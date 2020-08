Las 5 cosas que debes saber este 6 de agosto: La explosión de Beirut creó un cráter de 124 metros

Cinco respuestas sobre la orden de detención contra Uribe. Un estudio dice que las estrellas explosivas crearon el calcio en nuestros huesos y dientes. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

La explosión de Beirut creó un cráter de 124 metros de ancho

El diámetro del cráter creado por la explosión del martes en Beirut parece ser de aproximadamente 124 metros, según un análisis de CNN de una imagen de satélite de Planet Labs, Inc. Mira las imágenes satelitales que muestran el antes y después de la explosión.

Enfermera sacó a tres recién nacidos de un hospital sacudido por la explosión de Beirut

2

Debate sobre las mascarillas es similar al de los cinturones de seguridad de hace décadas

Abrocharse el cinturón es natural para la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, les tomó más de 60 años llegar a ese punto. Estados Unidos no puede darse el lujo de esperar más de 60 años para que sus habitantes usen máscaras.

Así avanzan las empresas en el desarrollo de las posibles vacunas contra el covid-19

Uso obligatorio de mascarillas puede expandirse a los exteriores 1:41

3

Cinco respuestas sobre la orden de detención contra Uribe

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe tiene en su contra una orden de detención domiciliaria de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, en un caso por supuesta manipulación de testigos. Uribe siempre ha negado los cargos. Estas son algunas preguntas que deja el caso.

Unos celebran y otros repudian la detención de Álvaro Uribe 3:53

4

Negociaciones de estímulo en el Congreso de EE.UU. finalmente avanzan

Después de siete reuniones, por un total de más de una docena de horas, los principales negociadores demócratas y de la Casa Blanca no solo hablan de sus desacuerdos, sino que ponen ofertas sobre la mesa, propuestas comerciales y, en menor medida, comienzan a hacer concesiones. Incluso acordaron una fecha límite para un acuerdo: el final de esta semana.

Estas personas tienen más riesgo de perder su empleo 1:49

5

Un estudio dice que las estrellas explosivas crearon el calcio en nuestros huesos y dientes

Según un estudio, el calcio en nuestros huesos y dientes provino de estrellas que explotan en supernovas y dispersan este mineral por el universo en cantidades masivas. Estos eventos se llaman supernovas ricas en calcio.

A la hora del café

Según varias investigaciones, la marihuana no es buena para tu corazón

Puede que te guste fumar marihuana, pero a tu corazón no le gustará, según la nueva declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón.

La marihuana es dañina para el corazón, según estudio 1:05

Samsung presenta el Galaxy Note 20 y su más reciente teléfono plegable

Samsung presentó su más reciente dispositivo insignia el miércoles, en un evento de lanzamiento en línea transmitido en vivo.

Samsung presenta el Galaxy Note20 1:23

Imágenes satelitales revelan nuevas colonias de pingüinos en la Antártida

Las imágenes satelitales han revelado que hay casi un 20% más de colonias de pingüinos emperador en la Antártida de lo que se pensaba.

Si prohíben TikTok en EE.UU., estas “apps” podrían reemplazarla

El futuro de TikTok en Estados Unidos es incierto. Mientras está pendiente la posible compra de las operaciones en el país por parte de Microsoft, si el Gobierno de Donald Trump prohíbe TikTok, estas apps podrían salir beneficiadas.

Facebook lanza Instagram Reels, un rival para TikTok 0:34

La cifra del día

US$ 400 millones

La empresa de biotecnología Moderna, que recibió fondos del programa Operation Warp Speed de Estados Unidos, también dijo que tenía alrededor de US$ 400 millones en depósitos de clientes para un posible suministro de su vacuna mRNA-1273.

Así va la carrera por la vacuna contra el covid-19 1:52

La cita del día

«No, no me he hecho una prueba. ¿Por qué demonios me iba a hacer una prueba?”

Joe Biden dijo que no había tomado una prueba cognitiva y dijo que la pregunta era injusta, comparándola con que le preguntaran si era un «adicto».

Selección del día

Pon ritmo a tus entrenamientos con estos auriculares inalámbricos

Y para terminar…

Los mejores momentos de TikTok

Aunque el futuro de TikTok sigue siendo incierto, no se puede negar el impacto cultural que la aplicación ya ha tenido. Aquí hay una mirada retrospectiva sobre algunas de las mayores tendencias que surgieron de la plataforma, desde «Old Town Road» de Lil Nas X hasta el tema acerca de la pandemia, «Bored in the House».