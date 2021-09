Los 5 smartphones más potentes del mercado hoy 0:46

(CNN Español) -- Apple presentó este martes su nueva línea de productos durante el evento de otoño boreal "California Streaming", en el que además de revelar un nuevo Apple Watch Series 7, así como un nuevo iPad y iPad mini, presentó su nueva línea del iPhone 13 compuesta por el iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max

El iPhone 13 de 6,1 pulgadas y el iPhone mini de 5,4 pulgadas cuentan con una pantalla Super Retina XDR con un acabado de cerámica que promete ser más resistente, un chip 5G actualizado y una opción llamada Modo Cine, que es como la popular función del modo Retrato, pero para videos.

La nueva línea iPhone cuenta con el chip A15 Bionic y baterías de mayor duración. Apple dijo que el iPhone 13 durará 2,5 horas más que el iPhone 12 y el iPhone 13 mini durará 1,5 horas más con una sola carga.

En cuanto a sus cámaras, tanto el iPhone 13 como el iPhone 13 mini cuentan con importantes innovaciones, incluyendo el sistema de cámara dual con una nueva cámara panorámica con pixeles más grandes y estabilización óptica de imagen. Apple indicó que esta tecnología es "capaz de recolectar un 47% más de luz para obtener menos ruido y resultados más brillantes". Apple también añadió una cámara ultra gran angular del iPhone 13 que captura más detalles en las zonas más oscuras, así como nuevos estilos fotográficos y más opciones para la cámara frontal TrueDepth.

Para los aficionados del video, el Modo Cine crea automáticamente efectos de profundidad y cambios de enfoque.

publicidad

Por su parte, el iPhone 13 Pro de 6,1 pulgadas y el iPhone 13 Pro Max de 6,7 pulgadas —que también integran el mismo chip A15 Bionic— cuentan con una CPU de cinco núcleos, que promete gráficos un 50% más rápidos que deberían atraer a muchos jugadores. Los dispositivos Pro también cuentan con una pantalla brillante Super Retina XDR con una frecuencia de actualización más rápida.

El sistema de la cámara también obtuvo una actualización sólida, ya que incluyen un nuevo teleobjetivo de 77 mm con zoom óptico de 3 veces, así como nuevas cámaras gran angular y ultra gran angular.

A continuación te decimos los precios y disponibilidad de cada modelo del iPhone 13:

¿Cuánto cuesta el iPhone 13?

El iPhone 13 Mini es el modelo más pequeño y es el más accesible. Estos son sus precios, según su capacidad de almacenamiento:

128 GB: US$ 699

256 GB: US$ 799

512 GB: US$ 999

El iPhone 13 es el modelo base de Apple con una pantalla de 6,1 pulgadas. Estos son sus precios, según su capacidad de almacenamiento:

128GB: US$ 799

256GB: US$ 899

512GB: US$ 1.099

El iPhone 13 Pro, tiene una pantalla de tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y un sistema de cámaras de alta calidad. Estos son sus precios, según su capacidad de almacenamiento:

128GB: US$ 999

256GB: US$ 1.099

512GB: US$ 1.299

Por último, el iPhone 13 Pro Max es el teléfono más poderoso de Apple con una pantalla de 6,7 pulgadas. Estos son sus precios, según su capacidad de almacenamiento:

128GB: US$ 1.099

256GB: US$ 1.199

512GB: US$ 1.399

1TB: US$ 1.599

¿Cuáles son las opciones de color para cada modelo?

iPhone 13 Mini: rosa, azul, azul medianoche, blanco estelar y rojo

iPhone 13: rosa, azul, azul medianoche, blanco estelar y rojo

iPhone 13 Pro: azul sierra, plata, oro y grafito

iPhone 13 Pro Max: azul sierra, plata, oro y grafito

¿Cuándo se puede comprar el iPhone 13?

La preventa de todos los modelos del nuevo iPhone, desde el 13 mini hasta el 13 Pro Max, arrancará a las 8:00 am (hora de Miami) del 17 de septiembre y los teléfonos estarán disponible a partir del 24 de septiembre.

Apple frena una falla de seguridad en el iPhone 0:53

Samantha Kelly, Rishi Iyengar y Clare Duffy de CNN contribuyeron a este reporte.