que ahora está ocurriendo y ha infectado el doble de personas por día que hace varios meses. En un artículo de opinión, en el USA Today, el principal asesor comercial de Trump y polemista antichino, Peter Navarro, escribió que el respetado científico “tiene buenos modales con el público, pero se ha equivocado acerca de todo en lo que he interactuado con él”.

Por lo menos, la alocada apariencia del presidente le dio un nuevo significado a la noción de presidentes titulares que se postulan para un segundo mandato en una estrategia en el Jardín de las Rosas al organizar un discurso de campaña muy inusual para criticar a su oponente de la Casa Blanca.

En los últimos días, han surgido susurros desde el interior de la campaña de Trump de que los asesores están preocupados de que aún no se haya conformado un fuerte mensaje de campaña y que su esfuerzo de reelección sea sinuoso. Si hubo un segundo manifiesto oculto en las divagaciones y la amargura de Trump el martes, estaba muy bien disfrazado.

El presidente tenía un sentimiento extraño por el resentimiento en el establishment de Washington y la indiferencia percibida hacia las élites políticas y la corrección política en un momento de cambio racial y social a veces desconcertante en 2016. Quizás esa mezcla puede llevarlo a un segundo mandato. Pero después de la presentación de este martes, será imposible argumentar que ganó un segundo mandato basado en una hoja de ruta razonada y ordenada de la crisis.

Florida es ahora el epicentro de la pandemia en EE.UU. 3:15

El misterio de la estrategia perdida de Trump

La falta de voluntad de Trump para enfrentar la pesadilla del nuevo coronavirus que está mirando al resto de la nación en la cara deja la impresión de que el hombre que prometió en su discurso de la Convención Nacional Republicana, de 2016, que “Solo yo puedo arreglarlo”, hace mucho tiempo se quedó sin ideas sobre el virus. Ese discurso horrorizó a los críticos de Trump debido a su visión distópica. Pero al menos Trump parecía fuerte y dictaba los vientos políticos. En su monólogo errante, este martes, parecía perdido, una sombra del hombre que incendió el Partido Republicano y el establishment político de Washington hace unos años.

Parecía ser lo que es: un presidente que se agita después de ser cruelmente superado por los acontecimientos. Tal imagen, que asedió al presidente Jimmy Carter en el verano anterior a su intento de reelección en medio de la crisis de rehenes en Irán, es peligrosa para los presidentes en su primer mandato.

El misterio del comportamiento de Trump en los últimos meses es que parece poco probable que pueda alcanzar a Biden a menos que pueda encontrar una manera de suprimir el virus, o al menos darles a los estadounidenses la esperanza de que algo de la vida normal pueda reanudarse pronto.

Pero cada vez más, parece que Trump ha jugado su mejor carta, su demanda hace varios meses para que los estados abrieran y revivieran la economía, ha sido expuesta como una apuesta contraproducente a medida que la pandemia se extiende por los estados del sur y el oeste. Y sus estrategias recurrentes de incitar divisiones, agitar la guerra cultural y sembrar la confusión con información errónea no parecen funcionar, al menos si las encuestas son correctas.

El presidente hizo todo lo posible para hablar sobre su “transición a la grandeza”, pero la idea está tan divorciada de la terrible realidad de las últimas semanas —con una tasa diaria promedio de nuevas infecciones que llega a 60.000— que sus palabras solo sirvieron para mostrar su propia considerable desconexión de la realidad.

“Creo que van a tener buenas noticias muy rápidamente relacionadas con las vacunas”, dijo Trump, casi al mismo tiempo que Fauci dijo que podría tomar un entre un año y un año y medio para que el mundo reciba una vacuna contra el covid-19, que incluso entonces puede no ser completamente efectiva.

A pesar de los continuos cierres en ciudades de todo el país, seguro que volverán a dejar sin trabajo a muchos estadounidenses que laboran en las industrias de servicios, turismo y tránsito, el presidente se atuvo a sus predicciones de un desenfrenado retorno al crecimiento económico.

Pero a falta de planes creíbles para detener la marcha del covid-19, todo lo que el presidente tiene que vender ahora es esperanza.

“Creo que para el día de las elecciones verán algunos números increíbles. El tercer trimestre va a ser realmente bueno, el cuarto trimestre va a ser genial, pero el próximo año será uno de los mejores años económicos”, insistió Trump.

“Así que espero poder ser el presidente del que digan: ‘Mira el gran trabajo que hizo'”.