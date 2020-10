Desveladas nuevas imágenes sobre el caso Breonna Taylor 1:19

(CNN) — El sargento Jonathan Mattingly, uno de los agentes de policía de Louisville involucrados en la redada de marzo donde Breonna Taylor fue asesinada, dice que el tiroteo «no tuvo nada que ver con la raza».

«Esto no se puede relacionar con George Floyd. Esto no es nada de eso», dijo Mattingly, hablando por primera vez en una entrevista con ABC News y Louisville Courier Journal.

«No es Ahmaud Arbery. No es nada parecido. Estos son dos tipos de incidentes totalmente diferentes», dijo Mattingly.

La muerte de Floyd durante un arresto en mayo provocó protestas en todo el país y en el extranjero contra el racismo y el uso de la fuerza por parte de la policía después de que un policía se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos. Los manifestantes corearon sus últimas palabras, «No puedo respirar». Y condenaron los recientes asesinatos de personas negras, incluido Arbery, quien fue asesinado a tiros en febrero en Brunswick, Georgia, mientras corría.

Taylor, de 26 años, fue asesinada a tiros por la policía el 13 de marzo. Mattingly y otros dos agentes derribaron la puerta de su apartamento mientras ejecutaban una orden de «no llamar» a altas horas de la noche en una investigación por narcóticos. Mattingly recibió un disparo del novio de Taylor, y luego la policía abrió fuego, matando a Taylor. Su muerte provocó manifestaciones en Louisville durante más de 100 días.

Mattingly dijo que las protestas y la ira pública en torno al caso Taylor podrían haberse evitado si el alcalde de Louisville y los agentes de policía hubieran corregido antes la información errónea.

publicidad

LEE: Agente testificó que la policía tocó la puerta «6 o 7» veces antes de que Breonna Taylor fuera baleada

«Ha sido insoportable», dijo Mattingly.

«Cuando tienes la verdad en tus manos y todo lo demás se aprieta a tu alrededor, es frustrante».

Ninguno de los tres policías en la residencia de Taylor esa noche ha sido acusado de la muerte de Taylor. El mes pasado, un jurado investigador acusó a uno de ellos de tres cargos de poner a alguien en peligro con agravantes por disparos que entraron a un apartamento vecino con tres personas adentro. El agente se ha declarado inocente.

El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, se ha enfrentado a críticas por no presentar cargos por la muerte de Taylor. Dijo que le pidió al jurado investigador una acusación formal por cargos que pensó que podrían probarse en la corte.

Las condenas de agentes de policía en tales casos son raras. Alrededor de 1.000 personas mueren a tiros por las fuerzas del orden en todo el país cada año. Alrededor de ocho policías al año han sido arrestados y acusados de asesinato u homicidio involuntario por homicidios en Estados Unidos desde 2005, según Philip Stinson, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal Bowling Green en Ohio.

LEE: Vice News publica un video de cámara corporal que mostraría los momentos después de que policías allanaron el apartamento de Breonna Taylor

Mattingly desestimó las afirmaciones de algunos de que había una motivación racial detrás de las acciones de los tres agentes que dispararon sus armas durante un aparente allanamiento de drogas en el apartamento de Taylor.

«No es una cosa de raza, como la gente quiere intentar que sea. No lo es. Este es un punto en el que estábamos haciendo nuestro trabajo. Dimos demasiado tiempo cuando entramos, me dispararon, devolvimos el fuego», dijo Mattingly en la entrevista.

«Esto no es que fuimos a cazar a alguien. Esto no es arrodillarnos sobre un cuello. No es nada de eso», añadió.

La entrevista completa con Mattingly se transmitirá en Good Morning America de ABC el miércoles por la mañana.

Theresa Waldrop y Ray Sánchez de CNN contribuyeron a este informe.