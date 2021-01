(CNN) — Greta Thunberg cumplió 18 años el domingo y agradeció a sus seguidores con un sarcástico mensaje de Twitter sobre cómo estaba celebrando.

Desde que apareció en el escenario mundial a los 15 años, la activista sueca es conocida por su sarcasmo e ingenio, por lo que no es de extrañar que quisiera divertirse con su mensaje de cumpleaños usando el mismo tono.

«¡Muchas gracias por todos los buenos deseos en mi cumpleaños número 18!», dijo. «¡Esta noche me encontrarán en el pub local exponiendo todos los oscuros secretos detrás de la conspiración climática y de huelgas escolares y mis malvados manipuladores que ya no pueden controlarme! ¡¡Por fin soy libre!!».

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021