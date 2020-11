Simpatizantes de Trump protestan afuera de oficina electoral 3:15

(CNN) — Las afirmaciones falsas de que usar marcadores Sharpie podría invalidar las boletas en Arizona llevaron a un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional el jueves a instar a las personas a dejar de difundir desinformación en línea relacionada con los rumores del llamado «#SharpieGate».

Esos rumores alimentaron la indignación entre los manifestantes el miércoles por la noche. Y dieron lugar a una demanda contra los funcionarios electorales del condado de Maricopa, a la que se sumaron la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés).

El miércoles comenzaron a difundirse en las redes sociales rumores de que no se contarían las boletas de los votantes del disputado estado de Arizona que usaran marcadores Sharpie. Esa confusión llevó a funcionarios estatales, supervisores electorales y un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump a rechazar los rumores de «#SharpieGate».

«¡No promuevas la desinformación! Deja de difundir afirmaciones de #SharpieGate», tuiteó el director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, Christopher Krebs, el jueves por la mañana. Y recordó a la gente que las jurisdicciones electorales permiten a los votantes marcar las papeletas con una variedad de instrumentos para escribir, incluyendo los Sharpies.

Funcionarios del condado de Maricopa dijeron que los trabajadores electorales fueron capacitados para requerir a los votantes que usen Sharpies en los lugares de votación porque la tinta no se corre cuando se cuentan las boletas. Se publicó un video informativo en un tuit del Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa que decía: «Las nuevas columnas de compensación en las boletas significan que si la tinta se traspasa no afectará tu voto».

Video con teoría sobre los Sharpies

La refutación de las afirmaciones en línea se produce después de que un video –visto más de un millón de veces en Twitter y ampliamente compartido en Facebook e Instagram– mostraba a una mujer no identificada que afirmaba sin pruebas que los trabajadores electorales intentaron obligarla a usar un Sharpie y que ella insistió en usar un bolígrafo de tinta, para asegurarse de que su voto contara.

El video se filmó fuera de la Communiversity en el sitio de votación de Queen Creek, en el condado de Maricopa, por Marko Trickovic, a quien se puede escuchar haciéndole una pregunta. «Así que lo que están haciendo es decirle a la gente que use Sharpies… ¿de esa manera esos votos no se cuenten?», pregunta. Ella responde: «Sí».

Las protestas en Arizona

Durante la noche estalló una gran protesta frente al Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa en la que los manifestantes, algunos de ellos armados, gritaron: «¡Detengan el robo!». Allí plantearon preocupaciones sobre el uso de Sharpies. Mientras tanto, los trabajadores electorales –vigilados por observadores demócratas y republicanos– contaban diligentemente los votos en el interior, al tiempo que el departamento del sheriff permanecía fuera de la puerta, informó Kyung Lah de CNN. A la mañana siguiente, el Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa reconfiguró su estacionamiento delantero para manejar más protestas que se esperaban.

«No entiendo el objetivo de estos manifestantes. Por supuesto que vamos a contar todos los votos. Estamos legalmente obligados a hacer eso», dijo la secretaria de estado de Arizona, Katie Hobbs, sobre los manifestantes que se reunieron en el centro de conteo de votos del condado de Maricopa el miércoles por la noche e instaron a que se contaran todos los votos.

Ambos partidos intervienen en la demanda

El miércoles, dos votantes presentaron una demanda contra el registrador del condado de Maricopa, Adrian Fontes, y la Junta de Supervisores de Maricopa, los funcionarios electorales del condado más poblado de Arizona, por el uso de marcadores Sharpie para completar las boletas.

En una audiencia el jueves, un juez concedió una moción de la campaña de Trump y el RNC para intervenir, así como una del Partido Demócrata de Arizona.

La demanda busca el estatus de demanda colectiva en nombre de los votantes. Alega que el uso de los Sharpies condujo a que «boletas no se contaran o se sometieran indebidamente a un juicio humano», lo que puede haber llevado a que los votos no se registraran con exactitud. La demanda solicita que tales boletas sean «curadas» o registradas adecuadamente. También pide que los funcionarios electorales permitan a los votantes que llenaron sus boletas con marcadores Sharpie estar presentes durante el escrutinio para observar el conteo de las boletas. Y para poder adjudicar su intención en el caso de las boletas que no pudieron ser leídas por las máquinas de votación.

El testimonio de un trabajador en la demanda

La demanda incluye una declaración de un trabajador electoral que afirma que tuvo problemas para pasar las papeletas a través de las máquinas de tabulación el día de las elecciones. «Las papeletas que fueron rechazadas por una máquina se probaron en la otra máquina de tabulación y en diferentes orientaciones, siempre sin éxito. Por estas razones, creo que el problema fue causado por el uso de Sharpies en el lugar de votación».

Funcionarios electorales estatales han rechazado la idea de que se cancelen las papeletas rellenadas con Sharpies.

Alexander Kolodin, el abogado principal de la demanda, era un candidato republicano a senador estatal en Arizona que perdió en las primarias de agosto. La Fundación Legal de Interés Público con sede en Indianápolis, que también está involucrada en la demanda, ha demandado repetidamente a los funcionarios electorales por no purgar a los votantes de manera suficientemente agresiva, según el Centro Brennan para la Justicia, un instituto de leyes y política no partidista.

«Esto ha ganado mucho interés nacional», dijo Kolodin a CNN.

La secretaria de estado y el fiscal general de Arizona se enfrentan por los Sharpies

Mientras tanto, el fiscal general republicano de Arizona, Mark Brnovich, tuiteó: «Hemos recibido cientos de quejas de votantes con respecto a los Sharpies en los lugares de votación. En consecuencia, enviamos esta carta a los funcionarios electorales del condado de Maricopa. Consigamos algunas respuestas». El jueves, la portavoz de Brnovich, Katie Conner, dijo a CNN que han «recibido más de mil quejas» en línea sobre el tema de los Sharpies.

La carta le hace al Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa varias preguntas. Estas incluyen qué lugares de votación usaron Sharpies y cuántas boletas se rechazaron. También se envió una copia a la secretaria de estado de Arizona. El fiscal del condado de Maricopa respondió con una carta que invita a Brnovich a observar una demostración del proceso de emisión y tabulación de boletas. Dice que se alentó a todos los votantes del condado a usar Sharpies y declara que «no se rechazó ninguna boleta en los centros de votación».

El director de elecciones del estado, Bo Dul, respondió en una carta el jueves en nombre de la secretaria de estado de Arizona. Allí expresa su esperanza de que el fiscal general «deje de perpetuar una teoría de la conspiración que socava el arduo trabajo de los administradores electorales, trabajadores electorales y votantes de Arizona». También rechaza «la falsa suposición de que usar Sharpies en una boleta hace que las boletas sean rechazadas, estropeadas o canceladas». «Eso simplemente no es cierto», afirma.

Asociación dice que ‘no hay evidencia de un complot’

Krebs, un funcionario de alto rango designado por Trump y funcionario cibernético de jerarquía, se hizo eco del coro de funcionarios electorales que intentan detener la difusión de información falsa y los temores sobre el uso de Sharpies.

También se vinculó con la Asociación para la Integridad de las Elecciones, una coalición de entidades de investigación que se enfoca en mitigar los intentos de deslegitimar los resultados electorales. Este grupo dijo que «no hay evidencia de un complot para privar a los votantes del derecho a voto mediante la distribución de sharpies en los sitios de votación. Los funcionarios electorales proporcionan a los votantes implementos de escritura permitidos».

Los Sharpies se pueden usar en muchos estados «sin problemas», según el tipo de sistema de tabulación utilizado, dijo la Asociación para la Integridad de las Elecciones. Y agregó que «#SharpieGate» continuó expandiéndose el miércoles, a pesar de los intentos de los funcionarios electorales y las plataformas de desacelerar la difusión.

Los funcionarios enfatizan que todos los votos se contarán

En su sitio web de control de rumores, la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura advirtió a la gente que es falso que los trabajadores electorales dieran instrumentos de escritura específicos, como los Sharpies, sólo a ciertos votantes para hacer que sus votos se rechacen.

En realidad, «los funcionarios electorales proporcionan instrumentos de escritura que están aprobados para marcar las boletas a todos los votantes en persona que usan boletas de papel marcadas a mano», decía la alerta.

Los rumores también llevaron al Departamento de Estado de Michigan a publicar una verificación de hechos. En ella recordaron a los votantes que el uso de un Sharpie para marcar una boleta «no invalidará ni cancelará una boleta o voto».

Hobbs trató de asegurar a los votantes que sus boletas se contarán.

«No hay preocupación por el conteo de las papeletas debido al bolígrafo que se utilizó para marcar las boletas», dijo Hobbs a CNN el miércoles. «Se están contando todas esas boletas e incluso si las máquinas no pueden leerlas por alguna razón, (como si) la tinta se pasó para el otro lado, tenemos formas de contarlas. Van a ser contadas», remarcó.

Agregó que «no hay ningún mérito en decir que esto fue una conspiración para invalidar las boletas republicanas».

La razón por la que se usan Sharpies

Los funcionarios electorales dijeron que la tinta de secado más lento de los bolígrafos puede causar manchas en la película de mylar en los equipos de procesamiento de las máquinas de tabulación.

«Proporcionamos Sharpies. Los trabajadores electorales les dicen a los votantes que usen Sharpies. No queríamos que los votantes usaran bolígrafos debido a los problemas que pueden causar con los tabuladores», dijo la portavoz del Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa, Megan Gilbertson. Y agregó que los Sharpies se desinfectaron después de cada uso.

Gilbertson dijo que los trabajadores electorales le pidieron repetidamente a la mujer que se muestra en el video viral que dejara de darles bolígrafos a los votantes y de decirles «que las boletas con Sharpies serían invalidadas».

«Ella no quiso obedecer, así que le pedimos a un ayudante del sheriff vestido de civil que hablara con esa ciudadana y le proporcionara la información que necesitaba para dejar de compartir esa información errónea», dijo Gilbertson.

Kara Scannell de CNN contribuyó a este informe.