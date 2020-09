Los incendios forestales de California han consumido más de 800.000 hectáreas y han provocado cortes de energía en más de 170.000

(CNN) — Al menos 22 grandes incendios están ardiendo en California, donde las condiciones secas y ventosas y las altas temperaturas récord han estado alimentando las llamas durante semanas en algunas áreas.

Mientras los bomberos continúan luchando contra las llamas y rescatando personas de áreas peligrosas, otras agencias están cerrando los bosques nacionales de manera proactiva y se han ordenado cortes temporales de energía para evitar incendios futuros.

Un corte de energía por motivos de seguridad pública está vigente para 22 condados en el norte de California, con 172.000 clientes de Pacific Gas and Electric (PG&E) afectados el lunes por la noche. Se espera la restauración completa del servicio para el miércoles por la noche.

Actualmente hay 76 grandes incendios forestales en los Estados Unidos, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos (NIFC por sus siglas en inglés), y California ha sido el estado más afectado. En lo que va del año, se han quemado poco más de 1,8 millones de hectáreas en todo el país, según el NIFC. Casi 850.000 de esas hectáreas se han quemado en California, dijo Cal Fire.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de bandera roja para los condados de Ventura y Los Ángeles hasta el miércoles por la mañana.

Se esperan ráfagas de viento máximas de hasta 80 kmh para muchas áreas elevadas en el norte de California, lo que solo exacerba una temporada de incendios ya activa en el estado, ya que el clima cálido y seco continuará secando la vegetación y la hará más susceptible a los incendios durante el período de vientos, explicó el meteorólogo senior de PG&E, Scott Strenfel.

For Public Safety due to Severe Weather, PG&E has Begun Process of Turning Off Power in High Fire-Threat Areas – Strong Winds Expected to Last Through Early Wednesday Morning https://t.co/AOlcxoOAy8 pic.twitter.com/1SdvuxH6FE

