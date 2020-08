Incendios forestales en California: la gente huye mientras el fuego quema casas en las afueras de Vacaville

California, entre el coronavirus y una ola récord de calor 1:46

Vacaville, California (CNN) — Incendios forestales arrasaron áreas pobladas de la región vinícola rural del norte de California la madrugada del miércoles, quemando algunas casas y haciendo que la gente huyera en la oscuridad, dijeron las autoridades.



Los incendios al oeste de Vacaville, entre San Francisco y Sacramento, se encuentran entre decenas de incendios que arden en partes del estado. Y se producen en medio de una ola de calor brutal y cortes de energía, tanto intencionales como no intencionales, mientras la red eléctrica lucha por mantenerse al día con la demanda.

Un número indeterminado de casas se han incendiado en las afueras de Vacaville, una ciudad de unos 100.000 habitantes, dijo el portavoz del shérif del condado de Solano, Le’Ron Cummings.

Anteriormente, un funcionario de la oficina del alguacil del condado de Solano le dijo a CNN que había «numerosos lugares donde la gente está tratando de salir, y estamos trabajando para llegar a ellos».

Thuy Ngo observó el miércoles por la mañana cómo el fuego consumía un granero y equipo en su tierra de cultivo de 12 hectáreas. Vive en otro lugar, pero estaba en la propiedad con su esposa y sus dos hijos la noche anterior, regando la tierra y asegurando a sus pollos porque había visto humo en la distancia.

«No pensamos que el fuego llegaría aquí tan rápido», le dijo a CNN. «Es desgarrador… simplemente todo se ha ido».

El incendio del área de Vacaville es parte de los incendios del LNU Lightning Complex, una serie de incendios forestales que comenzaron el lunes y martes y quemaron más de 18.000 hectáreas en los condados del norte del Área de la Bahía de Napa, Sonoma y Solano, dijeron funcionarios estatales y del condado.

Más de dos docenas de incendios forestales ardían en todo el estado la madrugada del miércoles. En el norte de California, donde algunos incendios fueron provocados por un rayo y han arrasado más de 58.000 hectáreas, se ordenaron evacuaciones en varios condados debido a que los incendios amenazaban estructuras.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el martes una emergencia estatal para desplegar recursos para «combatir los incendios que arden en todo el estado y que se han agravado por los efectos de la histórica ola de calor de la costa oeste y los fuertes vientos sostenidos».

Justo al oeste de Vacaville, se ordenaron evacuaciones la madrugada del miércoles para todo Pleasants Valley Road y sus calles conectadas, así como el área de English Hills, dijo el distrito de bomberos de la ciudad en Twitter.

Los incendios atravesaron algunas carreteras y amenazaron con dificultar el paso. En parte del condado de Napa, un video publicado por el fotoperiodista independiente Ethan Swope mostró llamas hasta los bordes de Steele Canyon Road mientras conducía el martes por la noche. El humo dificultaba la visión a más de unos metros de distancia.

Una foto de Associated Press mostraba una casa móvil y un vehículo en llamas en el condado no incorporado de Napa el martes por la noche. Los detalles sobre cuántas estructuras había quemado el incendio el miércoles temprano no estaban disponibles de inmediato.

El martes por la mañana, cuando las llamas se acercaban a la bodega Nichelini Family Winery de 130 años del condado de Napa, los empleados ayudaron a los bomberos abriendo las puertas y ayudándolos a acceder al agua, informó KPIX, afiliada de CNN.

«Siempre estamos preparados para un incendio», dijo el propietario Phil Sunseri a la estación. «Nos preparamos todos los años. Protegemos nuestras estructuras contra incendios, preparamos nuestros edificios y, cuando suceden cosas como esta, simplemente ejecutamos nuestro plan para mantenerlo lo más seguro y libre de incendios que podamos».

«Los incendios pueden ser abrumadores», dijo, «y uno hace lo mejor que puede».