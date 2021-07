¿Qué revelan notas manuscritas sobre presiones de Trump? 1:21

(CNN) -- El expresidente Donald Trump presionó al entonces secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para que declarara que las elecciones habían sido corruptas en un intento de ayudar a los congresistas republicanos a tratar de anular el resultado electoral, según las notas de una llamada que Trump mantuvo en diciembre de 2020 con Rosen y el subsecretario de Justicia en funciones, Richard Donoghue.Durante la llamada del 27 de diciembre de 2020, Trump presionó a Rosen y a Donoghue para que declararan falsamente que las elecciones eran "ilegales" y "corruptas", incluso después de que el Departamento de Justicia no hubiera descubierto pruebas de un fraude electoral generalizado.

"Solo digan que la elección fue corrupta + déjenme el resto a mí y a los congresistas republicanos", dijo Trump en la llamada, según las notas de Donoghue.

Las notas realizadas por Donoghue fueron facilitadas a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a partir de la llamada que Trump mantuvo con Rosen y Donoghue, que asumieron los principales cargos del Departamento de Justicia en las últimas semanas de la presidencia de Trump tras la dimisión del exsecretario de Justicia William Barr.

Las notas son la prueba más reciente de los esfuerzos de Trump por presionar al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para que apoyara sus falsas afirmaciones de fraude electoral mientras intentaba anular su derrota de noviembre ante Joe Biden. Esos esfuerzos son ahora objeto de un nuevo comité selecto de la Cámara de Representantes que está investigando el ataque del 6 de enero en el Capitolio llevado a cabo por partidarios de Trump para tratar de detener la certificación de la victoria electoral de Biden, además de la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre las afirmaciones infundadas de fraude electoral de Trump.

"Estas notas manuscritas muestran que el presidente Trump instruyó directamente a la principal agencia judicial de nuestra nación para que tomara medidas para anular una elección libre y justa en los últimos días de su presidencia", dijo la presidenta de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Carolyn Maloney, en un comunicado.

Posible testimonio

La sugerencia de Trump de que él y los legisladores republicanos podrían intervenir en el resultado de las elecciones es la evidencia más reciente de que Trump creía que podía anular las elecciones a través de la certificación del Congreso de los resultados del Colegio Electoral el 6 de enero, en la que los aliados de Trump intentaron anular los resultados electorales de varios estados.

Trump también presionó al entonces vicepresidente Mike Pence para que ignorara la Constitución e impidiera la certificación, criticando a Pence en Twitter al mismo tiempo que los alborotadores habían obligado al vicepresidente y a los legisladores a evacuar las cámaras de la Cámara de Representantes y del Senado.

Tanto Rosen como Donoghue podrían acabar testificando ante el Congreso sobre sus interacciones con Trump después de las elecciones, después de que el Departamento de Justicia dijera esta semana a los Comités de Supervisión de la Cámara de Representantes y Judicial del Senado que no hacía valer el privilegio ejecutivo sobre las comunicaciones de los funcionarios del DOJ con Trump del 6 de enero.

Esa orientación también podría aplicarse al comité selecto, que ha estado en contacto con Rosen, según una fuente familiarizada con las discusiones.

Los documentos fueron reportados por primera vez por The New York Times.

'Puede que ustedes no sigan Internet como yo'

Las notas de Donoghue muestran cómo Trump siguió impulsando afirmaciones falsas de fraude electoral en varios estados. Trump dijo que "la gente está enojada" y culpando al Departamento de Justicia por la inacción, sugiriendo "culpo al DOJ + por la inacción".

"Tenemos la obligación de decirle a la gente que estas fueron unas elecciones ilegales y corruptas", dijo Trump, según las notas.

Rosen y Donoghue se defendieron diciendo a Trump: "Estamos haciendo nuestro trabajo. Gran parte de la información que está recibiendo es falsa", según las notas de Donoghue. Las notas incluían una referencia a la falsa afirmación de Trump de que la tasa de error en el recuento de votos en Michigan era del 68%, cuando en realidad era del 0,0063%, es decir, uno de cada 15.000.

"Puede que ustedes no sigan Internet como yo", dijo Trump, según las notas.

En otro momento, según las notas de Donoghue, Rosen le dijo a Trump que entendiera que el Departamento de Justicia "no puede y no va a chasquear los dedos + cambiar el resultado de las elecciones", añadiendo que "no funciona así".

Trump lanzó la posibilidad de despedir a más funcionarios del Departamento de Justicia

Trump sugirió durante la llamada que podría reemplazar a Rosen con el entonces subsecretario de Justicia, Jeffrey Clark, quien supuestamente había instado a Trump a nombrarlo secretario de Justicia en funciones en lugar de Rosen.

"La gente me dice que Jeff Clark es genial, que debería ponerlo", dijo Trump, según las notas de Rosen. "La gente quiere que reemplace la dirección del DOJ".

Clark había presionado a Trump para que destituyera a Rosen y utilizara el Departamento de Justicia para tratar de deshacer los resultados electorales de Georgia, según un informe del diario The New York Times. El exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, pidió a Rosen que Clark investigara los supuestos problemas con las firmas en Georgia, según los correos electrónicos publicados el mes pasado, antes de una reunión en el Despacho Oval el 3 de enero en la que Trump escuchó directamente a Clark y a Rosen antes de elegir finalmente no destituir a Rosen.