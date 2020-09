Biden: Yo me beneficié del privilegio blanco

Esto haría Biden para que los niños regresen a la escuela 0:52

(CNN Español) — En una de sus entrevistas con el periodista Bob Woodward, se le preguntó al presidente Donald Trump si creía que se había beneficiado del «privilegio blanco».

Trump dijo que no, y se burló de Woodward por incluso sugerirlo.

Biden recibió la misma pregunta el jueves por la noche. Su respuesta: sí.

«Claro, me beneficié solo porque no tuve que pasar por lo que mis hermanos y hermanas negros han tenido que pasar», dijo Biden.

Sin embargo, Biden no avanzó más en el tema y volvió a enmarcar la elección entre él y Trump como una centrada fundamentalmente en la clase.

«Al crecer aquí en Scranton, estamos acostumbrados a que los chicos nos miren con desprecio», dijo Biden. “Estamos (acostumbrados) a que la gente nos mire y piense ‘más tontos’, nos mire y piense que no, no somos equivalentes a ellos. Si no tenías un título universitario, debías ser estúpido».

El exvicepresidente, que se desempeñó como senador por Delaware durante décadas antes de eso, destacó la cobertura de noticias que decía que sería la primera persona sin un título de una universidad de Ivy League elegido presidente. De hecho, Biden y Harris son la primer fórmula demócrata desde 1984 sin ningún graduado de un Ivy League.

Biden asistió a la Universidad de Delaware, antes de ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse. Harris fue a la Universidad de Howard antes de regresar al oeste al Hastings College of the Law de la Universidad de California.

«Somos tan buenos como los demás», dijo Biden de sí mismo y de otros de Scranton. «Y tipos como Trump, que heredan todo y despilfarran lo que heredaron, son las personas con las que siempre he tenido problemas. No las personas que se están rompiendo el cuello».