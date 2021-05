Los investigadores concluyen que sus hallazgos podrían ayudar en una estrategia de vacunación global, pues extender el intervalo de la segunda dosis en personas mayores podría reducir la necesidad de vacunas de refuerzo.

Del mismo modo, Eleanor Riley, profesora de Inmunología y Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Edimburgo, que no participó en el estudio, le dijo al diario The Financial Times que –y la cito–: «en general, estos datos añaden un apoyo considerable a la política de retrasar la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19, cuando la disponibilidad de la vacuna es limitada y la población en riesgo es grande, agregando que el seguimiento a largo plazo de este grupo de voluntarios ayudará a comprender qué intervalo de vacunación será óptimo en el futuro, una vez que haya pasado la crisis inmediata».

Sin duda, esta situación nos enseña que, en plena pandemia, la ciencia está en constante evolución.

