A 20 años del 11S: así fue la mañana de terror 6:25

(CNN) -- En ese espantoso día, el 11 de septiembre de 2001, nunca vi lo que sucedió en tiempo real. Estaba en una asignación en África Occidental, en medio de la guerra civil de Sierra Leona. Pero recuerdo vívidamente mientras entrevistaba a las víctimas del ejército guerrillero del Frente Revolucionario Unido —sus labios, orejas, extremidades machacadas, sus historias demasiado horribles para imaginarse— que algo grande sucedía en el otro lado del mundo.

No teníamos comodidades como alertas de redes sociales o incluso una conexión de teléfono móvil adecuada. Pero mi productor con sede en Londres estaba tratando desesperadamente de comunicarse con nosotros, con la primera noticia de que un avión —tal vez un pequeño avión de hélice, tal vez un accidente— había golpeado el World Trade Center en Nueva York. Y que debería estar preparada para volver a desplegarme de inmediato.

Es más fácil decirlo que hacerlo en un lugar sin un aeropuerto en funcionamiento, sin vuelos programados, sin televisión en vivo para monitorear los eventos. Finalmente alquilamos un pequeño avión y llegamos primero al aeropuerto de Costa de Marfil. Allí, el horror total ahora era evidente al ver en las pantallas gigantes lo que transmitía CNN en vivo.

Incluso el macabro cerebro Osama bin Laden no había esperado del todo esta cantidad de disrupción global; ni siquiera esperaba que cayeran las Torres Gemelas. En el infame video descubierto por las fuerzas estadounidenses después de expulsarlo de Afganistán, se había basado en su experiencia en ingeniería, con gestos con las manos, para explicar por qué pensaba que solo los pisos sobre el impacto de los aviones se derretirían y se derrumbarían.

Entonces, ¿cuál es la línea recta que veo dibujada desde allí hasta aquí? Como han preguntado otros, ¿fue el 11 de septiembre un día, un momento o todo un cambio que definió la era en la comprensión y visión de Estados Unidos de sí mismo en el país y en el extranjero? ¿La respuesta al 11 de septiembre causó tanto daño como el ataque en sí?

He llegado a la conclusión de que la respuesta es sí. Mi propia pregunta es si 20 años de esto se pueden recalibrar, o si el ataque de Bin Laden fue en realidad el comienzo del fin del imperio estadounidense.

publicidad

El 15 de agosto, cuando los talibanes entraron en Kabul, mientras Afganistán caía y los volvía a poner al mando, no pude evitar tener este vívido flashback: por segunda vez en 32 años, un grupo de insurgentes afganos misóginos y antidemocráticos habían derrotado una superpotencia. El 15 de agosto fue Estados Unidos. En 1989, fue la Unión Soviética y su ocupación de 10 años.

Me trajo de regreso a abril de 1996, cuando comencé a cubrir Afganistán y la toma total por parte de los talibanes.

Lo que aprendí sobre los talibanes informa todo lo que predije para su gobierno ahora. El funcionario talibán al que entrevisté una vez tomó la capital unos meses más tarde, en noviembre de 1996 —Mohammad Abbas Stanekzai— es hoy su viceministro de Relaciones Exteriores, como lo era entonces. Le pregunté, por supuesto, sobre los derechos de las mujeres, y me dio las mismas vagas no promesas que le está dando al mundo ahora.

Afganas no formarán parte del gobierno, según talibanes 0:50

¿Por qué es esto relevante hoy? Bueno, por razones básicas de derechos humanos, pero también para enfatizar de una vez por todas quién participará en esto a largo plazo.

Como incluso exoficiales militares estadounidenses admiten hoy, los talibanes han estado jugando a largo plazo desde que Estados Unidos los derrotó después del 11 de septiembre. Algunos estadounidenses están dispuestos a reconocer que los talibanes han utilizado los últimos 20 años para elaborar estrategias, esperar y actuar. Estados Unidos, no tanto. Como dijo a CNN el inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, John Sopko, Estados Unidos no ha librado una guerra de 20 años en Afganistán, sino 20 guerras de un año.

Me doy cuenta de eso ahora, cuando miro hacia atrás en las decisiones a corto plazo y las costosas, difíciles y apenas exitosas intervenciones de Estados Unidos en todo el mundo, que en conjunto, desde el 11S, han contribuido al agotamiento y al aislacionismo de hoy en casa, y al cinismo y la ira crecientes sobre el papel de Estados Unidos como una fuerza para el bien en el exterior.

¿Una tercera alternativa?

La retirada fallida en Afganistán del presidente Joe Biden no invalida lo que dijo sobre no intentar rehacer a otros países a la imagen de Estados Unidos. Pero, ¿quién le pidió a Estados Unidos que hiciera eso de todos modos? Es una misión falsa predispuesta al fracaso, se convierte en el inevitable perro de paja en medio de la derrota y lleva a la falsa conclusión de que, por lo tanto, Estados Unidos debería hacer las maletas e irse a casa, con sus tropas y sus ideales bajo llave.

Es una doctrina binaria de todo o nada. ¿Seguro que hay una tercera vía? En mi tiempo a solas, he sido testigo de intervenciones humanitarias exitosas lideradas por Estados Unidos. Después de mantenerse al margen de la limpieza étnica que desgarró a Bosnia y Europa durante la década de 1990, finalmente el genocidio emergente fue demasiado para que Estados Unidos lo ignorara, e intervino para detenerlo, y luego hizo el arduo trabajo diplomático de paz, con los Acuerdos de Dayton en 1995. Es imperfecto y hoy los nacionalistas lo ponen en peligro, pero ha mantenido la paz sin una ocupación permanente de Estados Unidos o de la OTAN, o un intento de recrear Estados Unidos en los Balcanes.

Unos años más tarde, Estados Unidos y una coalición dispuesta intervinieron para prevenir un genocidio similar en Kosovo. Nuevamente, imperfecto, pero desde 1999 Kosovo ha sido independiente y un aliado confiable de Estados Unidos.

Unos años más tarde, el primer ministro británico Tony Blair ordenó una intervención para poner fin a la brutal guerra civil en Sierra Leona, que ahora está en paz en esa parte de África Occidental. No hubo ningún intento de rehacer ninguna de estas naciones "a nuestra imagen".

Por el contrario, en diciembre de 1992 fui testigo de la intervención humanitaria del presidente George H. W. Bush en Somalia para detener una hambruna devastadora en medio de una guerra civil en curso. Funcionó de manera brillante para acabar con la hambruna. Sin embargo, no era necesario estar allí para saber por qué se descarriló. Es tan claro como el día para cualquiera que haya leído el libro o visto la película "Black Hawk Down". El avance de la misión se hizo cargo y Estados Unidos pasó de poner fin a la hambruna a tratar de erradicar a los radicales. Terminó en desastre.

Un caso grave de inseguridad en política exterior apareció a continuación en Ruanda en 1994. Quemado, humillado y simplemente ignorante e inhumano, el gobierno de Clinton en realidad encabezó un esfuerzo de la ONU para no intervenir. El genocidio mató de 800.000 a un millón de personas en solo tres meses. El expresidente Bill Clinton se ha disculpado repetidamente.

No ha habido tales reconocimientos o disculpas por parte de los presidentes y primeros ministros que diseñaron las políticas posteriores al 11 de septiembre que han dominado los últimos 20 años.

Convenientemente nombrada "la guerra contra el terrorismo", es que se dio carta blanca a las misiones interminables y al envió de la política estadounidense a la obscuridad para surgir en la prisión de la Bahía de Guantánamo, donde 39 sospechosos siguen detenidos sin juicio porque los "interrogatorios" anteriores fueron de hecho tortura, algo que es inadmisible en los tribunales estadounidenses. Condujo a "sitios clandestinos" en todo el mundo donde los valores estadounidenses murieron en medio de la lluvia de palizas, humillaciones sexuales, ataques de animales y ahogamientos.

Estableció una división duradera entre el mundo musulmán y el no musulmán, así como una vigilancia electrónica interminable de la gente común.

A 20 años del 11S: así fue la mañana de terror 6:25

Manteniendo los valores mundiales

La exmiembro del personal de política de defensa, Kori Schake, estuvo en el Pentágono el 11 de septiembre. Esta semana me habló de los temores reales de ese día y reconoció que habían llevado a errores graves, especialmente al trasladar a los vengadores estadounidenses de donde estaban, legítimamente, en Afganistán, a donde terminaron ilegítimamente... en Iraq.

Ahora es directora de estudios de política exterior y de defensa en el American Enterprise Institute (AEI), que incubó la "confianza intelectual" para la guerra de 2003 en Iraq que George W. Bush y sus neoconservadores querían con tanto fervor. Ahora, afirma, existe una oportunidad incluso en AEI para ayudar a encontrar esa tercera vía: ni una intervención militar reactiva, ni una retirada instintiva, sino algo intermedio, basado en mantener el conjunto de valores mundiales que Estados Unidos construyó a partir de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, de las cenizas del 11 de septiembre, necesitamos a un George Marshall —ese erudito, soldado y estadista único— que nos vuelva a familiarizar con el plan para que Estados Unidos vuelva a comprometerse con el mundo y, especialmente, defienda una democracia fuerte.

Es algo de lo que un Estados Unidos exhausto podría estar orgulloso, y una versión actualizada no solo es necesaria, es indispensable. Porque, ¿realmente queremos cerrar el círculo en todas partes, como lo hemos hecho ahora en Afganistán? Allí, una nación ha sido devuelta a las fuerzas terroristas que Occidente fue a derrotar en primer lugar. ¿Queremos potenciar aún más el autoritarismo global cediendo la competencia de ideas a Beijing o Moscú? No lo creo, pero nos arriesgamos a dejar que suceda.

Sé que muchos estadounidenses pueden haber tenido suficiente de ser la nación excepcional que se describe a sí misma, pero a finales de los años 90 estaba perfeccionando mi experiencia como periodista en la era de Estados Unidos, la "nación indispensable". Entonces lo creí, y aunque mi confianza se ha visto seriamente afectada después del 11 de septiembre, creo que es posible restaurar esa imagen con un poco de trabajo y pensamiento serio. Porque incluso en Afganistán se hizo mucho bien. Y a pesar de las afirmaciones de Biden, decenas de miles de afganos lucharon y murieron para proteger estos logros.

Y los periodistas tenemos un papel importante que desempeñar. Nos costó mucho cubrir el Afganistán de los talibanes a finales de los noventa. Pero informamos los hechos y la verdad allí en ese momento, para que podamos ver con nuestros propios ojos que la historia se repite.

Como creyente en los ideales globales perdurables y los valores que Estados Unidos siempre ha promovido y defendido, continuaré haciéndolo con mi cobertura. Comienza con todos nosotros defendiendo consciente y enérgicamente los principios básicos de la verdad y los hechos. Como dijo el difunto senador Daniel Moynihan en los años 80, "todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos".

Consciente en mi actual estado de ánimo contemplativo de que nuestra mayor amenaza existencial ahora es la catástrofe climática, me comprometo de nuevo con el mantra al que llegué mientras cubría el genocidio en Bosnia: tenemos que ser sinceros, no neutrales. No todos los lados son iguales y no nos corresponde a nosotros crear una falsa equivalencia. Hay un poder especial en saberlo y practicarlo.

¿Cómo se manejaba un secuestro aéreo antes del 11 septiembre de 2001?