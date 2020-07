Ivanka Trump posiblemente viola norma de ética en el Gobierno al respaldar a Goya

(CNN) — La asesora de la Casa Blanca e hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, puede haber violado una regla de ética del Gobierno cuando publicó una foto de ella sosteniendo una lata de frijoles negros el martes por la noche.

“Si es Goya, tiene que ser bueno”, escribió en inglés y español como mensaje que acompaña la foto, en la que muestra los frijoles enlatados al estilo de la popular presentadora Vanna White, y agregó la traducción de la frase a español.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020