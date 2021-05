Estas son las criptomonedas más relevantes 1:07

(CNN Business) — En la mañana del 17 de abril, dos hermanos en Westchester, Nueva York, se despertaron para enterarse de que se habían convertido en millonarios de la noche a la mañana, gracias a una apuesta poco probable por una criptomoneda que se creó originalmente como una broma.

Tommy, de 38 años, y James, de 42, que le pidieron a CNN no publicar sus apellidos para proteger su anonimato, habían invertido cientos de dólares en la criptomoneda llamada shiba inu —un derivado de dogecoin, que básicamente es una parodia de una parodia. Una moneda valía una fracción de centavo, pero un amigo, que resultó ser experto en criptografía, les dijo que creía que podría ser una gran fuente de ingresos.

«Pensé en bitcoin, que alguna vez fue una fracción de un centavo y ahora son decenas de miles de dólares, y esto le pasa a la gente, es posible», dijo Tommy. «Confié en mi amigo y pensé que si bajaba a cero, estaba bien. Lo pensé como un boleto de lotería que no caducaría».

Menos de dos meses después de su inversión inicial que realizaron a finales de febrero, sus vidas cambiaron. Era el cumpleaños de su papá, y en lugar de darle una tarjeta, lo hicieron millonario.

Las valoraciones de las criptomonedas se dispararon en 2021. Después de años de ser ignoradas y ser objeto de burlas por Wall Street, las criptomonedas —incluyendo a jugadores establecidos como bitcoin y las menos conocidas «altcoins»— están disfrutando de un interés de los inversores sin precedentes. El valor de bitcoin ha subido casi un 70% desde enero, y dogecoin, que comenzó como una broma y que todavía vale menos de un dólar, ha subido más del 11.000%, según Coindesk.

Pero las criptomonedas también son inversiones no reguladas extremadamente riesgosas. Se sabe que los precios varían enormemente. Además, las monedas digitales conllevan otros tipos de riesgos únicos, como la posibilidad de que un servidor sea hackeado, un archivo eliminado o que se pierda una contraseña que podría dejar a los inversores sin acceso a sus fondos para siempre.

James y Tommy tiraron los dados, cada uno invirtió inicialmente US$ 200. También le presentaron la idea a su mamá, papá, hermana y a algunos otros miembros de la familia.

«Mi madre y mi hermana se mostraron escépticas, pero cada una aportó US$ 100 también», dijo Tommy. «Después de unas semanas, cuando subió alrededor de un 300%, pusieron otros US$ 100 en cada una, y luego siguió subiendo». En total, el grupo invirtió casi US$ 8.000.

«¡Oh por Dios!»

Antes de la pandemia los ingresos principales de los hermanos provenían de la filmación de bodas, pero ante el brote de covid-19 su negocio casi cerró. En lugar de agendar entre 30 y 40 bodas este año, dijo James, no hicieron más de ocho.

«Nos caímos en el olvido», dijo Tommy. «Los cheques de estímulo del gobierno no fueron suficientes para sostenernos. Soy una persona positiva, pero fue realmente difícil, y la incertidumbre fue un poco aterrador».

A medida que despegaba su inversión en monedas shiba, era difícil creer el cambio en su fortuna. Mientras filmaban una boda a mediados de abril, mantuvieron la mitad de un ojo en su inversión, que rápidamente se disparó hasta los US$ 100.000, y siguió subiendo.

«Nos despertamos a la mañana siguiente y se duplicó. Pensamos, ‘Dios mío'», dijo Tommy.

«Luego subió a US$ 700.000 y le dije a mi hermano que iba a llegar al millón. Seguí actualizando mi teléfono».

Al día siguiente sucedió.

«El día que llegó al millón —mi madre y mi hermana no pensaron que fuera real».

La apuesta inicial de la familia de US$ 7.900, ahora tiene un valor de casi US$ 9 millones. CNN Business confirmó el valor a través de su billetera de monedas y el historial de transacciones.

¿Qué es la moneda shiba?

Shiba inu se creó hace menos de un año —un derivado obvio de dogecoin, que presenta a un perro Shiba Inu como mascota. Pudo haber sido una broma de una broma, pero no mucha gente se ríe ahora.

El valor de la moneda Shiba, que se conoce con el símbolo de cotización SHIB, ha subido más del 11.000% en los últimos 30 días, según el sitio CoinGecko.

A principios de esta semana, el cofundador de ethereum, Vitalik Buterin, fue noticia al donar US$ 1.000 millones en monedas shiba a un fondo de ayuda covid-19 en India.

La criptomoneda, conocida informalmente como memecoin o altcoin, también ha ganado un puñado de patrocinadores famosos, desde exestrellas de bandas de chicos hasta profesionales de la NFL.

Como es el caso de la estrella de Backstreet Boys, Nick Carter, a quien se ve frecuentemente tuiteando el hashtag #Shiba y #ShibArmy.

«Como entusiasta e inversionista en criptomonedas, ver el anuncio sobre la donación de SHIB y el creador de ethereum Vitalik Buterin a India fue muy emocionante», dijo Carter a CNN Business en un comunicado. «Creo que hay un futuro increíble para Crypto, especialmente sabiendo cómo se puede usar para el bien y, lo que es más importante, para salvar vidas».

La estrella de la NFL Antonio Brown tuiteó el miércoles a sus más de 1 millón de seguidores que él también ha invertido en esta criptomoneda.

«El negocio de shiba está en auge y las criptomonedas son el camino a seguir», dijo Brown a CNN Business el jueves. «Es una nueva forma de invertir».

Hay miles de criptomonedas, y bitcoin y ethereum representan casi dos tercios del mercado criptográfico global de US$ 2,3 billones de dólares. Y aunque pueden ser bastante rentables, como han aprendido James y Tommy, también son extremadamente volátiles.

Por ejemplo, bitcoin, con mucho la criptografía más establecida en uso en la actualidad, se desplomó en un 12% esta semana después de que Elon Musk revirtiera los planes de Tesla de aceptar bitcoin como pago, citando preocupaciones ambientales. Y dogecoin, una criptomoneda que Musk ha promocionado regularmente en Twitter, se desplomó casi un 20% después de la aparición de Musk en «Saturday Night Live» el fin de semana pasado.

Consejos de Tommy y James

En cuanto a cómo Tommy y James planean usar su dinero, no están del todo seguros. Todavía tienen que retirar completamente su inversión y están esperando algo llamado ShibaSwap, una plataforma de intercambio descentralizada.

«Esto ha sucedido tan rápido que es difícil siquiera comprender las cosas que se pueden hacer con este dinero», dijo Tommy.

Pero la primera orden del día es ayudar a mamá y papá.

«La casa de mis padres necesita un techo nuevo, así que yo me encargaré de eso».

Para cualquiera que esté pensando en intentar replicar el gran éxito de los hermanos, James ofrece una advertencia: «No pongas dinero que no estés dispuesto a perder», dijo. «Los tokens de meme son de muy alto riesgo y realmente no sabes qué va a pasar con ellos. Sabemos que esto no es lo que sucede normalmente, aunque shiba ha cambiado nuestras vidas. Cuando ves que fluctúa tanto, te mantiene despierto por la noche».

Paul R. La Monica de CNN Business contribuyó a este artículo.