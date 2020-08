Reinfección por coronavirus: lo que documentaron científicos en Hong Kong del primer caso confirmado

(CNN Español) – Este lunes, investigadores de la Universidad de Hong Kong anunciaron el primer caso humano de reinfección por covid-19. El reporte, que será publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, presenta el caso de un hombre de 33 años que dio positivo al virus en marzo, se recuperó y se contagió de nuevo 4 meses después, siendo asintomático en esta segunda infección.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta nos explica cómo fue diagnosticado y por qué es importante este caso.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus, que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos que investigadores de Hong Kong documentan el primer caso de reinfección de covid-19 en seres humanos.

Sin temor a equivocarme, una de las preguntas más frecuentes que recibimos es si una persona que ya superó el covid-19 puede volver a infectarse.

Hasta ahora, nuestra respuesta era que no se sabía, que no había estudios científicos que lo hayan demostrado, hasta que el lunes, un grupo de investigadores en la Universidad de Hong Kong anunciaron la demostración del primer caso humano de reinfección por el nuevo coronavirus.

Su trabajo aún no ha sido publicado, pero según el reporte de la universidad, ha sido aceptado para su publicación en la revista Clinical Infectious Diseases.

