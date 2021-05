Los cantantes colombianos Blessd (izquierda) y Maluma (derecha) unieron sus voces para el lanzamiento de "Imposible" (Remix) (Crédito: Blessd)

(CNN Español) — Quizás el nombre Blessd para Latinoamérica aún no sea de dominio público, pero para Medellín sí lo es.

El rapero colombiano, quien orgullosamente usa el eslogan»Hecho en Medellín» como parte de su nombre artístico, es parte de la nueva camada de artistas del género urbano más prometedores de su país.

Lo dicen superestrellas como J Balvin y Maluma, o productores como Ovy On The Drums (el productor de Karol G y coescritor de «Tusa») o Sky Rompiendo.

Este jueves, Blessd dio a conocer el remix de su sencillo «Imposible», para esta nueva versión cuenta con la voz de Maluma. El tema, podría significar un trampolín a la internacionalización del rapero.

Y esto no se queda ahí, Blessd colaborará junto a la banda internacional los Black Eyed Peas. Ambos darán a conocer un nuevo tema el próximo 21 de mayo.

¿Quién es Blessd?

Blessd, cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño, tiene 21 años. Su carrera se ha forjado con el arduo trabajo junto a sus padres. En entrevista con Zona Pop CNN, el rapero cuenta que en sus inicios no tenía para costear sus primeras producciones, así que las pagaba por partes.

El dinero lo obtenía de vender golosinas en centrales de abastos.

«Yo antes de estar en el mundo de la música trabajaba en la central de abastos, que es como la plaza de alimentos, aquí en la ciudad de Medellín con mis padres. Empecé ahí. Yo me levantaba a las 2 de la mañana y salía a las 6 de la mañana para entrar a estudiar a las 7 y salir del colegio a las 12 del día. Ese era mi día normalmente. Los fines de semana trabajaba de 2 de la mañana a 10 de la noche del sábado o el domingo», cuenta Blessd.

«Yo así pagaba la música, yo compraba unos dulces, unas gomitas. Yo los vendía en el colegio y con esos dos sueldos que tenía pagaba las canciones. Una producción valía de entre US$ 100 o US$ 200 y yo me demoraba en pagar eso una eternidad», cuenta.

La canción que lo hizo viral

Se hizo conocido en Medellín en 2019 a raíz de una canción que subió a redes sociales y se hizo viral. Se trataba de «Una».

«Me acuerdo que entraba a trabajar a la una de la mañana y yo no tenía celular bueno, tenía un Huawei con la pantalla quebrada, no tenía nada, entonces me tenía que valer de mi amigo, que tenía un iPhone para que el video quedara bonito y así subirlo a redes de celular de él. Lo subí a las 11 de la noche y me subí a pie desde el estudio hasta mi casa y cuando me levanto a las 2 de la mañana veo que el video está viral en redes aquí en Medellín», recuerda Blessd.

Blessd dijo que, a pesar de haber lanzado la canción en redes, no tenía dinero para grabar, «demoraría seis meses en pagarlo», cuenta.

El cantante, recuerda, pidió dinero prestado en una tienda de ropa en la que luego trabajó y así empezó su carrera.

¿Cómo llegó la colaboración con Maluma?

Blessd cuenta en Zona Pop CNN que la colaboración junto a Maluma fue orgánica. Fue el mismo intérprete de «Hawái» el que propició el acercamiento.

«El acercamiento lo dio él mismo, gracias a Dios le gustó mucho la canción y como los productores también son amigos de él se sumó», dijo el cantante.

«Imposible» fue el primer sencillo que el cantante paisa lanzó en este 2021. Para Blessd la canción significa un nuevo peldaño en su carrera.

«Imposible es el inicio de la etapa en la que mi proyecto se va a mostrar a otro nivel, lo que yo considero más profesional. Es entrar a las grandes ligas», dijo en un comunicado.

Maluma por su parte dijo en sus redes sociales que esta generación de relevo está «poniendo a Medellín en el mapa».

«Se viene una camada de artistas duros de la tierra y quiero que brillen. No pasará como en los tiempos de antes, donde el ego no dejaba trabajar. Negocio es negocio y amistad es amistad. Voy a los míos. ¡Esto va a romper y FEO! #ImposibleRemix», dijo Maluma en su Instagram Stories.

Este viernes, Maluma dijo en una publicación en su cuenta de Instagram que estaba feliz al poder «aportar al crecimiento de nuevos talentos, a partir de ahora la historia es otra, @blessd».

