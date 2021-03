(CNN) — Millones de estadounidenses con dificultades ya están accediendo al paquete de estímulo de US$ 1,9 billones que el presidente Joe Biden firmó a principios de este mes, incluidos pagos de subsidios y la mejora de beneficios por desempleo.

Pero no todos los subsidios estarán disponibles de inmediato. De hecho, los estadounidenses elegibles no se beneficiarán completamente de varias de las disposiciones, como el nuevo beneficio fiscal por hijo, sino hasta dentro de un año, cuando presenten sus declaraciones de impuestos de 2021.

«Vamos a ver estas oleadas de alivio», dijo Kathy Pickering, directora fiscal de H&R Block. «Ciertamente hay un alivio que llegará ahora mismo y durante el verano como parte del plan de rescate estadounidense. Y luego habrá otras disposiciones que la gente presentará en su declaración de impuestos el próximo año, para poder obtener beneficios adicionales».

Las agencias federales aún están determinando el momento de algunas de las medidas.

Por ejemplo, el comisionado del Servicio de Impuestos Internos, Charles Rettig, dijo la semana pasada que la agencia probablemente podrá emitir reembolsos automáticamente a los contribuyentes desempleados que ahora son elegibles para una exención fiscal sobre sus primeros US$ 10.200 en compensación federal por desempleo, pero que presentaron sus declaraciones antes de que la ley se firmara, a principios de marzo.

Aquí hay algunos beneficios que quizás no veas sino hasta el próximo año en la época de impuestos.

Beneficio fiscal por hijos

Muchas familias se beneficiarán de los cambios que los legisladores hicieron al beneficio fiscal por hijo. Pero tendrán que esperar hasta 2022 para cobrar al menos la mitad del dinero.

El Congreso aumentó el beneficio a US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y US$ 3.000 por cada niño menor de 18 años para 2021. Hasta ahora, era de solo US$ 2.000 por niño menor de 17 años. El paquete de estímulo también hizo que el crédito fuera totalmente reembolsable, para que más familias de menos ingresos pudieran beneficiarse

Otro cambio clave es que los padres pueden recibir la mitad del beneficio fiscal en pagos periódicos este año, a partir de julio. Pero obtendrán el resto con sus reembolsos de impuestos el próximo año. La forma en que funcionará dependerá de la rapidez con la que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) con poco personal pueda implementar las disposiciones.

Las familias también pueden optar por recibir el crédito completo como una suma global en el momento de la declaración de impuestos, que es como ha funcionado hasta ahora.

Crédito tributario por ingreso del trabajo

Más trabajadores sin hijos calificarán para el crédito tributario por ingreso del trabajo para 2021, y la cantidad máxima que pueden recibir casi se triplicará.

Pero no podrán aprovechar estas mejoras hasta que presenten sus impuestos el próximo año.

El paquete de subsidio aumenta el crédito máximo que los trabajadores sin hijos pueden recibir a US$ 1.502, frente a US$ 543. Asimismo, la edad mínima para que las personas sin hijos reclamen el subsidio pasará de 25 años a 19, y se eliminará el límite superior de edad.

Esta es la mayor expansión del crédito tributario por ingresos del trabajo desde 2009.

Crédito tributario por cuidado de niños y dependientes

El paquete de subsidios brinda más ayuda para las familias con gastos de cuidado de niños, ancianos y dependientes para 2021.

Aumenta las ayudas por cuidado de niños y dependientes y cubre la mitad de los costos de cuidado hasta por US$ 4.000 por un hijo o dependiente y US$ 8.000 por dos o más niños o dependientes.

Pero nuevamente, las familias no verán los beneficios hasta que presenten sus declaraciones el próximo año.

Pagos de subsidios

La mayoría de las personas deberían recibir el tercer cheque de estímulo automáticamente a través de un depósito directo o de un cheque en papel o tarjeta de débito enviada por correo.

Pero aquellos que pierdan sus trabajos o ingresos este año, lo que los hace elegibles para el pago, tendrán que esperar hasta presentar su declaración de impuestos de 2021 para recibir el dinero.

Además, existe la posibilidad de que aquellos que normalmente no presentan declaraciones de impuestos porque sus ingresos son demasiado bajos, y que no enviaron su información en línea al IRS el año pasado para pagos de estímulo anteriores, se pierdan.

Es por eso que el IRS está instando a esas personas a presentar una declaración de impuestos de 2020 este año, incluso si no se requiere lo contrario. El último pago de estímulo es técnicamente un anticipo de un crédito fiscal de 2021, por lo que aquellos que no terminen presentando una declaración de 2020 este año tendrán una segunda oportunidad de reclamarlo en su declaración de 2021.

Subsidios de salud

El paquete de ayuda aumentó la generosidad de los subsidios a las primas de la Ley del cuidado de salud a bajo precio e hizo que más personas fueran elegibles para recibirlos.

Pero es probable que muchos de los afiliados actuales tengan que regresar a los mercados de seguros del Obamacare para aprovechar la asistencia reforzada o esperar hasta la época de impuestos del próximo año.

Dependerá del lugar donde se vivas. California, que tiene su propio mercado de seguros, proporcionará automáticamente los subsidios mejorados a los clientes actuales a partir del 1 de mayo. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid están considerando hacer lo mismo a finales de este año.

Aquellos con cobertura de Obamacare o que deseen suscribirse a una póliza pueden comenzar a acceder a los subsidios más grandes en el intercambio federal el 1 de abril. Los estados que administran sus propios mercado de seguros están estableciendo sus propios horarios.

Los afiliados no pagarán más del 8,5% de sus ingresos por la cobertura, en comparación con casi el 10%. Y los asegurados de menores ingresos recibirán subsidios que eliminan por completo sus primas.

Además, aquellos que ganan más del 400% del nivel federal de pobreza, alrededor de US$ 51.000 para una persona y US$ 104.800 para una familia de cuatro en 2021, ahora son elegibles para recibir subsidios por primera vez.

La ley permite que quienes reciben beneficios de desempleo se inscriban en la cobertura del Obamacare sin primas en 2021. Sin embargo, dado que este subsidio no existe actualmente, llevará más tiempo establecerlo.