ANÁLISIS | Rand Paul tiene una teoría 'muy' loca sobre la ivermectina

Dr. Huerta: La ivermectina da falsa seguridad a la gente 1:33

(CNN) -- Rand Paul es oftalmólogo de formación. Especialidad que tiene que ver con los ojos. No con las enfermedades infecciosas.

Ese hecho no ha impedido que Paul desafíe repetidamente al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en las audiencias del Congreso. O de cuestionar abiertamente la eficacia del uso de mascarillas. O plantear preguntas sobre la vacuna de covid-19.

¿Lo más reciente de Paul? Él insiste en que la ivermectina, un medicamento que se usa en raras ocasiones en humanos para tratar enfermedades que incluyen los parásitos intestinales y los piojos, no se está estudiando como un posible tratamiento para los pacientes con coronavirus a causa de la política.

"El odio por Trump trastornó tanto a esta gente, que no están dispuestos a estudiarla objetivamente", dijo Paul a un grupo en el norte de Kentucky, a fines de la semana pasada. "Así que alguien como yo que está en el medio, no puedo decirles porque no estudiarán la ivermectina. No estudiarán la hidroxicloroquina sin la mancha de su odio por Donald Trump".

Para ser claros: Paul NO ESTÁ en el "medio" cuando se trata del uso de ivermectina. Él está MUY en el extremo del espectro de la teoría de la conspiración.

Empecemos aquí: La ivermectina ha atraído los titulares nacionales últimamente porque algunos funcionarios electos (como el senador Ron Johnson, de Wisconsin), así como algunos presentadores de Fox News, la han promovido como una posible forma de disminuir los efectos y la gravedad del covid- 19.

Esa desinformación ha provocado un aumento de personas que intentan hacerse con el medicamento. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) enviaron un aviso de salud, el jueves, advirtiendo a los médicos y al público sobre el "rápido aumento" de las recetas del fármaco antiparasitario.

La carrera por la ivermectina ha sido tan frenética que algunas personas están recurriendo a tomar la forma animal del medicamento, que se prescribe a vacas y caballos con gusanos. En Mississippi, el 70% de las llamadas recientes al centro de control de intoxicaciones del estado fueron sobre la ingestión de formulaciones de ivermectina destinadas a animales y compradas en centros de suministro de ganado. Las llamadas al centro de control de intoxicaciones de Alabama con respecto a la ivermectina se han más que duplicado últimamente.

Las cosas se pusieron tan mal que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) tuiteó sobre el uso de ivermectina: "No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, todos. Basta". En el artículo vinculado en el tuit, la FDA señala que "la ivermectina no es un antiviral (un medicamento para tratar virus)" y que "nunca debes usar medicamentos destinados a animales en ti mismo. Las preparaciones de ivermectina para animales son muy diferentes de las aprobadas para humanos".

(Nota al pie: Parecen cosas que la FDA no debería tener que decir. Pero...)

¿Por qué los partidarios se convencieron de que, contrariamente a la ciencia, la ivermectina es un tratamiento eficaz para el covid-19? Por un estudio que ahora ha sido desacreditado. Como escribió Nature recientemente:

"A lo largo de la pandemia, el medicamento antiparasitario ivermectina ha atraído mucha atención, particularmente en América Latina, como una forma potencial de tratar el covid-19. Pero los científicos dicen que las recientes e impactantes revelaciones de fallas generalizadas en los datos de un estudio preimpreso, que informa que el medicamento reduce en gran medida las muertes por covid-19, entorpecen la promesa de la ivermectina y resaltan los desafíos de investigar la eficacia de los medicamentos durante una pandemia...".

"... El documento resumió los resultados de un ensayo clínico que parecían mostrar que la ivermectina puede reducir las tasas de muerte por covid-19 en más del 90%, uno de los estudios más grandes sobre la capacidad del fármaco para tratar el covid-19 hasta la fecha. Pero, el 14 de julio, después de que los detectives en Internet expresaran su preocupación por el plagio y la manipulación de datos, el servidor de preimpresión Research Square retiró el artículo debido a 'preocupaciones éticas'."

Luego está esto: Una revisión reciente de 14 estudios sobre la ivermectina produjeron cero evidencia de que el fármaco es un medio eficaz para tratar el covid-19. Como escribieron los autores del estudio:

"Con base en la evidencia actual de certeza baja a muy baja, no estamos seguros de la eficacia y seguridad de la ivermectina utilizada para tratar o prevenir el covid-19. Los estudios completados son pequeños y pocos se consideran de alta calidad. Se están realizando varios estudios que pueden producir respuestas más claras en las actualizaciones de las revisiones. En general, la evidencia confiable disponible no respalda el uso de ivermectina para el tratamiento o la prevención del covid-19 fuera de los ensayos aleatorios bien diseñados".

Por lo tanto, hubo al menos 14 estudios sobre la eficacia de la ivermectina para tratar el coronavirus. Lo que no se parece a lo que ha sostenido Rand Paul de que nadie está dispuesto a hacer estudios sobre el medicamento porque odian a Donald Trump.

El problema de Paul no es que la ivermectina esté siendo ignorada como un tratamiento potencial para los pacientes con covid-19. Es que los datos, que dejan en claro que no hay ningún beneficio (al menos hasta la fecha) de usar el medicamento, no concuerdan con lo que su base quiere creer. Lo cual es su problema, no el nuestro.