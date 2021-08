Afganistán, minuto a minuto: los talibanes aplastan a quienes se les oponen

Niloofar Rahmani, la primera mujer piloto de ala fija de la Fuerza Aérea de Afganistán, dice que le cuesta creer que los talibanes van a cambiar el maltrato a las mujeres, sobre todo porque recuerda que creció bajo su gobierno cuando era niña.

"Como mujer afgana, definitivamente fui una niña, y viví esa vida, bajo ese gobierno", dijo sobre el primer gobierno de los talibanes que terminó tras la invasión de Estados Unidos en 2001. "Vi a mi propia madre ser golpeada por los talibanes".

"Para una niña, ese recuerdo nunca se irá", continuó. "Todavía cierro los ojos, sobre todo ahora que están creando su propio gobierno en Afganistán, simplemente me arrebata todo. Me llena el corazón de dolor".

Rahmani continuó diciendo que le "cuesta creer" que cambiarán el trato que dan a las mujeres, a pesar de la promesa de los talibanes de formar un "gobierno islámico inclusivo".

"No tiene sentido para mí que la gente, que el gobierno, que ya demostró cómo era en el pasado, ¿cómo puede cambiar de esa manera? ¿Cómo es eso posible?", cuestionó.

