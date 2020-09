Imagen de archivo. (GUILLERMO LEGARIA/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — Una mujer recibió un disparo en la cabeza presuntamente por parte de un soldado del Ejército de Colombia, en un supuesto retén militar en Miranda, Cauca, al suroeste del país, dijo el brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez, comandante del Comando Específico del Cauca.

La mujer, identificada como Juliana Giraldo, se movilizaba en un vehículo blanco y aparece en el asiento del pasajero con un impacto de bala que le habría causado la muerte, confirmó el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter.

Un video que se viralizó en las redes sociales muestra a un hombre alterado, que pide ayuda a gritos para quien identifica como “mi mujer” mientras graba a un soldado que agacha el rostro. “Este man me la mató”, dice el hombre que grabó el video.

Luego, el mismo hombre, quien dijo que conducía el auto en el momento de los hechos, pidió que se difundiera el video con un mensaje: «No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, este man me la mató. Ayúdenme por favor, ayúdenme a hacer viral este video, ayúdenme, venga. Mire no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese man le pegó un tiro en la cabeza».

En la grabación, uno de los soldados responde: “Hubiera parado”. El hombre que graba dice: “Yo sí paré”.

El departamento de Comunicaciones del Ejército confirmó a CNN que los videos que circulan en redes sociales son la base para su investigación de los hechos. Se trata de varios videos cortos que registran la situación después del incidente pero no el momento en el que la mujer habría perdido la vida.

La respuesta del Gobierno a la muerte de la mujer

El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó en un tuit el hecho reportado en la mañana de este jueves. «He ordenado al Ministerio de Defensa y Ejército de Colombia disponer lo necesario para la investigación con celeridad”, dijo Duque. El mandatario afirmó que “el responsable debe recibir castigo ejemplar” y expresó su solidaridad con familiares de Juliana Giraldo.

Condeno repudiable hecho ocurrido en Miranda, Cauca. He ordenado a @mindefensa y @COL_Ejercito disponer lo necesario para investigación con celeridad. Responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 24, 2020

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el comandante del Ejército “evaluará y tomará las medidas necesarias para corregir cualquier error que pudiera haberse presentado” y determinará “las responsabilidades de mando y control».

Holmes Trujillo dijo que por el momento el soldado presuntamente involucrado en los hechos y otros uniformados que lo acompañaban han sido apartados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes.