Muere una persona en tiroteo durante protestas en el centro de Portland

(CNN) — Una persona murió en el centro de Portland el sábado por la noche durante una jornada de violentos enfrentamientos entre partidarios de Trump y manifestantes que denunciaban la brutalidad policial.

La policía no ha dado a conocer detalles sobre la víctima, quien recibió un disparo en el pecho alrededor de las 8:46 p.m. del sábado, cerca de la Tercera Avenida Sureste y Calle Alder Sudoeste.

Las autoridades tampoco proporcionaron información sobre el sospechoso y piden a las personas que hayan presenciado el incidente o que hayan capturado en video el tiroteo, que se comunique con los investigadores.

Por más de 90 noches consecutivas, los manifestantes en Portland han denunciado la brutalidad policial y la injusticia racial. Las protestas fueron impulsadas por el asesinato de George Floyd en mayo y cobraron fuerza después del tiroteo de Jacob Blake el fin de semana pasado en Wisconsin.

El hombre que fue baleado en Portland el sábado por la noche llevaba un sombrero con la insignia de Patriot Prayer, un grupo de extrema derecha con sede en Portland que se ha enfrentado con manifestantes en el pasado, según lo afirmó el reportero del New York Times Mike Baker.

El sábado en la noche, mientras una manifestación política recorría el centro de Portland, la policía informó en Twitter sobre «algunos casos de violencia entre manifestantes y sus oponentes».

El tuit decía que los agentes hicieron arrestos y pedía a las personas evitar transitar por el centro, debido a las protestas.

El recorrido de las manifestaciones coincidió con la marcha «Trump 2020 Cruise Rally in Portland» (Marcha por Trump 2020 en Portland) que se anunció en Facebook.

Según la publicación del evento, los participantes planeaban reunirse en el centro de la ciudad de Clackamas, Oregón, a unos 27 kilómetros al sureste de Portland. Los participantes planearon transitar en una caravana de autos, motocicletas y camiones para recorrer la ruta de «Trump 2020 Cruise Rally in Portland». En una imagen publicada en Facebook, se indicaba que también recorrerían el área del centro de Portland.

El sábado en la tarde, un numeroso grupo de seguidores de Trump y varios automóviles se concentraron en el centro de la ciudad de Clackamas, según lo informó KOIN, afiliada de CNN. En el video de KOIN se podía ver camionetas con banderas estadounidenses, banderas de «Thin Blue Line» y de Trump 2020, que sobresalían de los vehículos.

Luego, en la noche, Baker publicó imágenes del centro de Portland. En al menos un video, podía verse a que los manifestantes gritaban desde un lado de la calle y arrojaban artículos a la gente, desde una camioneta blanca estacionada que portaba una bandera estadounidense y en la ventana trasera del lado del conductor, la frase escrita «All Live Matter»(toda vida importa). El camión parecía ser parte de la caravana por Trump. Uno de los manifestantes fue visto encendiendo una bandera de Trump mientras la caravana se alejaba.

Entre tanto, un hombre que viajaba en una camioneta negra, que exhibía una bandera azul de «Oregon for Trump» y una bandera estadounidense, apuntó y disparó una pistola de paintball a los manifestantes que estaban en la esquina.

Desde el vehículo, algunos pasajeros lanzaban un tipo de aerosol. Al paso de una camioneta verde, se puede ver a uno de sus pasajeros rociando algo hacia los manifestantes. Quienes estaban en el vehículo verde, se agachan cuando los demás manifestantes les arrojan algo.

En otros videos publicados por el reportero del New York Times, se muestran altercados entre los partidarios de Trump y los manifestantes.

El presidente Donald Trump tuiteó el domingo sobre el caos y criticó al alcalde de Portland, Ted Wheeler, diciendo: «La gran reacción violenta que ocurre en Portland no puede ser inesperada después 95 días de vigilancia incompetente, mientras tanto, el alcalde no admite que no tiene idea de lo que está haciendo».

«La gente de Portland no tolerará más la inseguridad. El alcalde es un TONTO. ¡Traigan a la Guardia Nacional!», agregó.

El jefe de policía de Portland, Chuck Lovell, instó a la gente a no sacar conclusiones precipitadas sobre lo que condujo al tiroteo.

«La investigación apenas comienza y les pido a todos que den tiempo a los detectives para hacer su trabajo, antes de sacar conclusiones sobre lo que sucedió», dijo Lovell.

«Si alguien puede brindar información sobre este caso, les pido que se comuniquen con nuestros detectives. Esta violencia es completamente inaceptable y trabajamos diligentemente para encontrar y detener a la persona o personas responsables».

Holly Yan, Chuck Johnston, Jon Passantino y Josh Campbell de CNN contribuyeron a este informe.