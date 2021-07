Bitcoin, dogecoin y ethereum de repente están teniendo otra gran semana

Salario en criptomonedas, un proyecto de ley en Argentina 0:30

Hong Kong (CNN Business) -- Las criptomonedas se recuperaron el lunes, solo una semana después de que se vieron afectadas por una gran venta masiva.

A las 4:45 a.m., hora de Miami del lunes, el bitcoin, el ethereum y el dogecoin se habían disparado un 10%, un 7,3% y un 11%, respectivamente, durante las últimas 24 horas, según los datos de CoinDesk.

El bitcoin subió a un máximo de seis semanas de casi US$ 38.133, mientras que el ethereum alcanzó los US$ 2.330. El dogecoin se cotizó por última vez a unos 20 centavos por moneda, lo que le otorga una capitalización de mercado de US$ 28.800 millones.

El aumento se produjo cuando los principales gigantes tecnológicos señalaron, o parecieron señalar, su apoyo a las monedas digitales, durante la semana pasada.

Por un lado, la especulación de que "Amazon puede estar preparándose para aceptar monedas digitales como pago" puede haber jugado un papel en el repunte, según Jeffrey Halley, analista de mercado sénior para Asia Pacífico en Oanda.

La conjetura fue motivada por una oferta de trabajo en el sitio web de Amazon para un "líder de producto de blockchain y moneda digital".

Según la descripción del puesto, que se informó ampliamente en varios medios de comunicación a fines de la semana pasada, se esperaría que el ejecutivo ayudara al equipo de pagos de Amazon a desarrollar "nuevas capacidades". La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Animado por Musk y Dorsey

Las monedas virtuales se han disparado durante la última semana después de los comentarios alcistas de los CEO de Tesla y Twitter, Elon Musk y Jack Dorsey, quienes han compartido cómo las han incorporado o planean incorporarlas a sus negocios.

Eso contrasta con una recesión de las criptomonedas, a principios de la semana pasada, ya que los inversores estaban preocupados por la variante delta del nuevo coronavirus. El bitcoin en ese momento cayó por debajo de los US$ 30.000.

Pero luego "Elon acudió al rescate", según Craig Erlam, analista de mercado sénior de Oanda.

El miércoles, Musk dijo en un evento con Dorsey que Tesla y SpaceX poseen bitcoins.

Musk ha revelado previamente que Tesla había comprado bitcoins, mientras que SpaceX ha afirmado que aceptaría dogecoin. El CEO también reveló, la semana pasada, que las únicas inversiones personales importantes que tenía fuera de sus empresas, Tesla y SpaceX, estaban en bitcoin, ethereum y dogecoin.

Musk, conocido por mover los mercados con sus tuits, también publicó un meme en Twitter durante el fin de semana, que decía: "dogecoin es dinero".

Musk ha sido franco sobre el tema, aunque sus mensajes sobre criptomonedas han sido mixtos. En los últimos meses, los precios de varias criptomonedas, incluidas las tres que posee Musk, se han disparado, en parte en respuesta a sus declaraciones y acciones en su fabricante de automóviles eléctricos y en otros lugares.

El dogecoin se desplomó en mayo después de que Musk apareció en "Saturday Night Live" y lo llamó "prisa". Ese mismo mes, Musk dijo que Tesla dejaría de aceptar bitcoins como pago debido a la gran cantidad de energía utilizada para extraerlo, lo que provocaría una caída del precio.

La semana pasada, sin embargo, Musk dijo que la compañía mantiene el bitcoin en sus libros y probablemente comenzará a aceptar pagos de la criptomoneda nuevamente cuando alrededor de la mitad de la energía utilizada para extraer el bitcoin provenga de fuentes limpias, como la energía solar y eólica.

"Las criptomonedas recibieron una mano amiga de su viejo amigo Elon Musk... y no podría haber llegado en un mejor momento", escribió Erlam en una nota, durante el fin de semana. "La perspectiva a corto plazo se ve un poco más brillante para las criptomonedas".

Dorsey, mientras tanto, les dijo a los inversores y analistas, la semana pasada, que el bitcoin podría convertirse en una parte importante de la estrategia de Twitter en el futuro.

"Hay tres tendencias relevantes para Twitter y ustedes, nuestros accionistas: inteligencia artificial, descentralización e Internet finalmente teniendo acceso a una moneda nativa global en bitcoin", dijo Dorsey en una llamada de ganancias el jueves pasado. "Tenemos la intención de liderar el camino en cada uno".

Dorsey, cuya otra compañía, Square, compró millones de dólares en bitcoins y comenzó una iniciativa para desarrolladores de criptomonedas, agregó que cuando se trataba del concepto de que "Internet tiene moneda nativa... bitcoin probablemente sea la mejor".

"Creo que eso es en lo que realmente deberíamos enfocarnos. Si Internet tiene una moneda nativa, una moneda global, podemos movernos mucho más rápido con productos como superseguidores, comercio, suscripción, tarro de propinas, y podemos alcanzar cada persona en el planeta por eso en lugar de bajar [un]... enfoque de mercado por mercado", dijo, y señaló que otras redes sociales, como Facebook, también han dado el brinco.

"Creo que esto es una gran parte de nuestro futuro", declaró. "Hay una necesidad obvia de esto y un aprecio por ello".

Clare Duffy contribuyó a este informe.