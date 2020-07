Piden boicot a Goya Foods después de que su presidente ejecutivo elogiara a Trump

Nueva York (CNN Business) — El hashtag #Goyaway (un juego de palabras entre Goya y Go Away, que significa ‘vete’) estaba en tendencia en las redes sociales este viernes después de que Robert Unanue, presidente ejecutivo de Goya Foods, apareciera en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca este jueves por la tarde y alabara al presidente Donald Trump.



“Todos somos verdaderamente bendecidos .. de tener un líder como el presidente Trump que es un constructor”, dijo Unanue durante su discurso en la Casa Blanca. “Tenemos un constructor increíble, y oramos. Oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente”.

El hecho de que Unanue se asociara con Trump fue suficiente para enojar a algunos de los líderes hispanos más prominentes de Estados Unidos. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez sugirió en un tuit que boicotearía a Goya.

Oh look, it’s the sound of me Googling “how to make your own Adobo” https://t.co/YOScAcyAnC

“Oh, escucha, estoy googleando cómo hacer mi propio Adobo”, dijo Ocasio-Cortez refiriéndose a uno de los productos de la marca.

El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, reconoció el lugar esencial de Goya en los hogares latinos, pero alentó a las personas a reconsiderar la compra de Goya después de la aparición en la Casa Blanca de Unanue.

.@GoyaFoods has been a staple of so many Latino households for generations.

Now their CEO, Bob Unanue, is praising a president who villainizes and maliciously attacks Latinos for political gain. Americans should think twice before buying their products. #Goyaway https://t.co/lZDQlK6TcU

— Julián Castro (@JulianCastro) July 9, 2020