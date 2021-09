Las 5 cosas que debes saber este 14 de septiembre: California define el futuro del gobernador Gavin Newsom

Un hospital de Nueva York suspenderá partos tras la renuncia de médicos que se oponen al mandato de vacunación. Gobierno de Biden empezará a recibir solicitudes para el Programa de menores centroamericanos. Llega el esperado evento de Apple. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

California define el futuro del gobernador Gavin Newsom

Llegó el día: los votantes de California van a las urnas este martes para decidir si el gobernador demócrata Gavin Newsom continúa o no en el cargo. ¿Pueden los republicanos quedarse con este bastión demócrata? Chris Cillizza explica lo que sucede en esta particular elección. También, los testimonios de algunos latinos que prefieren que Newsom —para quien el voto hispano fue clave en 2018— sea removido de su cargo.

Hospital de Nueva York suspenderá partos tras renuncia de no vacunados

Un hospital en el norte del estado de Nueva York está "pausando" los partos de bebés a partir del 24 de septiembre debido a la cantidad de renuncias de empleados de la unidad de maternidad por los requisitos de vacunación contra el covid-19 del estado, dijeron funcionarios de salud.

Así ataca el covid-19 a no vacunados completamente 5:10

Empezarán a recibir solicitudes para el Programa de menores centroamericanos

El Gobierno de Biden empezará a recibir esta semana solicitudes de los padres que deseen traer a sus hijos de Guatemala, Honduras y El Salvador a Estados Unidos, según funcionarios de la administración. El anuncio se basa en una decisión anterior de la administración de ampliar la elegibilidad en el marco del Programa de menores centroamericanos, que ofrece a ciertos niños en riesgo de la región la oportunidad de reasentarse en Estados Unidos.

El plan de EE.UU. para enfrentar inmigración irregular 2:53

Trump está mostrando cuán divisiva sería una nueva carrera por la Casa Blanca

Solo Donald Trump sabe si se postulará para la Casa Blanca en 2024. Pero ya está claro cómo se vería una campaña suya. Se basaría en una mentira de que fue engañado para dejar el cargo y politizaría y monetizaría sin descanso las divisiones ideológicas, sociales y raciales de Estados Unidos. Análisis de Stephen Collinson.

Facebook la sancionó, pero aún sigue compartiendo información falsa 6:12

Nicholas tocó tierra en Texas

Tras tocar tierra la madrugada del martes al suroeste de Sargent Beach, Texas, como huracán de categoría 1, Nicholas se ha debilitado. Alertas y advertencias de tormenta tropical siguen vigentes en el estado. El lunes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una declaración de emergencia y advirtió a los residentes que estén preparados para el próximo "evento sustancial de agua". Sigue el recorrido de Nicholas aquí.

A la hora del café

Lo que podemos esperar del evento Apple donde se lanzará el iPhone 13

Una batería de iPhone más grande que dura más. Un sistema de cámara de forma diagonal. Y un terabyte de almacenamiento. Estos son algunos de los últimos rumores sobre lo que Apple puede anunciar durante el evento de este martes, donde se espera que la empresa revele la última línea de iPhone.

Los 5 smartphones más potentes del mercado hoy 0:46

Los CDC añaden más islas a la lista de destinos de riesgo "muy alto" por covid-19

Islas desde el mar Caribe hasta el océano Índico se unieron a un puñado de países de Europa del Este que se encuentran entre los lugares más recientes considerados de "muy alto" riesgo para viajar según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.

No vacunados de EE.UU. no podrán entrar a Francia 0:36

Niveles más altos de estrés aumentan la presión arterial y el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según estudio

¿Circula sin cesar el estrés por tus venas? Incluso si tu presión arterial es normal en este momento, los altos niveles de estrés pueden ponerte en riesgo de desarrollar hipertensión en la próxima década, según un nuevo estudio.

Aumenta el estrés y depresión por covid-19 1:22

Ain Dubai: cómo se construyó la rueda de observación más grande del mundo

Ain Dubai, la gigantesca rueda de observación que lleva más de seis años en construcción en la urbanización Bluewaters Island de la ciudad, se inaugurará el 21 de octubre, convirtiéndose así en la mayor “rueda de observación” del mundo. Y no solo venció a la competencia: la dejó muy atrás.

¿Te tirarías a esta piscina de 60 metros de profundidad? 1:14

La inspiración de Elvis Costello para reimaginar uno de sus clásicos álbumes, "This Year's Model", en español

Elvis Costello no habla español, pero eso no lo detuvo al proponerle a uno de sus productores, el argentino Sebastián Krys, adaptar uno de sus discos más icónicos, "This Year's Model", al idioma de Cervantes. En Zona Pop, todos los detalles del resultado.

La cifra del día

US$ 1.300

Esto es lo que le pagará una empresa financiera a una persona para que vea 13 películas de terror en octubre, en un esfuerzo por averiguar si el tamaño del presupuesto de una película influye en su impacto. ¿Te gustaría participar? Esto es lo que debes saber.

Las mejores películas de terror que se estrenaron en 2020 1:10

La cita del día

"Si 20 años y cientos de miles de millones de dólares en apoyo, equipamiento y formación no fueron suficientes, ¿por qué otro año, o cinco, o diez, harían una diferencia?"

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, defendió la retirada de Afganistán ante congresistas de la Cámara de Representantes. Aquí, un resumen de lo más importante de su comparecencia de este lunes.

Blinken defiende la salida de EE.UU. de Afganistán 1:27

La selección del día

Estos soportes tienen la forma perfecta para cargar tu Apple Watch

Viaja al pasado con estas opciones de soporte que tienen forma de iPod, Game Boy y hasta una Mac miniatura.

Y para terminar

Esta es la tripulación civil de SpaceX que hará historia esta semana

Histórica misión espacial con tripulación civil 1:49

Un millonario, una joven sobreviviente de cáncer, una científica y un fanático de los vuelos espaciales componen la tripulación del Inspiration4 de SpaceX, la primera misión integrada solo por civiles. Conoce quiénes son y qué virtud representan en el viaje.