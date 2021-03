¿Hay crisis migratoria en EE.UU.? 5:11

(CNN) — El número de menores migrantes no acompañados que están bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se disparó este mes. Por ello, el equipo del presidente Joe Biden se apresuró a encontrar más lugares para albergarlos, dejando a miles de niños atrapados en instalaciones similares a cárceles por más de las 72 horas permitidas por la ley.

Pero el proceso de rastrear los sitios del Gobierno en busca de refugios adecuados estaba tomando demasiado tiempo para Biden, quien ahora está enfrentando un problema que amenaza con salirse de control.

«[Biden] estaba decepcionado de que no hubiéramos recibido respuestas de otras agencias más rápido o que [las instalaciones] no estuvieran listas para los niños más rápido», dijo un alto funcionario del Gobierno, quien habló bajo condición de anonimato para ofrecer una evaluación sincera de la respuesta. «Dejó bastante claro que hubo momentos en los que no creía que nos moviéramos lo suficientemente rápido».

Desde sus primeras semanas en el cargo, el gobierno de Biden ha estado tratando de ponerse al día, luchando para detener una creciente crisis de inmigración en la frontera sur de Estados Unidos, donde ahora hay más de 14.000 menores no acompañados bajo custodia de Estados Unidos, dijeron funcionarios el jueves.

Los republicanos han atacado el manejo de la situación por parte de Biden, culpando a sus primeras acciones de revocar algunas de las draconianas políticas fronterizas de la administración Trump por inducir lo que se perfila como un aumento histórico de migrantes a la frontera.

«Todas estas son heridas autoinfligidas», dijo un funcionario de Seguridad Nacional.

Entrevistas con más de una docena de funcionarios de la administración, personas involucradas en la transición presidencial, legisladores y asistentes del Congreso brindan una visión interna de cómo la gravedad de la situación a lo largo de la frontera comenzó a hundirse en la administración cuando asumió el poder hace dos meses… Y cómo ha luchado para abordar el problema desde entonces.

Los funcionarios de la administración Biden dicen que esperaban que la cantidad de migrantes que llegaban a la frontera de Estados Unidos aumentara una vez asumieran el cargo, dado su enfoque drásticamente diferente de inmigración en comparación con la del expresidente Donald Trump. Pero no anticiparon un aumento tan grande, que según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, puede llegar al pico más alto en dos décadas.

Sigue la problemática de niños detenidos en la frontera

El senador Chris Murphy, un demócrata de Connecticut, que viajó a la frontera con Mayorkas el viernes, describió las condiciones en las instalaciones fronterizas, donde ahora hay más de 5.000 menores bajo custodia.

«Acabo de salir de la instalación de procesamiento fronterizo. Cientos de niños apiñados en grandes habitaciones abiertas. En una esquina, luché por contener las lágrimas mientras una niña de 13 años sollozaba incontrolablemente explicando a través de un traductor lo aterrorizada que estaba, después de haber sido separada de su abuela y estar sin sus padres», tuiteó el viernes.

«La administración Biden está haciendo todo lo posible para equilibrar el estado de derecho con la humanidad. Tienen mucho trabajo por delante para limpiar el desastre que Trump les dejó, pero sus intenciones son ciertas», agregó Murphy.

Al lidiar con las consecuencias políticas, los funcionarios de Biden y los demócratas del Congreso han intentado desviar la culpa. Una transición poco cooperativa de la administración Trump, la demanda reprimida derivada de las políticas de inmigración de línea dura de Trump y el empeoramiento de las condiciones en América Central han contribuido al aumento, dicen.

Pero las acciones de emergencia de la Casa Blanca en las últimas semanas —luchar para encontrar más camas para niños bajo custodia federal y llamar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para poner en marcha los sitios de admisión de emergencia— son todas señales de una administración que ha sido tomada por sorpresa por la gran cantidad de migrantes que llegan a la frontera.

«Sabíamos que esto iba a ser un desafío», dice el Gobierno sobre inmigración en la frontera

Había señales de advertencia de que esto sucedería. El verano pasado, la cantidad de encuentros de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México comenzó a aumentar, después de haber disminuido cuando la pandemia se apoderó del hemisferio occidental. Detrás de escena, los funcionarios fronterizos federales comenzaron a advertir sobre un aumento proyectado en los próximos meses.

«Cuando llegó el covid, vimos una caída precipitada en las cifras. Pero sabíamos desde el principio que en algún momento esos números aumentarían», le dijo a CNN el excomisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, citando el empeoramiento de las condiciones en América Latina como resultado de la pandemia y la devastación por los huracanes.

Morgan dijo que el equipo de transición de Biden fue «advertido específicamente una y otra y otra vez», y agregó que los funcionarios habían trabajado en el modelado para proyectar el salto en los encuentros si se retiraran las políticas de Trump.

Los funcionarios de Biden argumentan que el equipo de Trump inhibió su capacidad para comprender realmente la situación al no cooperar completamente durante la transición en los meses posteriores a las elecciones. Eso, según un funcionario de Biden que habló bajo condición de anonimato, impidió que la administración entrante se metiera «bajo el capó en el marco de tiempo que otras administraciones hubieran podido».

Este funcionario también se enfureció ante la idea de que no estaban completamente preparados. «¿Estábamos preparados? Sí», dijo el funcionario. «Todos dicen ‘crisis, crisis, crisis, crisis’, pero es como, sabes, en realidad, las cosas van muy bien. Sí, trajimos a FEMA, pero ¿sabes qué? Eso fue algo responsable de hacer».

No solo se truncó la transición, sino que los funcionarios de Biden argumentan que heredaron un sistema general de inmigración y asilo que había sido deconstruido por Trump.

«Cuando estábamos entrando en la administración, sabíamos que estábamos heredando un desastre absoluto de la administración anterior, que había aspectos de nuestro sistema de inmigración legal que habían sido destruidos y un Departamento que carecía del personal para administrar nuestras leyes», dijo Julie Chávez Rodríguez, directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca.

«Cuando llegamos a la presidencia, fue un desastre. Quiero decir, de verdad. El personal no estaba en su lugar, las estructuras no estaban en su lugar», dijo otro funcionario del Gobierno.

Los críticos dicen que la Casa Blanca no se ha ayudado a sí misma. Durante su primera semana en el cargo, Biden firmó una serie de acciones ejecutivas destinadas a deshacer las políticas de inmigración de Trump y lanzó un proyecto de ley de reforma inmigratoria integral. El más notable de los cambios ha sido la decisión de no expulsar más a los menores no acompañados que se presentan en la frontera, lo que ha provocado que más niños pasen a custodia de Estados Unidos.

Biden cumple su promesa de ley de inmigración 2:26

Esos cambios de política, argumentan algunos, enviaron una señal a los migrantes de que era el momento de venir a Estados Unidos, a pesar de que los funcionarios del Gobierno les advirtieron que no era así.

«El abismo entre lo que hizo la administración Trump con crueldad forzada y dónde quería estar la administración Biden era tan grande que realmente no creo que hubiera un ejemplo más claro que deba hacerse sobre cómo iban a cambiar el Gobierno y la administración», dijo un alto funcionario del Gobierno.

«La administración anterior había cambiado tan radicalmente lo que hicimos en materia de migración que, creo, el presidente sintió muy fuertemente que teníamos que actuar muy rápido y realmente decisivo para demostrar que no iba a ser lo mismo», agregó el funcionario.

Las dificultades de controlar el tema migratorio en la frontera sur

Mark Greenberg, un exfuncionario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que participó en la transición de Biden, señaló las dificultades para proyectar el alcance de la afluencia. «Siempre es difícil estimar cuán grandes serían las cifras, pero siempre estuvo claro que se necesitaría más capacidad si el Gobierno iba a dejar de expulsar a los menores», dijo.

«Debido al covid, se había reducido considerablemente la capacidad de las camas. Esa capacidad no ha sido suficiente para el mayor número de niños. Hace meses era previsible que habría un problema si no se aumentaba la capacidad de las camas», añadió Greenberg.

Las políticas de Trump que prohíben la entrada de personas a Estados Unidos también contribuyeron a que más personas esperaran en México para venir a Estados Unidos, argumentó John Sandweg, un exfuncionario de alto rango de Seguridad Nacional bajo la administración de Obama.

La administración Trump puso a que los solicitantes de asilo no mexicanos esperaran en México hasta sus citas en la corte en Estados Unidos. Esto dejó a decenas de miles de inmigrantes languideciendo en México, e invocó una ley de salud pública durante la pandemia de coronavirus que permitía a los funcionarios fronterizos rechazar a migrantes, incluidos adultos, familias y niños no acompañados, que se encontraran en la frontera. Biden se movió para deshacer esas políticas, aunque todavía se apoya en la ley de salud pública para rechazar a la mayoría de los migrantes adultos.

«Hemos tenido poco más de un año [de Protocolos de protección al migrante], dos años, y luego el Título 42 y eso creó una anomalía real en el sentido de que teníamos a cientos de miles de personas preparadas en México listas para venir, centroamericanos», dijo Sandweg a CNN, citando otra política, conocida como el programa «permanecer en México», que requería que los migrantes esperaran en México hasta sus citas en la corte de Estados Unidos. «Creo que eso está jugando un papel importante y está aumentando artificialmente los números».

Una fuente con conocimiento de las discusiones durante la transición dijo que los funcionarios sabían que la frontera representaría un desafío desde el principio. “Sabíamos que la administración Trump estaba rechazando a los niños. Sabíamos que había campamentos en Matamoros [México] por el programa de ‘quedarse en México’. Sabíamos que esto iba a ser un desafío de inmediato», dijo la fuente.

«La transición no estuvo en condiciones de abrir instalaciones porque no éramos el Gobierno. En lo que nos concentramos fue en desarrollar la política que la nueva administración podría seguir de inmediato», agregó la fuente.

Las tácticas de Trump para separar familias inmigrantes (video de 2020) 5:54

Aumentan las tensiones entre los legisladores y la Casa Blanca

Los republicanos han recurrido a la inmigración como su principal línea de ataque contra Biden. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, encabezó una delegación republicana que fue a El Paso, Texas, este mes y el senador Ted Cruz planea encabezar un viaje republicano por parte del Senado.

«La parte triste de todo esto, no tenía que suceder. Esta crisis es creada por las políticas presidenciales de esta nueva administración. No hay otra forma de reclamarlo que una crisis fronteriza de Biden», dijo McCarthy en una conferencia de prensa.

Los demócratas han acusado a la administración saliente de Trump diciendo que es responsable de crear las condiciones que llevaron a los problemas fronterizos, que le negó a la administración Biden una transición adecuada y que instauró políticas que llevaron a los migrantes a esperar en condiciones peligrosas en campamentos cerca de la frontera.

«Hay prisa porque la gente está muy desesperada», dijo el representante Joaquín Castro, un demócrata de Texas. «Era una de esas cosas en las que uno está condenado si lo hace y condenado si no lo hace. Lo que estaba haciendo la administración Trump era en muchos sentidos forzar cruelmente a estas personas a esperar en situaciones muy peligrosas al otro lado de la frontera».

«Están gritando sobre esto para cambiar de tema», dijo un funcionario de la administración sobre las críticas republicanas. «Lo usan para distraer y dividir al público estadounidense y distraerlo del tema en cuestión: El presidente Biden tiene una aprobación del 60%, una aprobación enorme, ¿qué hacen? Van a la frontera».

Los albergues para niños siguen estando llenos

Los demócratas han expresado su enojo hacia la administración Biden por no haber sacado a los menores de las instalaciones fronterizas con la suficiente rapidez, calificando la situación de inaceptable. Un demócrata de la Cámara de Representantes involucrado en asuntos de inmigración dijo que ha sido un «proceso complicado» ya que la administración Biden ha aumentado la capacidad para abordar el aumento de menores no acompañados.

Ha habido una frustración particular por la falta de espacio adicional en los refugios para albergar a los niños, incluido el hecho de que las instalaciones del HHS se estaban utilizando a una capacidad inferior a la completa debido a las restricciones por covid.

«No estoy defendiendo tener un menor en una estación de la Patrulla Fronteriza durante más de tres días; eso no es lo que exige la ley y no es apropiado», dijo la representante Zoe Lofgren, demócrata de California. «Detener a los niños en una estación de la Patrulla Fronteriza, ese no es el protocolo de covid, por lo que es mejor sacarlos de allí y llevarlos a algunas de las instalaciones».

Pero los demócratas acusan a los republicanos de aprovechar la situación para obtener beneficios políticos, asustando a los votantes e ignorando el hecho de que los aumentos de la migración son cíclicos y también sucedieron en la administración Trump.

«McCarthy va allí; nunca lo escuché expresar una vez su preocupación por el envío de una niña de 12 años por su cuenta a un campamento en México», dijo Lofgren.

El jueves, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley de inmigración, uno para proporcionar un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados conocidos como dreamers y otro para brindar estatus legal a los trabajadores agrícolas, aunque se espera que choquen contra un muro en el Senado. Los proyectos de ley son una señal del arduo trabajo que le espera al Congreso para abordar la reforma inmigratoria y los problemas en la frontera.

«La razón por la que encuentro tan irritante debatir si deberíamos decir que hay una crisis en la frontera o no es porque decir eso nos quita el enfoque del panorama general», dijo la representante Verónica Escobar, demócrata de un distrito fronterizo de Texas.

«Si no abordamos las causas fundamentales ahora, y si no cambiamos el sistema ahora, continuaremos teniendo esta conversación todos los años. Y nada cambiará. Y las cosas empeorarán».

— Geneva Sands contribuyó a este informe.