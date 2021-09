Esta madre ruega para que su hija sobreviva al covid-19 3:08

(CNN) -- Una adolescente de Florida que pasó 11 días con un ventilador después de contraer covid-19 tiene un mensaje para sus compañeros y otras personas.

"Mi mensaje, técnicamente es: si eres elegible para recibir la vacuna, por favor hazlo", dijo Paulina Velasquez a CNN desde su casa en Coral Springs, Florida. "Planeo vacunarme tan pronto como mi médico nos avise cuándo puedo".

Paulina, de 15 años, tenía la intención de vacunarse a principios de este verano. Pero luego se constipó y vinieron los dolores de cabeza. Perdió el sentido del gusto y el olfato. Respirar se volvió difícil.

El 11 de julio Paulina dio positivo por covid-19. Menos de una semana después, la saludable y enérgica estudiante de segundo año de la escuela secundaria estaba en la sala de emergencias de un hospital de Fort Lauderdale luchando por respirar normalmente.

Fue muy aterrador, dijo.

Debido a que sus niveles de oxígeno eran bajos, los médicos la pusieron inmediatamente con un ventilador.

"Ese fue el momento más aterrador cuando me lo dijeron porque no sabía qué esperar", dijo Agnes Velasquez. Al principio, no quería que su hija tuviera un ventilador, pero le dijeron que la condición de su hija podría empeorar.

Luego le dijo al personal médico: "Simplemente haga lo que pueda para salvar la vida de mi hija".

Paulina también tenía neumonía y fue puesta en un coma inducido médicamente. Su madre tomó la decisión de quedarse en la habitación de su hija, de donde, le dijeron, no podía salir.

Agnes Velasquez le dijo a CNN el mes pasado que todos los días le decía a su hija: "Lucha por tu vida".

El médico de Paulina, el Dr. Venu Devabhaktuni, director médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica de Broward Health, dijo que la situación de la adolescente fue "impredecible" mientras estuvo con el ventilador.

"Las cosas podrían haber ido mal rápidamente, pero se recuperó porque es una niña joven y saludable. Eso creo que estuvo a favor de su recuperación", dijo Devabhaktuni.

Después de casi un mes, Paulina estaba lo suficientemente bien como para irse a casa.

Ahora hace fisioterapia para fortalecerse. Sus brazos y piernas aún están débiles, pero ya puede caminar por sí misma.

También tiene que trabajar para volver a aprender a levantar y sujetar cosas.

Paulina dijo que mejora todos los días y que quiere que otros eviten una experiencia similar.

"Es un virus muy serio. Este virus no elige a quién infectar", dijo, en sus palabras dirigidas a los no vacunados. "Podría golpearte tan fuerte como a mí. Y no quiero que nadie pase por lo que yo pasé".

Los médicos dicen que cuando Paulina esté lo suficientemente fuerte, podrá vacunarse.