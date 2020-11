(CNN) — Los expertos en salud advierten que algunos alimentos en el hogar podrían representar un mayor riesgo para una temporada de Acción de Gracias ya interrumpida por la pandemia actual de covid-19.

Las vacaciones ya se verán diferentes para muchos, ya que EE.UU. alcanza un asombroso número de muertes por coronavirus de más de 255.000 y los expertos advierten que viajar para reuniones probablemente aumentará la propagación.

Y con problemas que van desde la falta de reinspección hasta la posible contaminación, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) emitió alertas de salud pública para cuatro productos alimenticios este mes como peligros potenciales.

«Al FSIS le preocupa que alguno de esos productos pueda estar en los refrigeradores de los consumidores. Cualquier persona preocupada por una enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica», dijo una alerta de salud pública, agregando que los productos incluidos en los retiros del mercado no deben consumirse.

Samosas de pollo y res

El sábado, el FSIS emitió una alerta de salud pública para los productos samosa de pollo y res que contienen pasteles de rollitos de primavera que han sido retirados del mercado por el fabricante, Tee Yih Jia Food Manufacturing.

La alerta proviene de una marcación incorrecta y un alérgeno no declarado, indicó la alerta. No se ha emitido un retiro del mercado porque la Administración de Alimentos y Medicamentos todavía investiga el producto. No ha habido informes de efectos adversos.

Los artículos de samosas de pollo y res se produjeron desde el 11 de noviembre de 2019 hasta el 11 de noviembre de 2020 y tienen el número de establecimiento «EST. 44163» o «P-44163» dentro del sello de inspección del USDA, según la alerta. Fueron enviados a California, Nueva York y Texas.

Tamales de pollo y cerdo

Algunos tamales de pollo y cerdo listos para comer fueron retirados del mercado el 15 de noviembre después de que Tucson Tamale Wholesale Co. encontró trozos de plástico duro en latas de tomates cortados en cubitos en puré de un proveedor de ingredientes, según el retiro.

«El plástico duro puede representar un peligro de asfixia o causar daños en los dientes o las encías», señaló el llamado de retiro, aunque no se han reportado informes confirmados de reacciones adversas por consumo.

El retiro se aplica a los paquetes de chile verde de cerdo y pollo de «Tucson Tamales» que se produjeron entre el 22 de octubre de 2020 y el 9 de noviembre de 2020 con el número de establecimiento «EST. 45860», según el informe de retiro.

Los tamales se distribuyeron a nivel nacional.

El proveedor de ingredientes retiró los tomates cortados en cubitos en coordinación con la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

Caldo de carne

El FSIS emitió una alerta de salud pública para los productos de ganado vacuno que no se presentaron para una reinspección de importación en EE.UU.

Wegmans Beef Culinary Stock Sin sal agregada se importó cerca del 5 de noviembre y la alerta se emitió la semana siguiente.

Aunque no se han reportado reacciones adversas por el consumo de envases de 32 oz con los códigos 25MAR2022 y 26MAR2022 en la etiqueta, el FSIS dijo que los productos deben desecharse o devolverse a la tienda donde fueron comprados.

Los artículos fueron enviados a Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, según la alerta.

Espagueti y albóndigas

A principios de mes, el FSIS emitió una alerta por envases de plástico de 15.5 oz de «Comidas para llevar espaguetis y albóndigas en salsa marinara«.

La alerta advierte que la comida puede estar contaminada con metal. Algunos consumidores encontraron que los productos de Kwik Trips, Inc. tenían piezas incrustadas en las albóndigas, según la alerta.

La advertencia se aplica a productos con fechas de empaque del 17/10/20 al 1/11/20 y fechas de vencimiento del 25/10/20 al 9/11/20 en las etiquetas de los productos. Los artículos, con el número de establecimiento «EST. 20852», se enviaron a Iowa, Minnesota y Wisconsin.

El producto no fue retirado del mercado porque ya no está disponible para su compra, pero a los funcionarios les preocupa que los clientes que ya lo hayan comprado se lo coman.