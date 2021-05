(CNN Español) – Chiquis Rivera tendrá su primer NFT o token digital no fundible. Y lo hará de la mano de una compañía líder en el sector de videojuegos y en criptomonedas.

La ganadora del Latin Grammy dio a conocer este miércoles que unió esfuerzos con AnRKey X para crear «Spiritual Gangsta», su primer personaje para las tarjetas coleccionables de NFT.

Chiquis, hija de la fallecida Jenni Rivera, se convertiría en la primera artista latina femenina en tener un NFT, según un comunicado de prensa de la cantante.

El NFT de «Spiritual Gangsta» será parte de Battle Wave 2323, el videojuego que AnRKey X lanzó a finales de abril que combina Esports con NFT y DeFi (finanza descentralizada).

Esta combinación derivó en una nueva categorización de los videojuegos conocida como m$ports, acrónimo de dinero y deportes.

«Spiritual Gangsta», el NFT de Chiquis, saldrá a la venta el viernes 21 de mayo a las 11:00 a.m. hora de Miami.

🔥 ANNOUNCING the FIRST #DeFi powered Celebrity NFT IN HISTORY— @Chiquis626

💎 FIRST celebrity NFT to generate APY rewards!

💎 FIRST celebrity #NFT to be DeFi staked!

💎 Generating 300,000 APY!

Sale: Friday May 21 @ 3pm UTC

Read announcement HERE! https://t.co/0Lh0PAb62Q pic.twitter.com/YfeESRHztl

— AnRKey X – $ANRX (@AnRKeyX) May 19, 2021