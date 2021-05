¿Qué implica retirar el uso de cubrebocas a vacunados? 1:57

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) cambiaron abruptamente el jueves su guía sobre mascarillas y distanciamiento social y dijeron que las personas que están completamente vacunadas contra el covid-19 no tienen que usar máscaras en interiores y no tienen que mantenerse a distancia de otros.

«Si está completamente vacunado, puede comenzar a hacer las cosas que dejó de hacer debido a la pandemia», dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, en una sesión informativa en la Casa Blanca. «Todos hemos anhelado este momento en el que podamos volver a algún sentido de normalidad».

Walensky dijo que la ciencia en tres áreas condujo al cambio.

«Una es la efectividad de las vacunas en general y en una población del mundo real. Otra es la efectividad contra variantes, que se publicó la semana pasada, y luego la efectividad para prevenir la transmisibilidad», dijo Walensky.

Eso se suma a una disminución en los nuevos casos de covid-19 y la disponibilidad generalizada de vacunas y el acceso a ellas.

Una advertencia a tener en cuenta: las personas con sistemas inmunitarios comprometidos deben consultar con su médico antes de ir sin mascarilla, incluso si están completamente vacunadas, dijeron los CDC.

Hasta el jueves, casi el 36% de los estadounidenses estaban completamente vacunados, y casi el 46% de los adultos estaban completamente vacunados.

Sin embargo, el cambio de pauta generó muchas preguntas. He aquí un vistazo a algunas de ellas.

¿Significa esto que podemos volver a la normalidad?

Aunque no iría tan lejos como para decir que la pandemia ha terminado, para aquellos que están completamente vacunados, el cambio de pauta significa un regreso a algo muy cercano a la normalidad, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a CNN después del anuncio.

«Poder andar sin máscara, tanto en interiores como en exteriores, es realmente un gran paso en esa dirección», dijo Fauci. «No quisiera declarar la victoria prematuramente, pero estoy diciendo que esto es claramente un paso en la dirección en la que queremos ir».

«Si está completamente vacunado, puede reanudar las actividades que realizaba antes de la pandemia», dicen los CDC en sus pautas.

«Es un paso adelante asombroso», dijo el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), a Erin Burnett de CNN. «Dice que estamos en el camino correcto».

¿Significa esto que puedo tirar mis mascarillas?

Se seguirán necesitando máscaras por un tiempo, ya que las regulaciones locales, institucionales y gubernamentales tienen prioridad sobre la guía de los CDC.

Como dicen los CDC en su sitio web: «Las personas completamente vacunadas pueden reanudar sus actividades sin usar una máscara o distanciarse físicamente, excepto cuando lo requieran las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales, locales, tribales o territoriales, incluidos los negocios locales y lugares de trabajo».

Se seguirán requiriendo máscaras para viajar, ya que el mandato de uso de máscaras en transporte de la administración de Biden permanecerá vigente hasta el 13 de septiembre, dijo el jueves a CNN la portavoz de la Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU.

Las instituciones y las empresas también podrían mantener los requisitos de las máscaras, al igual que los estados y ciudades que aún los tienen.

«Habrá instituciones, claramente, que van a decir, y podrían ser las aerolíneas, sabemos que algunas universidades también lo dicen, si no estás vacunado, no vas a venir al campus a las clases en presenciales, y habrá algunas instituciones que podrían estar diciendo lo mismo», le dijo Fauci a Jake Tapper de CNN.

Se seguirán necesitando máscaras para entornos de atención médica, dijeron los CDC.

Los residentes de centros de atención a largo plazo completamente vacunados y sus visitantes pueden hacer visita en una habitación privada sin máscaras, según Cristina Crawford, gerente senior de asuntos públicos de la American Health Care Association.

Las personas no vacunadas, incluidos los niños, también deben usar una máscara para protegerse a sí mismos y a los demás de contraer el coronavirus, por supuesto.

¿La guía más relajada llevará a que más personas se apliquen la vacuna?

CDC: Vacunados ya no deberán usar mascarillas en EE.UU. 1:44

Dar a las personas vacunadas la libertad de ir sin máscara y volver a acercarse a los demás es exactamente el tipo de recompensa que los expertos han estado pidiendo como incentivos reales para vacunarse.

«El incentivo para vacunarse debe ser que pueda ir a su lugar de trabajo, que pueda ir a cines y restaurantes», dijo a CNN George Loewenstein, profesor de economía y psicología en la Universidad Carnegie Mellon y codirector del Centro de Investigación de Decisiones Conductuales, antes del anuncio del jueves por parte de los CDC. «Y, quizá, que no tienes que usar una máscara todo el tiempo».

Collins, de los NIH, dijo que si bien todos deberíamos sentirnos «realmente bien con este» anuncio, todavía hay «muchas personas que no han recibido la primera dosis».

«Espero que esto las anime a ver esto como una maravillosa oportunidad para ser liberadas, como lo entiendo yo. No tengo una máscara, estoy sonriendo, estoy mirando las caras de otras personas que no he visto en un tiempo».

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, dijo que su estado «da la bienvenida a esta buena noticia» de los CDC.

«Finalmente, estamos viendo una guía alentadora y de sentido común de los CDC», dijo Ivey en un comunicado. «Además de que la vacuna de covid-19 es segura y eficaz, también nos permite hacer las cosas que amamos y disfrutamos».

Puede llevar a que más personas se vacunen, pero no es por eso que los CDC cambiaron sus pautas, dijo Walensky.

«Esto puede servir como un incentivo para que algunas personas se vacunen, pero ese no es el propósito aquí», dijo Walensky.

Si el anuncio de los CDC no es suficiente para que las personas se vacunen, aquí hay otra razón: la Clínica Cleveland dijo el jueves que más del 99% de las personas con covid-19 en sus hospitales desde el 1 de enero y mediados de abril no estaban completamente vacunadas.

¿Cómo sabremos si alguien ha sido vacunado?

Sin un pasaporte de vacuna u otro tipo de certificación, en un entorno público, nadie podrá distinguir a los vacunados de los no vacunados.

La Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, dijo que estaba «impactada por el cambio abrupto de los CDC de sus pautas para las personas vacunadas».

«Si bien estoy de acuerdo en que los vacunados pueden elegir lo que quieren hacer, esto solo funciona si hay una manera de verificar el estado de vacunación. De lo contrario, ¿qué evitará que los no vacunados pongan en peligro a todos?», tuiteó Wen.

«Esencialmente, los CDC eliminaron hoy los mandatos de uso de máscaras y el distanciamiento social», le dijo Wen a Anderson Cooper de CNN. «Están diciendo que todo es un código de honor a partir de ahora. Por lo que en realidad será un desincentivo».

«Hay muchas personas que nunca quisieron vacunarse, nunca quisieron usar máscaras», dijo Wen. «Ahora, podrían simplemente decir: ‘Oh, estoy vacunado'».

Pero detener a las personas en las puertas de la tienda de abarrotes o de la bolera para buscar una tarjeta de vacuna probablemente no funcione, dijo Fauci.

«Creo que habrá un rechazo en contra de interrogar a alguien cuando entre, porque nunca puedes validar o probar que te están diciendo la verdad», dijo Fauci.

Y cuestionar a la gente sería «virtualmente un equivalente funcional de un pasaporte de vacuna, y no creo que eso vaya a funcionar», dijo Fauci.

Sandee LaMotte, Maggie Fox, John Bonifield, Elizabeth Cohen y Pete Muntean de CNN contribuyeron a este informe.