(CNN)– A medida que más personas se vacunan contra el covid-19 y las tasas de infección por coronavirus descienden en muchas partes del mundo, la gente comienza a viajar de nuevo en mayor número.

La Unión Europea anunció el levantamiento de las restricciones para los visitantes de más de una docena de países, incluido Estados Unidos. Los cruceros desde Estados Unidos también volverán a navegar pronto.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de decidir si se va a viajar este verano y a dónde? Y si viajan con niños que aún no pueden vacunarse, ¿qué consideraciones adicionales deben tener?

Pedimos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, que nos dé su opinión. Wen es médico de urgencias y profesora invitada de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Es autora del libro de próxima aparición «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health«.

Estos son sus consejos:

CNN: ¿Es seguro viajar al extranjero este verano, o es más seguro quedarse cerca de casa?

Dra. Leana Wen: Eso depende. Hay que tener en cuenta dos factores importantes. El primero es tu estado de vacunación. Si estás totalmente vacunado, a menos que estés gravemente inmunodeprimido, estás bien protegido contra el covid-19, y espero que vuelvas a realizar las actividades que te gustan, incluidos los viajes internacionales.

Por otro lado, aconsejo a los que no están vacunados que se abstengan de realizar viajes no esenciales, tanto dentro como fuera del país. Si estás en una gran multitud de personas en un espacio cerrado, por ejemplo, en aeropuertos o estaciones de tren, es probable que también haya otras personas no vacunadas. Ellos supondrán un riesgo para ti, y tú supondrás un riesgo para ellos.

En segundo lugar, considera el destino. Muchos países ahora permiten la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, pero pueden seguir teniendo normas que hagan que te replantees el viaje. Por ejemplo, puede haber un periodo de cuarentena obligatorio durante el cual no puedes visitar ningún destino turístico. Si el periodo de cuarentena es esencialmente la duración de tu viaje, puede que no merezca la pena ir.

También debes buscar las cifras de transmisión del coronavirus. No querrás ir a un país en medio de una gran oleada de casos. No solo correrías el riesgo de contraer el virus, sino que, si enfermaras, podría ser difícil encontrar atención médica. Los países con un alto nivel de infecciones de covid-19 también podrían imponer cierres y otras restricciones que dificultarían tu viaje. Dependiendo de las condiciones del momento, incluso podrías tener dificultades para regresar a Estados Unidos.

Los Centros de Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) mantienen una lista actualizada de países por nivel de riesgo. Consulta esta lista, y toma en cuenta que cambia constantemente. Una vez que decidas un destino, revisa las normas antes de ir, por ejemplo, si es necesario someterse a pruebas.

Si no eres ciudadano estadounidense o no cuentas con una tarjeta de residencia, asegúrate de consultar las normas sobre el regreso a Estados Unidos. Algunos ciudadanos extranjeros que viven en Estados Unidos han visto restringida su entrada en el país durante la pandemia, y no querrás quedarte atrapado accidentalmente en otro lugar.

Desde el punto de vista logístico, es definitivamente más fácil viajar dentro del país. Por otro lado, hay un montón de países con tasas de covid-19 lo suficientemente bajas y con regulaciones favorables que darán la bienvenida a los visitantes internacionales.

CNN: ¿Es seguro viajar en avión?

Wen: Cuando los pasajeros usan mascarillas en los aviones, la tasa de transmisión del covid-19 es baja. Me preocupa poco que las personas vacunadas viajen en avión, aunque les advertiría que sigan teniendo la mascarilla puesta durante el vuelo y que limiten el tiempo que pasan en lugares cerrados y concurridos antes y después del viaje.

Sí me preocupan las personas no vacunadas que viajan en avión. Aunque las mascarillas son obligatorias en los vuelos, muchas personas han bajado la guardia y no son tan precavidas como antes. Lo ideal es que el viajero se vacune antes de emprender el viaje. Las personas no vacunadas deberían llevar una mascarilla de alta calidad (es decir, una N95 o KN95) o una doble mascarilla durante todo el vuelo.

CNN: ¿Es seguro viajar en avión para los niños menores de 2 años, o para otros niños que simplemente no pueden mantener la mascarilla puesta?

Wen: Tengo una niña de 1 año y no la llevo en los vuelos. Mi hijo de casi 4 años usa bastante bien la mascarilla, y si tuviéramos un viaje corto, un vuelo de una hora, por ejemplo, me plantearía llevarlo. Pero no atravesaríamos el país ni haríamos un vuelo internacional en este momento.

Otras familias tomarán decisiones diferentes. Se trata de un momento intermedio en el que la gente tomará diferentes decisiones en función de su percepción del riesgo y de sus circunstancias individuales.

CNN: Vas a decir que no a los cruceros para las personas no vacunadas, también, ¿verdad?

Wen: Sí. Demos un paso atrás y veamos las características únicas de los cruceros. En la época anterior a la pandemia, la experiencia de un crucero implicaba que miles de personas estuvieran cerca unas de otras, con mucha mezcla, y durante periodos de tiempo prolongados.

Se comparten comidas, espectáculos, bebidas y bailes. El crucero hace paradas en el camino y, a menudo, los pasajeros desembarcan e interactúan con personas de otras regiones del país o del mundo. Puede que compren recuerdos, visiten atracciones o vayan a un bar, y luego vuelvan a bordo del barco para interactuar de nuevo.

Estos son algunos de los escenarios de mayor riesgo para la transmisión del covid-19. Lo vimos al principio de la pandemia, cuando se infectaron más de 800 personas a bordo de tres cruceros. Un brote en un solo crucero, el Diamond Princess, enfermó a más de 700 personas; nueve murieron.

Los estudios demuestran que la vacunación reduce drásticamente la posibilidad de contraer covid-19 y transmitirlo a otras personas. Incluso si alguien vacunado contrae el coronavirus, lo más probable es que tenga una carga viral mucho menor y no pueda infectar a muchos otros.

Si hay un crucero de solo personas vacunadas, la posibilidad de que se pongan en peligro unas a otras es baja. No es cero, podrían producirse infecciones entre personas totalmente vacunadas, pero la posibilidad de que se produzca un evento de superdifusión es mucho menor.

Sin embargo, si los que están a bordo no están vacunados y alguien acaba contrayendo covid-19, esa infección podría propagarse entre los no vacunados. También existe la posibilidad de que los vacunados corran el mismo riesgo, en particular los ancianos y los que tienen algún grado de inmunosupresión.

Conclusión: Si estás pensando en hacer un crucero y estás vacunado, elige un crucero que exija una prueba de vacunación. Si no estás vacunado, no vayas al crucero, por tu propia seguridad y la de los demás pasajeros.

CNN: ¿Qué pasa si los cruceros permiten que los niños y otras personas no vacunadas estén a bordo, siempre y cuando tengan una prueba negativa reciente? ¿Es eso suficiente?

Wen: Una prueba negativa es definitivamente mejor que nada, pero no sustituye la necesidad de la vacunación. Al fin y al cabo, la persona podría seguir albergando el virus, pero aún no ha sido detectado por la prueba, y aún podría infectarse durante el viaje.

Algunos cruceros permiten la entrada de personas no vacunadas, con limitaciones. Por ejemplo, se supone que deben seguir usando mascarillas en los lugares públicos, y se les podría restringir el acceso a ciertas horas de comedor o a zonas o actividades interiores. Sigo pensando que esto no es suficiente. Yo no llevaría a los niños no vacunados a un crucero ahora mismo.

CNN: Se habla mucho de las variantes, especialmente de la variante delta, que se ha convertido en la dominante en algunos países y es probable que se convierta en la dominante en los Estados Unidos. ¿Debe la preocupación por estas variantes influir en la decisión de viajar?

Wen: Para los vacunados, no. Las vacunas que tenemos en Estados Unidos son muy protectoras contra las variantes identificadas hasta ahora.

Las personas que están parcialmente vacunadas, que han recibido solo una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech o de la vacuna Moderna, deben preocuparse. Esto se debe a que una dosis solo proporciona un 33% de protección contra la variante delta. Y aquellos que no están vacunados deberían estar preocupados por esta variante que es más transmisible y posiblemente más mortal que las otras cepas de coronavirus.

CNN: Dado que se han levantado las restricciones de aforo en muchos lugares, ¿es realmente seguro comer en un restaurante abarrotado e ir a un concierto en interiores si se está vacunado?

Wen: Ninguna de estas actividades está exenta de riesgos. Si en alguno de estos lugares se exige una prueba de vacunación, eso reduce inmediatamente el riesgo de forma sustancial. Los conciertos en los que solo haya personas vacunadas serán mucho más seguros que de otro modo: piensa en el riesgo de exposición si estás codo a codo con docenas de fans no vacunados, sin mascarilla y muy emocionados gritando por horas.

Hay otros dos factores a tener en cuenta. En primer lugar, ¿cuál es la tasa de transmisión en la comunidad a la que vas? Algunas partes de EE.UU. tienen niveles de vacunación tan altos que el nivel de covid-19 es bastante bajo, pero otras partes están atravesando oleadas activas.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta cada circunstancia individual. Un restaurante con un poco de espacio entre las mesas y una buena ventilación será más seguro que un bar en el que solo se puede estar de pie y que es tan ruidoso que la gente tiene que gritar para oírse.