(CNN) -- Mientras EE.UU. trata de controlar el covid-19 antes de un posible repunte invernal, los expertos sanitarios animan a las personas vulnerables a recibir una dosis de refuerzo de la vacuna. Hasta ahora, alrededor del 15% de los ancianos lo han hecho.

En total, unos 10,7 millones de personas han recibido una dosis adicional de refuerzo y más de la mitad eran personas mayores de 65 años, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) recomendó dosis de refuerzo para las personas más vulnerables, como los mayores de 65 años, los que tienen un alto riesgo de padecer una enfermedad grave y los que viven o trabajan en entornos de alto riesgo.

El mes pasado, Pfizer recibió una autorización de uso de emergencia para una dosis de refuerzo para determinadas personas que hayan pasado al menos seis meses desde las dos dosis iniciales. Y los asesores sanitarios del país están estudiando ahora la aprobación de emergencia para los refuerzos de Moderna y Johnson & Johnson.

"(A las personas extremadamente vulnerables) se les recomienda una vacuna de refuerzo", dijo la doctora Leana Wen, analista médica de CNN. "Pero incluso con un refuerzo, es posible que no prevengan resultados graves y esta es la razón por la que hay que vacunarse".

Una fuerte protección inmunológica mediante la vacunación es la mejor manera de evitar la infección y controlar la pandemia. Pero el esfuerzo por aumentar la protección con refuerzos se produce mientras la nación sigue luchando por atraer a un porcentaje sustancial de la población para que se vacune completamente.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, afirmó que la gran mayoría de los estadounidenses tendrá que vacunarse para controlar la propagación del virus, pero esa cifra solo se sitúa ahora en torno al 57% de la población total.

El lunes se hizo hincapié en la importancia de la vacunación tras conocerse la noticia de que el ex secretario de Estado Colin Powell había fallecido por complicaciones de covid-19.

Powell, de 84 años, padecía mieloma múltiple, un cáncer de células plasmáticas que suprime la respuesta inmunitaria del organismo, así como Parkinson, según declaró a CNN Peggy Cifrino, jefa de gabinete de Powell durante mucho tiempo. Estaba completamente vacunado y estaba previsto que recibiera una dosis de refuerzo esta semana, pero su estado de salud lo ponía en mayor riesgo.

La muerte de Powell no debe tomarse como una señal de que las vacunas son insuficientes, dijo Wen, sino como una prueba de que es necesario vacunar a más población para proteger a las personas mayores y médicamente frágiles.

"Sí, la vacuna te protege, pero te protege aún más si todos los que te rodean están vacunados", dijo Wen. "Nos vacunamos como personas sanas en parte para proteger a los más vulnerables entre nosotros".

Y los casos de infección posvacunación, como el de Powell, son raros pero esperados, ya que ninguna vacuna es 100% efectiva.

Hasta el 12 de octubre se han notificado a los CDC un total de 7.178 muertes en personas que sufieron infección posvacunación. Para entonces, más de 187 millones de personas en EE.UU. estaban totalmente vacunadas. Eso supone que una de cada 26.000 personas totalmente vacunadas ha muerto de covid-19, o el 0,004%. De esos casos con resultado de muerte, el 85% fueron entre personas de 65 años o más y el 57% entre hombres, según los CDC.

Para aquellos que deseen reforzar su respuesta inmunitaria con una dosis de refuerzo, la mezcla y combinación de vacunas podría ser pronto una opción.

Personas familiarizadas con la planificación de la FDA dijeron a The New York Times que la agencia está planeando permitir que las personas reciban una vacuna contra el covid-19 como refuerzo diferente a la que recibieron inicialmente.

Según ese medio, la FDA podría señalar que es preferible recibir la misma vacuna como refuerzo, pero no recomendaría una inyección sobre la otra.

Nuevo México, bajo normas de atención de crisis

Las hospitalizaciones por covid-19 han disminuido a nivel nacional, pero algunas regiones siguen desbordadas.

Siete estados tienen menos del 15% de camas disponibles en la UCI, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esos estados son Alabama, Georgia, Idaho, Nuevo México, Dakota del Norte, Oklahoma y Texas.

En Nuevo México, el departamento de salud tuvo que promulgar normas de atención a la crisis.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Salud de Nuevo México (NMDH, por sus siglas en inglés) ahora los hospitales tendrán que suspender temporalmente los procedimientos no necesarios desde el punto de vista médico antes de tener que decidir quién debe recibir la atención.

"Debido al covid, los hospitales y centros de salud de Nuevo México soportaron una carga inmanejable. Hoy, el estado está ofreciendo claridad y apoyo mientras los proveedores buscan tomar decisiones difíciles sobre cómo asignar los escasos -y preciosos- recursos de atención médica", dijo el secretario interino del DOH, David R. Scrase, M.D. "Los objetivos, como siempre, siguen siendo los mismos: salvar tantas vidas de Nuevo México como sea posible, y ayudar a sostener a los proveedores de atención médica que han sostenido a nuestras comunidades durante toda esta pandemia".

El lunes, las autoridades sanitarias del estado anunciaron 1.895 nuevos casos, con lo que el número total de casos en el estado desde que comenzó la pandemia asciende a 265.632. Actualmente hay 300 pacientes en el hospital que están siendo tratados por covid-19.

Se implementan mandatos de vacunación para los departamentos de policía

Para aumentar las vacunaciones (y, a su vez, controlar la propagación) muchos empleadores han comenzado a imponer la vacunación a sus trabajadores.

En el estado de Washington, los miembros del departamento de policía de Seattle tenían hasta el final del lunes para vacunarse o recibir una exención.

Hasta el lunes por la noche, el 91% del cuerpo de policía había mostrado pruebas de vacunación y el 7% presentó exenciones, quedando solo un 2% del departamento que no había presentado su estado de vacunación.

"Para los oficiales que no han entregado ningún documento de verificación para la medianoche de hoy (por este lunes), no deben presentarse a trabajar mañana y la ciudad y el departamento comenzarán el proceso de despido por no seguir las directrices del mandato de la vacuna", dijo el portavoz del SPD Randy Huserik a CNN.

El estado también ha implementado el mandato de vacunación para los empleados estatales, y algunos están optando por dejar sus puestos de trabajo en lugar de cumplir.

En los videos subidos por un presentador de radio conservador en YouTube en el área de Seattle, dos policías estatales se encontraban entre los empleados estatales que citaban el mandato de vacunación del gobernador Jay Inslee como motivo de su baja.

A uno de ellos, el sargento Richard Thompson, veterano de 17 años, se le puede ver dentro de su coche patrulla firmando la baja de sus funciones y diciendo: "Debido a mi decisión personal de adoptar una postura moral en contra, por la libertad médica y la elección personal, hoy firmaré la baja del servicio por última vez".

Por otra parte, la Universidad Estatal de Washington anunció que el entrenador principal de fútbol Nick Rolovich, así como los entrenadores asistentes de fútbol Ricky Logo, John Richardson, Craig Stutzmann y Mark Weber, ya no pueden entrenar por no cumplir con el mandato de vacunación del estado.

Deidre McPhillips, John Bonifield, Joe Sutton, Jenn Selva, Rosalina Nieves y Adrienne Broaddus de CNN contribuyeron a este informe.