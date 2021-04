(CNN) — A pocos exlíderes mundiales se les ha debatido tanto su legado como Tony Blair.

Y ahora, parece que el ex primer ministro del Reino Unido ha animado a los británicos nuevamente, luciendo un corte de pelo que ha sorprendido mucho más allá del panorama político.

El exlíder laborista dio su primera entrevista televisiva en varias semanas el martes, hablando con ITV News, afiliada de CNN, sobre la estabilidad del Reino Unido frente al movimiento independentista de Escocia.

Pero fue su particular “mullet” fue lo que más preocupó a muchos comentaristas, y en cuestión de horas Blair, junto con varias celebridades envejecidas con las que se le comparaba, era tendencia en las redes sociales por las razones equivocadas.

So Tony Blair’s lockdown look has got David Icke, Peter Stringfellow, Paul Weller, and William Hartnell all trending. Fair enough, but I think that’s a shocking erasure for Vigo the Carpathian. pic.twitter.com/oIDGdUuD2O

— Julian Power Voice (@JulianPowerVO) April 27, 2021