(CNN) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, hizo una declaración cuidadosamente redactada sobre las elecciones estadounidenses. El mandatario mexicano no se dirigió al presidente electo Joe Biden como ganador y, en cambio, dijo que necesitaba esperar hasta que concluyeran las impugnaciones legales al recuento de votos.

“Con respecto a las elecciones en Estados Unidos, vamos a esperar a que se resuelvan todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera, queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno.

«Queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos”, dijo López Obrador en la televisión estatal el sábado.

López Obrador destacó su buena relación con Trump, peor también con Biden.

«El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos. Le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Y con el candidato Biden lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años».

Algunos expresidentes mexicanos sí felicitaron a Biden y a Harris por su triunfo en las elecciones.

Fue el caso de Vicente Fox, que escribió: «Bienvenido Sr. Presidente Biden. Ahora sí regresará la grandeza a esa gran nación!».

Bienvenido Sr Presidente Biden.

Ahora si regresará la grandeza a esa gran nación!

Ni fifis, ni chairos, ni color en la piel!! Todos iguales. Todos Americanos.

Back to Enlightment:

"Razon, Ciencia y Humanismo."

World belongs to us all,

Welcome Pdte. Biden.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 7, 2020