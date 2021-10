El padre de Gabby Petito quiere que encuentren vivo a Brian Laundrie

Los padres de Petito hablan sobre Laundrie 2:18

(CNN) -- El padre de Gabby Petito dijo que quiere que el prometido de la joven, Brian Laundrie, sea encontrado con vida.

"Solo espero que lo encuentren. De verdad... quiero decir, vivo", dijo Joe Petito en una entrevista exclusiva en el programa "Dr. Phil" que se transmitió el miércoles, tras otro segmento que fue transmitido el martes.

"Quiero mirarlo a los ojos", agregó Nichole Schmidt, la madre de Petito.

En el programa del martes, Schmidt dijo que cree que los padres de Laundrie saben más sobre el paradero de su hijo de lo que han revelado mientras las autoridades lo buscan.

"Alguien tiene que empezar a hablar", dijo Schmidt.

"Creo que saben mucha más información de la que están compartiendo", dijo, después de que el presentador Phil McGraw le preguntara si cree que los Laundrie saben dónde está su hijo.

Schmidt apareció en el programa con Joe Petito y sus respectivos cónyuges para hablar sobre la muerte de su hija, cuyos restos fueron encontrados en Wyoming el 19 de septiembre después de que Gabby y Laundrie hicieran un viaje en camioneta por todo el país.

El cuerpo de Petito fue encontrado cerca de una entrada a Grand Tetons, en la frontera del Bosque Nacional Bridger-Teton, dijo su padrastro, Jim Schmidt, durante una segunda entrega que se transmitió el miércoles. Dijo que su cuerpo estaba en un claro justo frente a los restos de un anillo de fuego.

"Definitivamente no es un área con mucho tráfico", agregó.

Jim Schmidt dejó un monumento y girasoles en el sitio, informó anteriormente CNN.

El abogado de los padres de Laundrie, Steven Bertolino, ha dicho que no saben dónde está su hijo y que no han sabido nada de él desde que dejó su casa en Florida a mediados de septiembre.

Las autoridades dicen que Laundrie regresó solo del viaje por carretera a la casa de sus padres el 1 de septiembre, y la familia de Petito reportó su desaparición el 11 de septiembre después de que no pudieron contactarla. Cuando la policía visitó la casa de los Laundrie ese día, les dijeron que se pusieran en contacto con el abogado de la familia, según autoridades.

Seis días después, los padres de Laundrie les dijeron a los investigadores que Laundrie se había ido de casa días antes y no habían sido vistos desde entonces, dijo la policía.

Inicialmente, The Laundries dijo que se había ido el 14 de septiembre, según la policía. Pero el miércoles, Bertolino dijo que los padres ahora creen que se fue el 13 de septiembre.

Bertolino ha dicho anteriormente que los padres de Laundrie "permanecen en un segundo plano" y no comentarían sobre el consejo de un abogado. Bertolino también canceló una conferencia de prensa prevista para el 21 de septiembre, diciendo que lo hizo a pedido del FBI.

Aunque las autoridades no han relacionado explícitamente a Laundrie con la muerte de Petito, lo están buscando, en parte por una orden de arresto federal que lo acusa de usar ilegalmente la tarjeta de débito de otra persona.

Antes de que los padres de Petito reportaran su desaparición, pensaban que tanto su hija como Laundrie habían desaparecido, dijo Joe Petito a McGraw en la entrevista transmitida el martes.

Schmidt y Joe Petito llamaron y enviaron mensajes de texto a la madre de Laundrie y "cualquier número de teléfono que pudiera conseguir para esa familia", dijo Joe Petito.

Los Laundrie nunca respondieron, dijeron Schmidt y Joe Petito.

"En uno de los mensajes de texto, dije: 'Voy a llamar a la policía, solo para avisarles'. ... No hubo respuestas", dijo Joe Petito.

"Un padre normal, cuando le envías un mensaje de texto a alguien diciendo que vas a llamar a la policía porque no puedes encontrar a tu hijo, te respondería. No hubo respuesta, no hubo nada", dijo.

Bertolino se negó a comentar el miércoles sobre la entrevista con "Dr. Phil".

A finales de septiembre, los padres de Laundrie emitieron un comunicado a través de su abogado, diciendo: "Chris y Roberta Laundrie no saben dónde está Brian" y están "preocupados por Brian y esperan que el FBI pueda localizarlo". "La especulación por parte del público y de algunos en la prensa de que los padres ayudaron a Brian a salir de la casa familiar o a evitar la detención por una orden de arresto que se emitió cuando Brian ya llevaba varios días desaparecido es simplemente errónea", dijo el comunicado.

La madre de Petito dice que no supo que la furgoneta estaba de regreso en Florida hasta el 11 de septiembre

Petito, de 22 años, y Laundrie, de 23, pasaron el verano viajando en una camioneta blanca por el oeste estadounidense mientras ella publicaba sobre sus aventuras en las redes sociales.

Las publicaciones se detuvieron abruptamente a fines de agosto y Laundrie regresó a la casa de sus padres en North Port, Florida, con la camioneta pero sin su prometida el 1 de septiembre, según la policía.

En la parte de la entrevista que se transmitió el miércoles, Nichole Schmidt dijo que las imágenes de la cámara corporal de la policía de Moab, Utah, que mostraban a Petito llorando después de que los oficiales detuvieron a la pareja debido a un informe de disputa doméstica fue una "bendición" porque era una realidad que muchas personas no ven a menudo en las redes sociales.

"Aunque el video de la policía fue difícil de ver, creo que fue una bendición ver que ella es un ser humano real y que estaba sufriendo", dijo Schmidt.

Schmidt le dijo a McGraw en el segmento de la entrevista anterior que no supo que la camioneta estaba en la casa de los Laundrie hasta el 11 de septiembre, luego de que ella reportara que Gabby estaba desaparecida.

"Un detective vino a mi puerta y me dijo que la camioneta estaba en Florida", dijo Schmidt.

Joe Petito también expresó su frustración por lo que la policía dijo que fue la respuesta inicial de los Laundrie a las consultas de las autoridades, que fue dirigirlos a un abogado.

"Quiero decir, no es así como crías", le dijo Joe Petito a McGraw.

Los Laundrie ahora dicen que Brian se fue de casa el 13 de septiembre, dice el abogado de la familia

El 17 de septiembre, los padres de Laundrie dijeron a los investigadores que lo vieron por última vez saliendo de su casa en North Port, Florida, el 14 de septiembre con una mochila, y les dijeron que iba a la Carlton Reserve de más de 10.000 hectáreas, según la policía.

Pero el miércoles, Bertolino, el abogado de los padres de Laundries, le dijo a CNN que luego de una mayor comunicación con el FBI, "ahora creemos que el día que Brian se fue de excursión por la reserva fue el lunes 13 de septiembre".

Desde entonces, los investigadores han pasado días buscando Laundrie en la reserva en las afueras de Venice, Florida.

En la entrevista de "Dr. Phil" que se transmitió el martes, Joe Petito dijo que cree que Laundrie está vivo y escondido.

"Porque es un cobarde. De plano. Usaría otras palabras, pero no puedo usarlas en tu programa", dijo Joe Petito.

Kristina Sgueglia, Melissa Alonso, Amanda Watts, Gregory Lemos y Leyla Santiago de CNN contribuyeron a este reporte.