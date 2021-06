Un video tuiteado por el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade muestra al personal trabajando en el garaje del sótano de las Champlain Towers, el edificio que colapsó parcialmente en Surfside.

Mira aquí las imágenes que muestran el trabajo para encontrar a las personas que puedan encontrarse bajo los escombros.

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021