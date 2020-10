Los foros de Biden y Trump comenzaron. Estos son los puntos clave para observar

En los foros de esta noche, el presidente Trump y su rival demócrata, Joe Biden, enfrentarán preguntas difíciles de los votantes, pero los espectadores en casa se verán obligados a elegir cuál ver en vivo.

A las 8 p.m. hora de Miami, Trump estará listo para recibir preguntas de los votantes en NBC. Biden lo hará al mismo tiempo en ABC. El foro de Trump dura una hora, el de Biden dura 90 minutos.

¿Qué ver esta noche?

Trump y el virus: el foro del presidente con NBC News será la primera vez que lo presionarán extensamente y no en una salida conservadora amistosa sobre su pelea personal con el virus que ha remodelado su candidatura a la reelección. Trump ha hecho una serie de afirmaciones dudosas sobre su recuperación del virus, incluida la afirmación de que un coctel de medicamentos experimentales que recibió, creado por Regeneron, es una «cura» para el virus, aunque no hay datos que lo sugieran. El presidente también ha afirmado ser inmune al virus, aunque los estudios muestran que es posible volver a infectarse y los médicos dicen que no está claro cuánta inmunidad tienen las personas después de recuperarse de la infección. La forma en que el presidente maneje las preguntas puntuales del moderador y los votantes sobre el virus probablemente determinará qué tan exitoso sea en el formato, junto con cómo sus respuestas se alinean con la realidad que enfrentan los estadounidenses que sufren la pandemia.

Biden y Trump opinan sobre la lucha de estímulo del Capitolio: la economía de Estados Unidos se encuentra en un caos impulsado por el covid. Los estadounidenses esperan en las filas de comida. Los estados caen cada vez más en agujeros presupuestarios. Pero la respuesta del Congreso ha sido … bueno, no ha habido una en un tiempo. Es probable que tanto Trump, que ha enviado señales contradictorias sobre las conversaciones de estímulo, como Biden, que aún no ha intervenido definitivamente, tengan su opinión sobre lo que debería suceder a continuación. Los demócratas de la Cámara aprobaron un paquete de ayuda de 2,2 billones de dólares a principios de este mes. Pero eso no ha sido posible en el Senado controlado por el Partido Republicano. Mientras tanto, Trump tuiteó por primera vez que las negociaciones se interrumpieron «hasta después de las elecciones», antes de dar marcha atrás rápidamente y desafiar a su propio partido. El martes, su mensaje fue: «¡¡¡ESTÍMULO! ¡¡¡Hazlo en grande o vete a casa !!!» Ahora apoya un acuerdo de 1,8 billones de dólares.

