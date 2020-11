(CNN) — El presidente Donald Trump ha buscado durante mucho tiempo consejos desde diferentes perspectivas a lo largo de su carrera, pero en un momento crucial para definir su legado como presidente, está recibiendo consejos contradictorios de sus asesores más cercanos y de mayor confianza, sus hijos mayores, mientras elabora su próxima estrategia de cara a la derrota electoral.

Mientras que sus hijos varones adultos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, están entusiasmados y lideran la carga para que el presidente permanezca en la lucha, su hija y asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, ha emergido como alguien que busca una manera de que el presidente salve cara mientras considera sus próximos pasos, dicen fuentes a CNN.

Han surgido enfoques diferentes entre los hermanos Trump: Donald Trump Jr. y Eric Trump le están diciendo a su padre que luche agresivamente hasta el final, haciéndose eco de afirmaciones infundadas de que la elección ha sido manipulada y el resultado debería cambiar. Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, mientras tanto, están sopesando un cálculo político diferente.

La pareja no cree que las batallas legales vayan a cambiar el resultado de las elecciones, pero abogan por un enfoque más mesurado para permitir que la lucha legal y los recuentos continúen asegurando la integridad de las elecciones futuras al tiempo que les permite parecer sensibles ante Trump, dijo una fuente familiarizada con la situación.

Ivanka Trump le ha ofrecido un mensaje más calibrado a su padre, preguntándole si valía la pena dañar su legado y potencialmente sus negocios para continuar con su negativa a ceder. En privado, es realista sobre la derrota del presidente, dijo una fuente a CNN, pero también sabe que todo su futuro, ahora más que nunca, está ligado al de su padre y debe manejarse con delicadeza.

Un vocero de la Casa Blanca se negó a comentar con CNN sobre el asunto. Un vocero de Donald Trump Jr. se negó a comentar.

‘Fundó un movimiento’

Por su parte, el presidente parece estar siguiendo ese consejo.

«Sabe que no va a ganar, pero también sabe que tiene todas las cartas en este momento porque sabe que ganó 72 millones de votos y fundó un movimiento», dijo una fuente familiarizada con el pensamiento de Trump.

La fuente dijo que Trump cree que nunca fue considerado un candidato o presidente legítimo.

«Fue investigado y acusado y la gente trató de destruirlo a él y a su familia, así que ¿por qué debería apresurarse a conceder algo ahora cuando el ganador en Georgia y Arizona aún no ha sido declarado, y algunas personas le dicen que tienen algún recurso legal legítimo en Pensilvania?» dijo la fuente.

Cuando finalmente llegue a aceptar su derrota, se le insta a Trump a caracterizar esta elección como el «último acto final de acoso», pero que tomará a sus partidarios y a sus seguidores en las redes sociales y dejará en claro que no irá a ninguna parte.

Los hijos mayores de Trump, los principales asesores durante la campaña de 2020 y los propios conservadores, han recurrido a las redes sociales para amplificar su mensaje.

En la última noche de la campaña, Eric Trump le dijo a la gente a bordo del Air Force One en el camino de regreso de un mitin en Michigan que estaba convencido de que sería una golpe a Trump. Y este jueves, la campaña envió otro llamamiento de recaudación de fondos de Eric Trump con el asunto «LUCHAR».

«La gente sabe exactamente lo que está pasando en este país… ¡Es un fraude!», escribió Eric Trump en el mensaje de recaudación de fondos.

Su hermana ha ofrecido una declaración de apoyo atenuada que ignoró las afirmaciones más incendiarias e infundadas de su padre sobre el fraude electoral generalizado.

«Cada voto emitido legalmente debe contarse. Cada voto emitido ilegalmente no debe contarse. Esto no debe ser controvertido», tuiteó Ivanka Trump. «Esta no es una declaración partidista: las elecciones libres y justas son la base de nuestra democracia».

Su esposo está jugando en ambos lados, y CNN informó durante el fin de semana que Kushner discutió si Trump debería reconocer su derrota, al tiempo que instó al presidente a realizar mítines presionando por el recuento de votos.

Negocio familiar

Durante casi cuatro años, Ivanka Trump, quien anteriormente trabajó para la compañía de bienes raíces de su padre, desarrolló una cartera cuidadosamente diseñada y enfocada principalmente en el empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo de la fuerza laboral, pero su influencia con el presidente en una gran variedad de temas no puede subestimarse.

Si bien está claro que el presidente valora las opiniones de sus tres hijos mayores, solo uno de ellos, Ivanka, consiguió un papel en el ala oeste de la Casa Blanca, y los hijos hombres de Trump se fueron a dirigir el negocio familiar en Nueva York.

Ivanka Trump escribió en su libro de 2009 que el divorcio de sus padres la acercó más a su padre, mientras que su hermano mayor, Don Jr., que tenía una relación más complicada en ese momento, una vez le dijo a la revista New York Magazine que no habló con su padre durante un año después del divorcio.

Ivanka Trump aprovechó ese tiempo para desarrollar una mejor relación con su padre.

«No se mudó tan lejos, solo unos pisos debajo de nosotros. Pero entonces bajaba a verlo todas las mañanas antes de las escuelas, y también comencé a pasar por su oficina de camino a casa por la tarde», escribió en «The Trump Card».

Una fuerza clave que juega en los cálculos políticos de Ivanka Trump: un ojo hacia su futuro y el legado de su esposo Jared Kushner.

En su tiempo en Washington, Ivanka Trump se ha convertido en «MAGA total», dijo una fuente, adoptando un punto de vista más conservador en sintonía con la marca Trump, su éxito estrechamente entrelazado con el de su padre.

«Soy antiaborto, y sin reservas», dijo Ivanka Trump en una entrevista con RealClearPolitics el mes pasado.

La campaña de Trump desplegó estratégicamente a Ivanka Trump en eventos dirigidos a las votantes republicanas de los suburbios en una serie de paradas de campaña en las semanas previas a las elecciones.

Kushner, dijo otra fuente familiar, se inclina por suavizar el mensaje para prepararse para una salida más elegante. Kushner tendrá que volver a trabajar cuando concluya el gobierno, dijo la fuente, y existe la preocupación de que una mala salida pueda llevar a la revocación de los decretos del presidente electo Joe Biden que podría acabar con lo que él considera sus mejores logros. Pero no importa cuán elegantemente salga Trump de su cargo, no está claro que un gobierno de Biden protegería cualquiera de esos logros.

Ivanka Trump dijo esto de su esposo en tiempos de crisis: «Él (Kushner) encuentra improductivo enfocarse en el problema (versus la solución) o reaccionar emocionalmente. Él es mi mejor maestro en este sentido, la voz tranquila y calmada de la razón que me guía a enfocarme en lo que más importa, incluso en momentos de crisis o caos, cuando naturalmente tiendo a ser un poco más emocional», escribió en su libro de 2017,» Women Who Work».

Ahora, Ivanka Trump y Kushner esperan los resultados de los recuentos y las impugnaciones legales.

«Quieren que se agoten todas las vías legales y que pase lo que pase», dijo un alto funcionario del gobierno, que se negó a terminar esa frase.

Kate Bennett de CNN contribuyó a este reporte.