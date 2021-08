Los talibanes ya no están solos, dice cineasta chileno 0:45

(CNN) -- Los talibanes no están a favor de permitir que los afganos abandonen Afganistán, dijo este martes el portavoz talibán Zabiullah Mujahid durante una conferencia de prensa cuando se le preguntó sobre la fecha límite del 31 de agosto.

"No vamos a permitir que los afganos se vayan, y ni siquiera estamos contentos con ello", dijo Mujahid.

Mujahid dijo que los talibanes no aceptarán una prórroga del plazo de evacuación, y afirmó que "mi mensaje a los estadounidenses es que saquen a todos sus ciudadanos antes del 31".

"Debo recordarles que permanecer más allá del 31 de agosto va a ser una decisión unilateral de los estadounidenses y en contra del acuerdo", dijo Mujahid.

"Deben evacuar a todas sus fuerzas, a todos sus contratistas antes de esa fecha", añadió.

Preguntado sobre si es cierto que los talibanes están realizando registros selectivos en las casas de las provincias, Mujahid dijo: "Puedo decirles con confianza, puedo asegurarles que nadie va a ser perseguido o investigado en ninguna parte del país [como] en el pasado".

"Me gustaría asegurar a todos mis compatriotas, hombres y mujeres, que nadie va a ser procesado, nadie va a ser perseguido porque ha habido una amnistía general. Nos hemos olvidado de todo, no vamos a responsabilizar a nadie del pasado. Por la paz, la seguridad y la prosperidad, no vamos a hacerlo".