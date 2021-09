(CNN) -- Las autoridades que buscan a Gabby Petito esperan poder hablar con su novio, quien creen que fue la última persona que estuvo cerca de ella antes de que su familia denunciara su desaparición, dijo el miércoles un portavoz de la policía.

La familia de Petito denunció la desaparición de la joven de 22 años el 11 de septiembre. Dijeron que estuvieron en contacto con ella por última vez durante la última semana de agosto, según la policía de North Port.

Antes de esa comunicación, se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, dijo la policía. Viajaba con su novio, Brian Laundrie, en una furgoneta Ford Transit blanca de 2012 con matrícula de Florida, dijo la policía en un comunicado de prensa el miércoles.

Su vehículo fue recuperado el 11 de septiembre en la casa de North Port que compartía con Laundrie y sus padres, según el comunicado, que añade que Laundrie supuestamente regresó a North Port el 1 de septiembre.

El vehículo fue registrado y "había algo de material allí" que las autoridades revisarán, dijo Taylor en la conferencia de prensa del miércoles. No proporcionó más información sobre el material.

Actualmente no hay una orden de registro para esa casa, dijo Taylor.

La policía de North Port está dirigiendo la investigación con ayuda del FBI. Los padres de Petito habían denunciado su desaparición al Departamento de Policía del condado de Suffolk, en Nueva York.

La familia Laundrie "se mantiene en un segundo plano”

En un comunicado publicado el martes, los padres de Petito, Nicole Schmidt y Joseph Petito, dijeron que Laundrie se negaba a decirles dónde había visto a su hija por última vez y "se niega a explicar por qué dejó a Gabby sola y condujo su camioneta hasta Florida".

Un abogado que representa a la familia Laundrie dijo en un comunicado el martes que la familia "se mantiene en segundo plano en este momento y no hará más comentarios" por consejo del abogado.

"Tenemos entendido que se ha organizado una búsqueda de la señorita Petito en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, o en sus alrededores", dijo en el comunicado el abogado de la familia Laundrie, Steven Bertolino.

La policía califica de "extrañas" las circunstancias de la desaparición

En la rueda de prensa del miércoles, Taylor dijo que la policía está haciendo "todo lo posible para traerla a casa sana y salva o potencialmente hacer que cualquier responsable de hacerle daño rinda cuentas".

"Alguien que ha estado viajando y contactando con su familia y de repente deja de ponerse en contacto... eso es obviamente extraño", dijo Taylor a CNN el martes.

"Estamos preocupados y estamos trabajando tan rápido como podemos para conseguir una resolución", dijo Taylor.

La policía dice que Petito es de raza blanca, mide alrededor de 1,65 metros y pesa 50 kilos, tiene el cabello rubio, los ojos azules y varios tatuajes, incluyendo uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice "Let it be".

El FBI puso a disposición una línea telefónica nacional, el 1-800-CALLFBI (225-5324), para recibir pistas, según la policía.

"Hasta ahora, hemos recibido cientos de pistas que están siendo investigadas a través de múltiples agencias. Si alguien ha visto el vehículo fotografiado o tiene información que podría ser útil, por favor háganoslo saber", dijo la policía.

También crearon una página verificada de GoFundMe para recaudar dinero y ayudar en la búsqueda de Petito, con el consentimiento de su familia.

"Nuestro equipo de confianza y seguridad está trabajando con el organizador de GoFundMe para garantizar que los fondos se transfieran directamente a la familia", confirmó la responsable de comunicación de GoFundMe, Kelsi Gantt, en un correo electrónico a CNN.