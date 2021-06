(CNN) — Más de 150 pequeños sismos se registraron este sábado en un área rural cerca del lago Salton (Salton Sea, en inglés) en el sur de California, y el más grande tuvo una magnitud de 5,3 dijo a CNN un sismólogo del Servicio Geológico de EE.UU.

«Ha habido 152 sismos midiendo todas las magnitudes», afirmó el sismólogo Paul Caruso, hablando por teléfono desde Golden, Colorado.

Caruso indicó que el área no está densamente poblada y que se sabe que tiene «enjambres en el pasado».

Un equipo de CNN en el condado de Orange informó que no sintieron ninguno de los sismos.

Los sismos, que variaron de entre 2,5 a 5,3 de magnitud, ocurrieron en Calipatria, justo al sur del lago Salton a lo largo de la falla de San Andrés, según muestra el mapa del USGS.

Calipatria está a unos 48 kilómetros al norte de la frontera con México y a unos 225 kilómetros al este de San Diego.

Here’s how intense the shaking was for people closest to the epicenter: pic.twitter.com/eHk9y1c8t7

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 5, 2021