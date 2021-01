Así juró Biden como presidente de EE.UU 2:16

(CNN) — Joe Biden ya es el 46 presidente de Estados Unidos y líderes mundiales de todas las latitudes enviaron mensajes para felicitarlo.

Estos son algunos de los líderes mundiales que reaccionaron a la toma de posesión Biden y Harris tras asumir el cargo hacia el medio día.

Austria

Sebastian Kurz, el canciller de Austria, se refirió a los «valores comunes» y «desafíos globales» que tienen Europa y EE.UU. en esta nueva era de Biden-Harris.

«Felicitaciones al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por la inauguración de hoy. Europa y Estados Unidos comparten valores comunes y nuestra sólida asociación es crucial para abordar desafíos globales como la pandemia de covi-19 o el cambio climático», tuiteó Kurz.

Congratulations to President @JoeBiden & Vice-President @KamalaHarris on today’s #Inauguration2021 . Europe & the United States share common values and our strong partnership is crucial to address global challenges such as the #COVID19-pandemic or climate change. publicidad — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 20, 2021

Bélgica

El primer ministro de Bélgica Alexander De Croo dijo que la presidencia de Biden es un «nuevo capítulo para las relaciones entre Europa y EE.UU.», y desatacó que Biden «está claramente a favor de fuertes lazos transatlánticos».

«[Biden] Es un multilateralista acérrimo que apoya el Acuerdo Climático de París y considera que la OTAN es la piedra angular de nuestra política de defensa común», escribió De Croo en un comunicado. «Su llegada al cargo reafirma la alianza occidental firmemente sobre sus dos patas: la europea y la estadounidense. Espero trabajar con él y su gobierno. Bélgica y Estados Unidos comparten muchos intereses, que se sirven mejor cuando trabajamos juntos».

Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó a Biden y resaltó las relaciones bilaterales de los dos países.

“Canadá y Estados Unidos disfrutan de una de las relaciones más singulares del mundo, construida sobre un compromiso compartido con los valores democráticos, intereses comunes y fuertes lazos económicos y de seguridad. Nuestros dos países son más que vecinos: somos amigos cercanos, socios y aliados», afirmó Trudeau.

“Espero trabajar con el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, su gobierno y el Congreso de Estados Unidos mientras nos esforzamos por hacer que nuestros países sean más seguros, más prósperos y más resistentes”.

Vaticano

El papa Francisco felicitó a Biden y le expresó sus mejores deseos en su gobierno.

“Con motivo de su toma de posesión como el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos, le expreso mis mejores deseos y la seguridad de mis oraciones de que Dios todopoderoso le concederá sabiduría y fuerza en el ejercicio de su alto cargo”, dice un comunicado del Vaticano.

“Bajo su liderazgo, que el pueblo estadounidense continuará sacando fuerza de los elevados valores políticos, éticos y religiosos que han inspirado a la nación desde su fundación. En un momento en el que las graves crisis que enfrenta nuestra familia humana exigen respuestas unidas y con visión de futuro, oro para que sus decisiones estén guiadas por la preocupación por construir una sociedad marcada por la justicia y la libertad auténticas, junto con el respeto infalible de los derechos y la dignidad de cada persona, especialmente los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz”, expresó el pontífice.

Consejo Europeo

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, dijo que es hora de «recuperar la convicción y el sentido común» y fortalecer las relaciones entre Europa y Estados Unidos.

«Le deseo lo mejor al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, mientras se esfuerzan por sanar a su país y sacar al pueblo estadounidense de la pandemia. Es hora de recuperar la convicción y el sentido común y rejuvenecer nuestra relación UE y EE.UU», tuiteó Michel.

I wish President @JoeBiden & Vice President @KamalaHarris my very best, as they strive to heal their country & lead the American people out of the pandemic. It’s time to bring back conviction & common sense and rejuvenate our EU-US relationship. 🇪🇺🇺🇸#Inauguration2021 pic.twitter.com/ZiINGvGgtk — Charles Michel (@eucopresident) January 20, 2021

Estonia

El primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, celebró casi un siglo de relaciones entre su país y Estados Unidos, con Biden como presidente.

«Me alegra que nuestros lazos políticos y económicos sean más fuertes que nunca. ¡Les deseo todo el éxito en los próximos años!», tuiteó Ratas.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris upon taking office! Almost a century after diplomatic relations were established between 🇪🇪 and 🇺🇸, I am glad that our political and economic ties are stronger than ever. I wish you all the success in the years ahead! pic.twitter.com/p48gbnVayH — Jüri Ratas (@ratasjuri) January 20, 2021

Francia

El presidente Emmanuel Macron le dio la bienvenida a Estados Unidos de nuevo al Acuerdo de París, un acuerdo histórico destinado a proteger al planeta de los impactos de la crisis climática. Macron felicitó a Joe Biden y Kamala Harris que tomaron posesión este miércoles.

«Estamos juntos. Seremos más fuertes para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Más fuertes para construir nuestro futuro. Más fuertes para proteger nuestro planeta. Bienvenidos de nuevo al Acuerdo de París», dijo Macron.

«Mis mejores deseos en este día tan importante para el pueblo estadounidense», agregó Macron.

El presidente Biden firmará una serie de decretos en la Oficina Oval más tarde el miércoles, incluida la reincorporación al Acuerdo de París. Firmará un aviso que se enviará a las Naciones Unidas hoy más tarde.

Estados Unidos se convertirá oficialmente en parte del acuerdo en 30 días.

Grecia

El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis señaló que espera «fortalecer los lazos» entre Grecia y EE.UU.

«Mis más sinceras felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris. Es con un sentimiento de optimismo renovado que esperamos fortalecer aún más los lazos y la amistad entre nuestras dos naciones», tuiteó Mitsotakis.

Warmest congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. It is with a sense of renewed optimism that we look forward to further strengthening the bonds and friendship between our two nations. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 20, 2021

Irlanda

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, felicitó a Biden, «un gran amigo de Irlanda» y dijo que hoy es «un día de historia y esperanza y espero forjar lazos cada vez más estrechos entre nuestras dos grandes naciones».

También felicitó a la vicepresidenta Kamala Harris, que «prestó juramento como la primera mujer vicepresidenta de EE.UU., le deseo a ella y al presidente Biden mucho éxito para afrontar los retos que tenemos por delante».

Today a true friend of Ireland @JoeBiden became the 46th President of the USA. As he said in his speech, it is a day of history and hope and I look forward to forging ever closer ties between our two great nations. #InaugurationDay — Micheál Martin (@MichealMartinTD) January 20, 2021

Italia

El primer ministro Giuseppe Conte indicó que hoy es «un gran día para la democracia» y que la toma de posesión de Biden «trasciende las fronteras» de Estados Unidos.

«Italia está dispuesta a enfrentar los desafíos de nuestra agenda internacional común junto con Estados Unidos», afirmó Conte.

Wishing good work to President @JoeBiden and Vice-President @KamalaHarris. This is a great day for democracy, reaching far beyond the American borders. Italy stands ready to face the challenges of our common international agenda together with the United States. #InaugurationDay — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 20, 2021

Japón

El primer ministro de Japón Yoshihide Suga resaltó los «valores compartidos» que tienen las dos naciones y felicitó al nuevo presidente de EE.UU..

«Felicitaciones al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris en su toma de posesión. Japón y Estados Unidos son aliados firmemente unidos por vínculos y valores universales compartidos».

Congratulations to President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris on your inauguration. Japan and the United States are allies tied firmly by bonds and shared universal values. — 菅 義偉 (@sugawitter) January 20, 2021

Lituania

Gitanas Nausėda, primer ministro del Lituania, señaló que su país está dispuesto a trabajar con EE.UU. como «amigos y aliados cercanos fortaleciendo el vínculo transatlántico insustituible. Apreciamos la contribución de la bandera de Estados Unidos a la seguridad de la región báltica y esperamos profundizar los lazos bilaterales».

Congratulations President @JoeBiden on your inauguration. 🇱🇹 is determined to work together as close friends & Allies, strengthening the irreplaceable transatlantic link. We cherish 🇺🇸 contribution to the security of the Baltic region & look forward to deepening bilateral ties. pic.twitter.com/FaM5OlSxxi — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 20, 2021

OTAN

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que con la llegada de Biden y Harris al gobierno de Estados Unidos «es el comienzo de un nuevo capítulo para la Alianza transatlántica».

«El vínculo entre Norteamérica y Europa es la base de nuestra seguridad, y una OTAN fuerte es buena tanto para Norteamérica como para Europa. Durante más de setenta años, nuestra Alianza transatlántica ha garantizado la libertad, la paz y la seguridad de nuestro pueblo. El liderazgo de Estados Unidos sigue siendo esencial mientras trabajamos juntos para proteger nuestras democracias, nuestros valores y el orden internacional basado en reglas», escribió Stoltenberg en un comunicado.

Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, felicitó a Biden y dijo que espera tener una relación más fuerte con Estados Unidos en temas comunes.

«Felicito al presidente @JoeBiden en su toma de posesión. Esperamos trabajar con @POTUS en la construcción de una asociación más fuerte entre Pakistán y Estados Unidos a través del compromiso comercial y económico, contrarrestar el cambio climático, mejorar la salud pública, combatir la corrupción y promover la paz en la región y más allá», tuiteó Khan.

Palestina

El presidente de Palestina Mahmoud Abbas felicitó al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, deseándoles éxito para enfrentar los grandes desafíos que se avecinan, según WAFA, la agencia oficial de noticias palestina.

«Esperamos trabajar juntos por la paz y la estabilidad en la región y el mundo», dijo Abbas en su carta a Biden, informó WAFA.

Abbas afirmó su disposición para «un proceso de paz integral y justo que logre las aspiraciones del pueblo palestino en libertad e independencia», agregó WAFA.