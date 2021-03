¿Qué contienen las vacunas para covid-19? Una experta responde 6:19

(CNN) –– A medida que más pacientes y amigos completan su vacunación contra el covid-19, el teléfono del Dr. William Schaffner ha sonado constantemente. También la bandeja de entrada de su correo electrónico se llenó de mensajes.

Las personas vacunadas completamente ––es decir, quienes tienen dos semanas o más de haber recibido su segunda dosis de las vacunas Moderna o Pfizer contra el covid-19, o que ya obtuvieron la única dosis de la de Johnson & Johnson–– tienen muchas preguntas para este profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt.

Preguntan si es seguro abrazar a sus nietos ahora. ¿Pueden jugar a las cartas con sus amigos vacunados? ¿Pueden organizar una pequeña cena en un lugar cerrado, pero deberían olvidarse de invitar al tío que ha mucho tiempo sin mascarilla en el bar?

«Trato de responder tantas preguntas como es posible, porque son personas muy reflexivas», dijo Schaffner. «Estas son personas que están tratando de hacer lo mejor en estas circunstancias», añadió.

Pero no todos tienen un experto en enfermedades infecciosas favorito entre sus contactos. Por lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) publicarán pronto guías para quienes ya están completamente vacunados.

Se han administrado más de 82 millones de dosis de vacunas en EE.UU. Y tras un año de reuniones con mamá solo por Zoom, los vacunados quieren tener guías.

«Creo que la gente necesita consejos prácticos sobre cómo llevar a cabo su vida diaria», dijo Julia Marcus, epidemióloga de enfermedades infecciosas en Harvard. «Creo que sin orientación, las personas pueden tomar decisiones que no sean informadas».

Funcionario: No hay nada «perverso» en el retraso de las pautas

El gobierno de Biden ha dicho que lleva trabajando semanas en estas pautas. Se esperaba ampliamente que fueran publicadas este jueves. Pero todavía están en proceso, según un funcionario involucrado en el procedimiento de redacción.

Durante la administración de Trump, los funcionarios de la Casa Blanca a veces tenían mano dura con las pautas de los CDC y dictaban lo que la agencia podía y no podía decir, según funcionarios de la entidad.

Pero eso no es lo que ocurre actualmente con estas nuevas pautas, según el funcionario de la administración de Biden.

«No creo que esté sucediendo nada perverso», dijo el funcionario.

Según explicó es probable que se haya enviado un borrador de las nuevas guías a la Casa Blanca y al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esto con el objetivo, dijo, de que el personal pueda estar al tanto, con anticipación, de lo que indican.

«No envidio a los redactores de esas guías», dijo Schaffner. «Puedes pintar algunas imágenes con un pincel bastante amplio. Pero la gente quiere aplicar pautas generales a una vida específica. Y eso es vuelve muy, muy meticuloso. No hay forma de incluirlo todo», comentó.

Las vacunas ofrecen una protección realmente buena para las personas vacunadas, según muestra una investigación. Y hay buena evidencia de que ayudan a prevenir la propagación de covid-19. Sin embargo, no son un «escudo» total, dijo Schaffner. La gente todavía necesita tomar decisiones informadas sobre el riesgo.

Los CDC deben lograr un equilibrio complicado con estas pautas, indicaron los expertos.

Las guías deben alentar a las personas a vacunarse y ayudar a los vacunados a comprender que aún deben tener cuidado. Además de gestionar las expectativas de los no vacunados.

«No queremos que la gente que no está completamente vacunada piense que todo se ha levantado, que podemos dejar las cosas atrás, y que la pandemia se acabó, porque no es así», advirtió el funcionario.

Se registraron más de 64.000 casos de covid-19 recién diagnosticados en EE.UU. solo este jueves.

No es como volver a 2019

Las pautas no darán permiso a los vacunados para comenzar a vivir como si regresáramos a 2019 nuevamente, según un funcionario de la administración de Biden. Sin embargo, dijo, sí ofrecen alguna esperanza de que el final del aislamiento social total está cerca.

Por ejemplo, por fin podrás mostrarles a tus amigos vacunados todos los proyectos de bricolaje que hiciste en casa el año pasado.

Los CDC confirmaron que un artículo de Politico indicó con precisión que las guías indicarían que los vacunados pueden tener interacciones sociales en pequeñas reuniones caseras con otras personas completamente vacunadas.

«Creo que sin duda es un primer paso muy razonable», dijo el Dr. Aaron Richterman, médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de Pensilvania.

Sin embargo, todavía no tires esa mascarilla de tela. Las pautas aconsejarán a los vacunados que continúen usando máscaras en público. También que se mantengan a una buena distancia física de los demás.

«Mientras nos vacunamos todos, nuestro principal objetivo social sigue siendo proteger a quienes no han recibido la vacuna», dijo Richterman.

Las máscaras ayudan a hacer precisamente eso. Y no hay garantía de que las personas vacunadas no porten el virus en la nariz o la garganta. Un virus que puede no enfermar al portador, pero que podría ser expulsado e infectar a alguien que aún no esté vacunado.

«Las máscaras continúan funcionando y las necesitamos contra las variantes», sostuvo Schaffner. A los expertos en salud pública les preocupa que la propagación de las variantes más contagiosas pueda prolongar la pandemia.

Las pautas también deberían ayudar a los vacunados a manejar las interacciones con sus seres queridos en sus hogares de ancianos. Justamente, quienes han estado aislados durante más de un año. Además deben incluir consejos de viaje.

Desafortunadamente, la vacunación no es un «pase gratuito para viajar«, advirtió el Dr. Anthony Fauci en un foro global de CNN a principios de febrero. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dijo que viajar «esencial» es un sí. «Pero, no queremos que la gente piense que porque se vacunó, entonces otras recomendaciones de salud pública simplemente no aplican».

Las pautas no serán totalmente prescriptivas ni te dirán exactamente lo que puedes y no puedes hacer una vez que estés completamente vacunado.

Las guías no te dirán si puedes o no jugar a los bolos con la tía Mary, por ejemplo. Ni si puedes o no puede encontrarte con el abuelo en la cafetería para un juego de Settlers of Catan con la nueva estrategia que aprendiste mientras estaba atrapado en casa.

«Es imposible llegar a ese nivel de detalle. No podemos predecir todas las situaciones en las que estarán los seres humanos», explicó el funcionario de Biden. «Lo que podemos hacer es dar principios para que las personas piensen detenidamente. Les dará a las personas los medios para pensar en ello y luego podrán elegir el nivel de riesgo que desean tomar», añadió.

Elizabeth Cohen, John Bonifield, Maggie Fox y Virginia Langmaid, todos de CNN, contribuyeron a este informe.