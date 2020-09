Buenas noticias en la lucha contra el coronavirus: posibles tratamientos, vacunas y hallazgos

¿Podemos contagiarnos de coronavirus al tocar empaques de alimentos? 3:45

(CNN) — La pandemia del coronavirus ha puesto a gran parte del mundo en confinamiento, desató una crisis sanitaria y económica, y ahora los países se preocupan por los rebrotes tras las órdenes de reapertura.

Aún no hay una vacuna, que es lo más cercano a una solución definitiva, pero ya hay avances y prometedores tratamientos para mitigar los síntomas del covid-19.

Mira estas buenas noticias:

1. La vacuna contra el coronavirus de Novavax es segura, según muestran los resultados publicados

Los resultados de los ensayos clínicos en etapa temprana muestran que la vacuna candidata contra el covid-19 fabricada por Novavax es segura y provoca una respuesta inmune, según un estudio publicado el miércoles en The New England Journal of Medicine. Los resultados ya habían sido anunciados por la empresa a principios de agosto.

Los científicos administraron la vacuna o un placebo, una sustancia inerte como la solución salina, a 131 adultos sanos en mayo. Ochenta y tres personas recibieron la vacuna con adyuvante, un agente que estimula la respuesta inmunológica del cuerpo. Otros 25 recibieron la vacuna sin el refuerzo y 23 recibieron el placebo. Los participantes también recibieron una segunda inyección 21 días después de la primera.

2. Resultados de ensayos clínicos de vacuna rusa son «alentadores pero pequeños»

Los primeros resultados revisados ​​por pares de los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 de la vacuna contra el coronavirus de Rusia, que se llama Sputnik-V, se publicaron en la prestigiosa revista médica The Lancet el 4 de septiembre.

Los resultados de los dos ensayos de 42 días, que incluyeron cada uno a 38 adultos sanos, “tienen un buen perfil de seguridad sin eventos adversos graves” entre los participantes, dijo The Lancet en un comunicado de prensa.

Rusia enfrentó críticas el mes pasado cuando anunció la primera vacuna contra el coronavirus aprobada en el mundo para uso público, incluso antes de que se completaran los ensayos de Fase III.

Naor Bar-Zeev, subdirector del Centro Internacional de Acceso a Vacunas de la Universidad Johns Hopkins que no participó en el estudio ruso, pero revisó como par el estudio, dijo en un comentario vinculado según The Lancet que los estudios son «alentadores pero pequeños».

3. Los esteroides comunes reducen las muertes entre los pacientes graves de covid-19, dice análisis

Una investigación publicada el 2 de septiembre confirma que los esteroides comunes y asequibles pueden reducir las muertes entre los pacientes con covid-19 críticamente enfermos.

Un estudio, publicado en la revista médica JAMA, examinó varios ensayos aleatorios en los que participaron más de 1.700 pacientes. Los pacientes que recibieron los esteroides tuvieron más probabilidades de sobrevivir y no hubo signos de un mayor riesgo de eventos adversos graves entre los que recibieron los medicamentos.

Entre 678 pacientes tratados con esteroides, el 32,7% falleció. Entre los 1.025 pacientes que recibieron la atención habitual o un placebo, el 41,5% murió.

«La conclusión es que estos son los pacientes más enfermos que están siendo tratados con corticosteroides en estos ensayos y la mortalidad es muy alta, es de alrededor del 40% en ausencia de tratamiento con corticosteroides», dijo el miércoles Jonathan AC Sterne de la Universidad de Bristol, autor de uno de los artículos publicados. “El tratamiento con corticosteroides reduce la mortalidad del 40% al 32%, eso es una reducción relativa del 20%, o si quieres una mejor forma de pensarlo, una forma más fácil de pensar, es que de cada cien pacientes tratados con corticosteroides, ocho pacientes adicionales no mueren».

4. Vacuna de AstraZeneca comienza ensayos de fase 3 en EE.UU.

La farmacéutica británica AstraZeneca informó el 31 de agosto que comenzó los ensayos de fase 3 de su vacuna experimental contra el coronavirus en Estados Unidos, convirtiéndose en la tercera empresa en iniciar ensayos de fase tardía de una vacuna para prevenir el covid-19.

La vacuna, desarrollada en asociación con la Universidad de Oxford, cuenta con el respaldo del gobierno federal de Estados Unidos. Los laboratorios rivales Moderna y Pfizer/BioNTec ya tienen en marcha las pruebas de la Fase 3, también con fondos del gobierno federal.

AstraZeneca dijo que «reclutará hasta 30.000 adultos de 18 años o más de diversos grupos raciales, étnicos y geográficos que estén sanos o tengan condiciones médicas subyacentes estables, incluidos los que viven con el VIH, y que tienen un mayor riesgo de infección por virus SARS-CoV-2».

5. Johnson & Johnson extiende los ensayos médicos de la vacuna contra el covid-19 a dos países más de América Latina

La compañía estadounidense Johnson & Johnson ha dicho que extenderá los ensayos de su vacuna candidata contra el covid-19 a Chile y Argentina.

La vacuna se someterá a ensayos de fase 3 en ocho países en total, en los que participarán unos 60.000 voluntarios adultos. Ya se había anunciado la participación de Brasil, Colombia, Perú y México.

«Este estudio está programado para septiembre, sujeto a revisión por parte de la autoridad sanitaria», dijo la empresa en un comunicado.

Los países han sido elegidos porque tienen algunas de las tasas de infección más altas del mundo.

«Se tuvo en cuenta la prevalencia actual de la enfermedad, la demografía de la población y los requerimientos de las autoridades sanitarias para asegurar que el estudio se pueda realizar de manera adecuada y brindar datos relevantes», dijo la empresa.

El estudio será coordinado por la subsidiaria farmacéutica de Johnson & Johnson, Janssen.

6. Ensayo clínico de tratamiento de anticuerpos contra el covid-19 avanza a fase 3

La compañía Eli Lilly dijo este 3 de agosto que está avanzando en un ensayo clínico de fase 3 de su tratamiento con anticuerpos para el covid-19.

El gigante farmacéutico con sede en Indianápolis dijo que planea reclutar a 2.400 residentes y personal en centros de atención a largo plazo para ancianos para su ensayo.

En junio, Lilly se convirtió en la primera compañía en Estados Unidos en comenzar a probar una terapia de anticuerpos en humanos. LY-CoV555, como se le llama, fue creado por Lilly en cooperación con AbCellera, a partir de un anticuerpo identificado por primera vez en una muestra de sangre tomada de uno de los primeros pacientes estadounidenses en recuperarse de covid-19.

La esperanza es que esta terapia de anticuerpos proporcione protección y posiblemente alivie los síntomas para quienes se infectan.

7. La vacuna de Oxford es segura e induce una reacción inmune temprana

El 20 de julio se conocieron los resultados preliminares de un ensayo de fase 1/2 de una vacuna contra el coronavirus desarrollado por la Universidad de Oxford. Según un comunicado de la revista médica The Lancet, los resultados preliminares sugieren que es seguro e induce una respuesta inmune. La vacuna provocó una respuesta de anticuerpos dentro de los 28 días y una respuesta de células T dentro de los 14 días.

“El sistema inmunitario tiene dos formas de encontrar y atacar a los patógenos: las respuestas de anticuerpos y de células T. Esta vacuna tiene la intención de inducir ambos, por lo que puede atacar al virus cuando está circulando en el cuerpo, así como atacar a las células infectadas», dijo en un comunicado el profesor Andrew Pollard, profesor principal de la Universidad de Oxford, autor principal del estudio.

8. Vacuna de Moderna, bien tolerada en todos los grupos de edad

La vacuna experimental contra el coronavirus de Moderna parece ser segura y provoca una respuesta inmune en todos los grupos de edad, incluidas las personas de la tercera edad, dijo el miércoles un funcionario de la compañía.

Los datos del ensayo de seguridad de fase 1 de la vacuna mostraron solo efectos adversos leves y generaron una respuesta inmune en voluntarios de 18 a 71 años, dijo la Dra. Jacqueline Miller, jefa del área terapéutica de enfermedades infecciosas en Moderna, en una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de inmunización.

El ensayo de fase 1 se llevó a cabo en tres grupos de edad, de 18 a 55, de 56 a 70 y de 71 años o más. Los participantes recibieron dos dosis de 100 mg de la vacuna con 28 días de diferencia.

Se detectaron anticuerpos neutralizantes, que inactivan el virus, en todos los participantes, incluido el rango de edad superior, dijo en la reunión.

Todos los grupos de edad también parecían producir la misma respuesta inmune, una buena señal, ya que las personas mayores a menudo tienen respuestas más débiles a las vacunas.

Las reacciones adversas más frecuentes fueron fatiga, escalofríos, dolor de cabeza y dolor muscular. Se observaron más informes de síntomas adversos después de la segunda dosis de la vacuna, pero la mayoría de los síntomas se resolvieron en dos días.

9. Dexametasona, la medicina que da esperanza a pacientes graves de covid-19

Según investigadores en el Reino Unido, la dexametasona, un medicamento de esteroides ampliamente disponible, puede ser clave para ayudar a tratar a los pacientes más enfermos de covid-19 en el hospital que requieren ventilación u oxígeno. Sus hallazgos son preliminares, aún se están compilando y no se han publicado en una revista revisada por pares, pero un experto externo calificó esto como un «avance».

Los dos investigadores principales del Recovery Trial, un gran ensayo clínico en el Reino Unido que investiga posibles tratamientos contra el covid-19, anunciaron a los periodistas en una conferencia de prensa virtual el martes que se encontró que un régimen de dosis bajas de dexametasona durante 10 días reduce el riesgo de muerte en un tercio entre los pacientes hospitalizados del ensayo que requerían ventilación.

10. Un medicamento inspirado en un tratamiento antiguo puede ser “el gran paso” contra covid-19

Al menos cinco equipos de Estados Unidos han clonado anticuerpos del covid-19, lo que allana el camino para tratamientos innovadores que podrían ser lo que un investigador denomina “un puente de inmunidad” antes de que una vacuna esté disponible.

El tratamiento se llama terapia de anticuerpos monoclonales, y dichos anticuerpos provienen de personas que se han recuperado del coronavirus. Luego, los investigadores toman la sangre, seleccionan los anticuerpos más potentes y los convierten en un medicamento.

Una compañía, Regeneron Pharmaceuticals, espera tener un tratamiento disponible para pacientes al final de este verano.

“Creo que la terapia de anticuerpos monoclonales representa una promesa enorme como el próximo gran paso contra el covid-19”, señaló el Dr. Peter Hotez, especialista en vacunas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Baylor, quien no participa en la investigación.

La terapia de anticuerpos monoclonales es una versión moderna del plasma de convaleciente, en el que una persona que se ha recuperado del coronavirus dona sangre a alguien que está actualmente enfermo.

11. Una vacuna contra la poliomielitis que ya existe podría ayudar a proteger contra el coronavirus

Hay muchas pruebas de que las vacunas existentes, como las vacunas contra la poliomielitis, protegen a los niños contra una amplia gama de infecciones y vale la pena probarlas contra el nuevo coronavirus, escribió un equipo de expertos en la revista Science este 11 de junio.

Una vacuna oral contra la poliomielitis es segura, barata, fácil de administrar y ampliamente disponible, con más de 1.000 millones de dosis producidas y utilizadas anualmente en más de 140 países, según el equipo, que incluye a un hombre que descubrió el VIH y un experto en vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La vacuna casi ha erradicado la poliomielitis en todo el mundo.

La vacuna oral contra la poliomielitis utiliza una versión debilitada del virus de la poliomielitis. Las vacunas vivas atenuadas producen una respuesta inmune fuerte y duradera, dijeron expertos en vacunas. Son más lentas de fabricar que las vacunas modernas que solo usan una pieza de material genético de un virus, y las empresas estadounidenses y europeas que trabajan en las vacunas contra el coronavirus se están centrando en formas más rápidas.

Tendría sentido al menos probarlo para ver si ayuda contra el coronavirus, dijeron Konstantin Chumakov de la FDA y el Dr. Robert Gallo del Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland, junto con sus colegas.

12. El remdesivir es hasta el momento el único medicamento probado para covid-19. Pero tiene unas limitaciones…

Los investigadores publicaron este 22 de mayo los datos que llevaron al gobierno federal a recomendar el uso del medicamento antiviral remdesivir en pacientes con coronavirus muy enfermos, pero dicen que el medicamento por sí solo no será suficiente para ayudar a los pacientes.

Los datos, publicados en el New England Journal of Medicine, muestran que el medicamento acortó el curso de la enfermedad de un promedio de 15 días a aproximadamente 11 días.

«Los resultados preliminares de este ensayo sugieren que un tratamiento de 10 días de remdesivir fue superior al placebo en el tratamiento de pacientes hospitalizados con covid-19», escribieron los investigadores. Pero no fue una cura y no actuó rápidamente.

«Estos hallazgos preliminares respaldan el uso del remdesivir para pacientes que están hospitalizados con covid-19 y requieren terapia de oxígeno suplementaria», escribieron los investigadores, dirigidos por un equipo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

«Sin embargo, dada la alta mortalidad a pesar del uso de remdesivir, está claro que el tratamiento solamente con un medicamento antiviral probablemente no sea suficiente», agregaron. «Las estrategias futuras deberían evaluar los agentes antivirales en combinación con otros enfoques terapéuticos o combinaciones de agentes antivirales para continuar mejorando los resultados de los pacientes con covid-19».

13. Las mascarillas y el distanciamiento social son nuestra mejor arma

El «estudio más completo hasta la fecha» encontró que la distancia física y quizás el uso de un tapabocas o barbijo eran las dos mejores formas de prevenir la transmisión del nuevo coronavirus.

El nuevo estudio, publicado en la revista médica Lancet el 1 de junio, encontró que las personas deben mantenerse al menos a un metro de distancia y más si es posible.

La revisión de varios estudios publicados, pagados por la Organización Mundial de la Salud, tuvo tres hallazgos principales:

Distancia física: la posibilidad de transmisión a una distancia de menos de 1 metro (3.3 pies) fue de 12.8%, mientras que cayó a 2.6% a una distancia de más de 1 metro. Agregó que distancias de 2 metros podrían ser más efectivas. Dijo que la certeza de la evidencia era «moderada».

Máscaras faciales: la posibilidad de transmisión sin una mascarilla facial o un respirador (como una máscara N95) fue del 17,4%, mientras que cayó al 3,1% cuando se usó una máscara. Sin embargo, la certeza de la evidencia era «baja».

Protección ocular: la posibilidad de transmisión sin protección ocular se estableció en 16%, en comparación con 5,5% con alguna forma de protección ocular como careta, visor, gafas o anteojos. Sin embargo, la certeza de la evidencia era «baja».

La Organización Mundial de la Salud está pidiendo a las naciones que alienten al público en general a usar máscaras de tela en áreas donde sigue habiendo una intensa propagación del nuevo coronavirus, y que todos los trabajadores de la salud y cuidadores usen máscaras médicas durante su turno mientras están en zonas clínicas.

14. La famotidina, una medicina para el reflujo, ayudó a pacientes que no necesitaron hospitalización

La famotidina se usa en el tratamiento de úlceras estomacales, indigestión, acidez y reflujo, explica la Clínica Mayo.

Es el componente principal de medicamentos como Pepcid y Fluxid y forma parte del grupo de sustancias conocidas como bloqueadores H2. «Funciona disminuyendo la cantidad de ácido en el estómago», explica la Clínica Mayo.

Según un estudio publicado de este 4 de junio, diez personas que estaban enfermas en el hogar con covid-19 pudieron haber encontrado alivio con un remedio común para la acidez estomacal de venta libre.

Un coautor del estudio enfatizó que se trata de un pequeño grupo de pacientes. Aun así, dijo que estaba «animado» por los resultados y ahora planea hacer un estudio más amplio con pacientes ambulatorios sobre famotidina, el ingrediente de venta libre en Pepcid.

«Queremos saber cuál es la mejor manera de atender a estos pacientes y mantenerlos fuera del hospital para que se sientan mejor antes», dijo el Dr. Joseph Conigliaro, médico de Northwell Health en Nueva York y coautor del artículo.

En el informe, publicado en la revista médica Gut, todos menos uno de los sujetos del estudio tomaron el medicamento dentro de los 10 días de haber experimentado por primera vez síntomas como tos y falta de aliento. El décimo paciente lo tomó 26 después de que comenzaron los síntomas. Tenían entre 23 y 71 años.

Un ensayo clínico de los Institutos Feinstein de Investigación Médica en Northwell Health, que administra 23 hospitales en la ciudad de Nueva York, también estudió la famotidina después de observarse que a algunos pacientes en China que tomaban el medicamento les fue mejor que a los pacientes que no lo tomaron.

Los pacientes del estudio en el hospital están tomando megadosis por vía intravenosa, unas aproximadamente nueve veces más de lo que alguien tomaría normalmente para la acidez estomacal.

Nota del editor: este texto fue publicado por primera vez en junio y ha sido actualizado a medida que han emergido las noticias sobre las vacunas y tratamientos.